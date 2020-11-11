Прекращение войны в Нагорном Карабахе

Руководители Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление – уже не о перемирии, а о прекращении войны в Карабахе. Согласно этому заявлению, прекращаются военные действия, причём стороны остаются на занимаемых ими позициях. Армения поэтапно передаёт Азербайджану все примыкающие к Нагорному Карабаху азербайджанские территории, оставляя за собой Лачинский коридор шириной 5 км, связывающий Армению с Карабахом. Под контролем армянской стороны остаётся лишь большая часть территории собственно Нагорного Карабаха, но практически без крупных населённых пунктов (кроме столицы - Степанакерта). Разблокируется, под контролем ФСБ России, транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией, т.е. создаётся коридор уже для Азербайджана, что для Армении может означать утрату контроля над границей с Ираном. В Карабах также смогут, под эгидой ООН, вернуться азербайджанские беженцы, что теоретически может привести к изменению его этнического состава. Гарантом выполнения соглашения станут российские миротворцы, которые уже вылетели на место.

Будущий статус самого Нагорного Карабаха в соглашении не определён и, видимо, не обсуждался. Таким образом, конфликт минимум на пять лет заморожен, причём на условиях, весьма невыгодных для армянской стороны.

Естественно, соглашение вызвало массовые протесты в Армении, олпа даже разгромила резиденцию премьера. Тем не менее, шансов на его отмену нет практически никаких. Пашинян заявил, что соглашение заключено по инициативе военных, и в данном случае я ему верю – в военном плане ситуация была для армянской стороны совершенно безнадёжной. Согласились на предъявленные условия и собственно карабахские власти.

Кстати, как это нередко бывает, у соглашения скоро обнаружилось двойное дно. В его тексте ни слова не говорится об участии Турции, упомянуто лишь о создании некого Миротворческого центра по контролю за прекращением огня. Но уже через несколько часов выяснилось, что в его работе будут принимать участие турецкие «миротворцы». Какие миротворцы могут быть у Турции, не только поддерживавшей одну из сторон конфликта, но и прямо угрожавшей военным вмешательством? Не слишком ли далеко г-н Путин пошел навстречу своему большому другу Эрдогану?

Карабахский конфликт разгорелся в годы «перестройки», когда союзное руководство во главе с Горбачёвым стало потворствовать «росту национального самосознания», поощряя в союзных республиках националистические настроения. После того, как в августе 1991 года Азербайджан заявил о своей независимости, Нагорно-Карабахская автономия отделилась от него, оставшись в составе СССР – это была единственная территория, воспользовавшаяся законом о выходе из Союза. Но если в едином государстве, пусть даже «перестроенном», межнациональные конфликты всё-таки сдерживались, то после незаконной ликвидации СССР столкновения между армянами и азербайджанцами переросли в полномасштабную войну, в ходе которой армянская сторона взяла под контроль не только почти весь Нагорный Карабах, но и прилегающие семь районов собственно Азербайджана.

Тогдашние азербайджанские власти подписали перемирие, признав своё поражение, но не смирились с ним, тем более, что Совет Безопасности ООН подтвердил права Азербайджана на занятые армянами территории вокруг Нагорного Карабаха. В течение десятилетий Азербайджан сначала создавал, а затем укреплял свою армию.

А вот армянские власти для укрепления своих вооружённых сил сделали явно недостаточно. Лёгкие победы в начале 90-х годов вскружили им голову, создав шапкозакидательские настроения – дескать, азербайджанская армия в принципе ни на что не способна. По идее, ограниченные военные действия в 2016-м и летом 2020 года, когда Азербайджану удалось, атакуя горные вершины, несколько продвинуться вперёд, должны были доказать обратное, но так и не доказали.

Особенно скверной ситуация с армянскими ВС стала после прихода к власти Пашиняна. Он сменил руководство армии и сил безопасности, назначив своих некомпетентных прозападных ставленников, которые, как утверждают некоторые источники, практически прекратили сотрудничество с Россией. Увы, успешные оппозиционеры зачастую не становятся успешными государственными деятелями.

Результат известен. Азербайджанские войска очень быстро прорвали оборону армянских сил и за полтора месяца заняли почти все крупные населённые пункты, вплотную подойдя к Степанакерту. При этом не следует преувеличивать военную помощь Турции. Да, турецкий спецназ, разведка и сирийские наёмники сыграли в боевых действиях определённую роль, турецкие ударные беспилотники (увы, в России их не производят, так что Азербайджан просто не мог их у нас купить) – даже значительную роль. Однако решающую роль в боевых действиях сыграли вовсе не иностранцы, к тому же обе стороны в основном воевали российским оружием, т.е. модернизированным или даже не модернизированным советским. Как оказалось, азербайджанская сторона владеет им лучше.

С политической же точки зрения турецкое вмешательство - с нашей точки зрения, абсолютно неприемлемое - явно сыграло свою роль. Тем не менее, возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, в последние десятилетия является в Азербайджане национальной идеей, и, независимо от позиции Турции, рано или поздно война всё равно бы началась.

Впрочем, эту войну можно было хотя бы отсрочить, если бы российское руководство не потворствовало амбициям Эрдогана и более активно работало с руководством Армении и Азербайджана. Ведь компромиссное решение, заключающееся в оставлении армянскими силами семи прилегающих районов и создании Лачинского коридора, давно уже лежало на столе переговоров и время от времени стороны даже к нему склонялись.

Можно, конечно, сказать – бог с ним, с Закавказьем, у нас и своих внутренних проблем хватает. Тем не менее, не только я, как руководитель КПСС, но и многие россияне не могут оставаться равнодушными, если на постсоветском пространстве идёт война и гибнут люди. Закавказье гораздо ближе, скажем, Сирии, к тому же в России живёт по два миллиона армян и азербайджанцев. Очаги войны лучше вообще не разжигать, нежели рисковать жизнями российских миротворцев. Наконец, существуют и российские государственные интересы, И если в результате последних событий армянским политикам, надеюсь, стало ясно, что единственным гарантом независимости Армении является Россия, а с прозападными играми в «многовекторность» внешней политики надо кончать, то в Азербайджане влияние России, скорее, уменьшилось, а Турции, наоборот, возросло. И я не думаю, что это хорошо.

Увы, российская внешняя политика не имеет никакой внятной стратегии, а лишь реагирует на происходящее, и то не сразу. Г-ну Лаврову следовало бы заниматься не «декоммунизацией» Ногинска под предлогом возвращения ему «исторического названия», а своими прямыми делами. А ещё лучше – если этими делами займётся кто-нибудь другой, более компетентный и патриотично настроенный.