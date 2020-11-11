Единственный реальный актив у Армении, не имеющей никаких стратегических ресурсов - удобное расположение для базы мировой державы, позволяющей контролировать Закавказье, Северный Кавказ и находящейся в непосредственной близости от Ирана, России и Турции. В обмен Армения может получить гарантии защиты и сохранение территории НКР.

Именно таковы были отношения Армении и России. Более того, армянские власти закрывали глаза на поставки российского оружия Азербайджану, передали под контроль России национальную энергосистему и т.д. Что итоге привело к падению правительства Кочаряна и приходу Пашиняна.

Теперь стало очевидно, что Россия не способна, не готова и не заинтересована выступать защитником интересов и безопасности Армении и иметь базу в Закавказье. Это не оставляет для Армении выбора, кроме как в течении 5 лет (в случае если договор Пашиняна-Путина-Алиева не будет денонсирован в ближайшие дни) найти союзника более могущественного чем Россия и передать ему возможность создания военной базы на своей территории, в обмен на защиту и безопасность.

Очевидно, что таким потенциальным интересантом является США. Которая получит возможность создания базы вблизи границ Ирана, России, Турции и прямого присутствия в Закавказье и фактически и на Северном Кавказе.

Я практически уверена, что любая армянская власть будет вынуждена в нынешней ситуации стараться реализовать этот сценарий. Иначе через 5 лет она окажется наедине с Турцией и Азербайджаном.

Для России нынешняя ситуация означает усиление как турецкого так и американского влияния на внутренние регионы. И потенциальной военный конфликт на нашей территории в близкой перспективе. Это итог бездействия и безволия ВВП и власти в целом.