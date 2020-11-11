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Московский листок

Теракты позволят зачистить Шенген

Опубликовано 11.11.2020 в разделе комментариев 0

шенген ес макрон
Теракты позволят зачистить Шенген

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону, чтобы европейские страны дали оперативный и скоординированный ответ терроризму: «Терроризм — от Парижа до Брюсселя, до Берлина, Вены, Барселоны, Копенгагена — это европейская реальность, на которую мы должны дать ответ. Нам нужен общий, скоординированный и быстрый ответ». В апреле 2019 года Макрон уже предлагал реформировать Шенген, допустив, что для этого придется исключить из ЕС государства, которые не участвуют в распределении мигрантов, прибывающих в Европу.

По мнению французского лидера, этот ответ должен включать разработку общих баз данных, обмен информацией между странами ЕС и укрепление внутренней системы безопасности.

Угроза терроризма также ставит под вопрос принцип свободного передвижения внутри Евросоюза. Приоритетной задачей Макрон назвал завершение внедрения системы регистрации имени пассажира (PNR). 

***

Кто-то полагает, что гражданские и прочие права даются навсегда, и нет необходимости бороться за них, когда они уже получены однажды.

А вот и нет!

Мировая капиталистическая система так устроена, что постоянно стремиться ограничить права и доходы граждан, чтобы таким образом увеличить доходы крупных корпораций и самих государств, которая тоже становятся все больше похожи на корпорации - во всяком случае, гражданские свободы для государственных чиновников ограничены весьма ощутимо.

Откуда-то появилась иллюзия, что государство - это вариант благотворительного общества. Но это не так - те или иные преференции из буржуазного государства надо выколачивать с огромным напряжением сил, а лишаешься их сразу, как только слегка ослабишь натиск.

Вот так и со свободой предвижения в Европе. Все уже забыли, что свобода передвижения для стан Восточной Европы прямо означала ограничение передвижения для России - до Шенгена у нас был безвизовый режим со странами бывшего соцлагеря, а теперь визы нужны даже в Прибалтику!

Ну а теперь вспомнили про страны соцлагеря и с другой стороны Европы. А зачем в Париже нужен "польский водопроводчик Петр"? 

Впрочем, водопроводчики нужны, а Пьер или Анри не торопятся идти на эти вакансии, зато их с успехом заполняют Петр и Мустафа. Но насколько же удобней, чтобы иностранная рабочая сила была более бесправна - ведь куда проще выстраивать отношения с полулугальным мигрантом, чем с гражданином ЕС, приехавшим "в своем праве".

Терроризм тут, разумеется, ни при чем. Если та же Польша не хочет заполнять квоты по мигрантам из неблагополучных стран, то ведь тогда и вероятность проникновения террористов из Польши куда меньше. Да мы и видим, что террористы последнего времени чаще всего полноправные граждане "старых" стран ЕС. Зачем везти из какого-нибудь Магриба террориста-смертника, когда его можно воспитать в местной среде?

А вот "поджать" местный рынок труда, схлопывающийся от кризиса - это логично.

А.Б.



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