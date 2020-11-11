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Московский листок

Массовые выселения и лишение жилищных прав - это нормальная практика в Москве

Опубликовано 11.11.2020 автором Елена Сидоренкова в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Массовые выселения и лишение жилищных прав - это нормальная практика в Москве

10 ноября жители разных общежитий собрались у городской Прокуратуры. Департамент городского имущества всё более настойчиво заявляет о своих правах на здания бывших общежитий — на Дубининской 57 и 9-й улице Соколиной Горы д. 9 уже идёт жаркая полемика о жилищных правах жителей и городских властей, подкрепляемая со стороны последних силами полиции и приставов, а на Аминьевском Шоссе 11 и Первом Грайвороновском проезде выселения пока только готовятся — жители получили предварительные уведомления.  

На Дубининской 57 (бывшие рабочие фабрики «Красный суконщик») и 9-й улице Соколиной Горы д. 9 (рабочие авиамоторного завода «Салют») уже прошли (после длительной борьбы за жилищные права) расселение жителей по новым квартирам, но в каждом из этих общежитий остались забытыми по 5 семей, которым сейчас указывают на улицу. Вероятно, Департамент отказывает этим людям в праве на жильё, по тем же самым причинам, по каким отказывал и ранее уже расселённым рабочим, но все это причины имеют мало что общего с конституционными правами граждан РФ.

Дома, ещё полные жителей, но также ожидающих выселения — Аминьевское Шоссе 11, Первый Грайвороновский проезд. 

Строители с Аминьевского Шоссе 11 - бывшие рабочие завода ЖБИ-9, строительные рабочие ПИК-индустрии (наследница - ДСК-2, ДСК-3). Кто-то из рабочих  живёт в доме около 15 лет, кто почти три десятка.  

Департамент Городского Имущества проявил себя и здесь — с 2016 года объявил себя новым хозяином данного дома, и заявил, что соцнайм рабочим с Аминьевского Шоссе 11 - не положен. 

Рабочим бывшего московского жирового комбината, проживающим в ряде домов на Первом Грайвороновском  проезде, также принесли уведомления о выселении. Их ветхие дома город долго не хотел принимать, и вот осень 2020-го принесла им также уведомления о выселении. 

Всех жителей данных домов чиновники обвиняют в самозахвате, перешагивая с важными лицами все факты их  трудовых отношений с организациями, давшими им это жильё, перешагивая все законодательные  жилищные акты («О приватизации жилищного фонда», «О введении в действие Жилищного кодекса», постановление Собянина 743 ПП), которые также стоят на защите жилищных прав данной категории граждан. 

Даст ли городская Прокуратура (которая, собственно, и является одним из гарантов по правовой защите) эту самую защиту для обратившихся к ней жителей общежитий, остаётся под вопросом. Так как уже не в первый раз Прокуратура предпочитает не замечать преступлений, о которых ей сообщает трудовой народ.   



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