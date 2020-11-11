Это не Чикаго, тут все сошли с ума

Просматривая новости страны за день-другой, все крепче ощущаешь, что хваленая стабильность постепенно вырождается в какой-то полный стабилизец. Адекватность вообще становится редкостью. В лучшем случае люди безразличны к бедам окружающих, но чаще тихо ненавидят друг друга, интригуют, доносят, клевещут, а некоторые дичают и звереют. Преступники, конечно, были всегда, но особенностью нынешнего момента стало то обстоятельство, что натренированный смертельный удар способна нанести даже какая-нибудь старушка — божий одуванчик, а нож в спину можно ожидать вообще от кого угодно. Все-таки жизнь оказывается куда изощреннее триллеров.

Житель Волгограда Роман Гребенюк, один воспитывавший 12-летнюю дочь, имел неосторожность вступить в спор в родительском чате школьного класса. Его слова показались обидными одной из женщин, и для расправы над оппонентом она привлекла сначала мужа, потом брата. Последний подкараулил мужчину в отделении Сбербанка и нанес несколько ударов кастетом по голове. Роман больше никогда не будет дискутировать по вопросам обучения и воспитания детей. Он умер в реанимации.

15-летний подросток в Санкт-Петербурге пытался убить родителей и шестилетнюю племянницу. Журналисты выяснили, что он заранее спланировал преступление и делился планами со своими друзьями в социальных сетях. Подросток трижды ударил девочку ножом, нанеся ей жуткие порезы живота, шеи и правого плеча. Затем дважды выстрелил из травматического пистолета в голову своей матери. Он также пытался попасть из травматики в отца, но тот отобрал у сына оружие.

В квартире в Купчине на юге Петербурга был найден труп младенца. Девочке был всего один месяц пять дней. Экспертиза показала, что ребенок умер вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей отек головного мозга, и тупой травмы груди. Мать нанесла ребенку восемь ударов рукой по голове и три удара в грудь.

53-летний житель Балакова в Саратовской области до смерти избил пожилую мать. Мужчина проживал вместе с ней в одной квартире, ему приходилось ухаживать за престарелой женщиной. Разозлившись из-за ее беспомощности, он переломал ей ребра, после чего попросил прощения, но она уже не подавала признаков жизни.

В лесу у поселка Ягодное Ленинградской области была найдена палатка с трупом мужчины в трусах. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Его убили во сне. Вероятно, с целью угона автомобиля Chevrolet Rezzo, на котором петербуржец приехал отдыхать в лес. Вечером он позвонил жене и на связь больше не выходил, так как в лесу, по всей видимости, оказался не один, а с соотечественниками.

В селе Тулиновка Тамбовского района местный житель перелез через соседский забор, забрался через окно в дом и зарубил топором 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Хотел также прикончить его внучку, но той удалось спастись. Из дома погибшего ничего не пропало, если не считать сам топор, похищенный убийцей в сарае ветерана.

Привычную агрессию демонстрируют участники дорожных войн. Давеча я лично наблюдал спор двух водителей во дворе многоэтажки. Ни один из них не хотел сдавать назад, чтобы уступить дорогу. Оба выскочили из машин и поливали друг друга отборной бранью. Потом один из них заглушил двигатель и заявил, что живет рядом и направился домой. Тут обошлось без большой крови. А на Волгоградском проспекте столицы водитель «газели» схватил не уступившего ему дорогу таксиста и ударил головой об асфальт. В подмосковном же Дмитрове дорожный конфликт, возникший между водителями двух легковых автомобилей, закончился убийством. Просто один из разгневанных мужчин достал нож и зарезал оппонента.

На военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник повздорил с прибывшим с проверкой майором. Недолго думая, он зарубил офицера топором и завладел его оружием, после чего расстрелял троих сослуживцев, двое из которых погибли. Итог армейской инспекторской проверки: трое убитых, один раненый.

Прохожий обнаружил человеческие останки в овраге Бирюлевского дендропарка на юге Москвы. Он нашел целлофановый пакет, в котором лежал череп и кисть правой руки. Эксперты установили, что смерть могла произойти в период от двух недель до полугода. С подобной жуткой сцены начинается знаменитый фильм «Противостояние», рассказывающий историю одного предательства. Пособников фашистов уже вроде нет, но целлофановые пакеты с «расчлененкой» стали вновь попадаться.

В садоводческом товариществе под Солнечногорском выходец из Таджикистана подозревается в том, что лишил жизни вузовскую преподавательницу и ее мать-пенсионерку. Он работал у них на даче и, возможно, имел намерение ограбить дом. Хотя чем можно разжиться на даче преподавателя и пенсионера? Лукошком моркови, банкой маринованных огурцов? Предполагаемого убийцу ищут.

В Екатеринбурге хозяин квартиры расстрелял своих гостей во время вечеринки. Жертвами бойни стали четыре человека — трое молодых мужчин и девушка. Еще одна несовершеннолетняя девушка доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.

В Волгоградской области 10-летнюю девочку нашли задушенной в лесополосе. Убийцей оказался сожитель матери. Сама мать девочки и трое ее детей были судимы за убийство. Родной отец детей — тоже в тюрьме. Сожитель же был судим за хулиганство и грабеж, но теперь его тоже будут судить за убийство.

Такова новостная лента в эти ноябрьские дни. Как говорится, берегите себя!