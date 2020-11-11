Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Военный конфликт на нашей территории в близкой перспективе

Опубликовано 11.11.2020 автором Елена Ткач в разделе комментариев 2

война армения азербайджан карабах
Военный конфликт на нашей территории в близкой перспективе

Единственный реальный актив у Армении, не имеющей никаких стратегических ресурсов - удобное расположение для базы мировой державы, позволяющей контролировать Закавказье, Северный Кавказ и находящейся в непосредственной близости от Ирана, России и Турции. В обмен Армения может получить гарантии защиты и сохранение территории НКР.

Именно таковы были отношения Армении и России. Более того, армянские власти закрывали глаза на поставки российского оружия Азербайджану, передали под контроль России национальную энергосистему и т.д. Что итоге привело к падению правительства Кочаряна и приходу Пашиняна.

Теперь стало очевидно, что Россия не способна, не готова и не заинтересована выступать защитником интересов и безопасности Армении и иметь базу в Закавказье. Это не оставляет для Армении выбора, кроме как в течении 5 лет (в случае если договор Пашиняна-Путина-Алиева не будет денонсирован в ближайшие дни) найти союзника более могущественного чем Россия и передать ему возможность создания военной базы на своей территории, в обмен на защиту и безопасность.

Очевидно, что таким потенциальным интересантом является США. Которая получит возможность создания базы вблизи границ Ирана, России, Турции и прямого присутствия в Закавказье и фактически и на Северном Кавказе.

Я практически уверена, что любая армянская власть будет вынуждена в нынешней ситуации стараться реализовать этот сценарий. Иначе через 5 лет она окажется наедине с Турцией и Азербайджаном.

Для России нынешняя ситуация означает усиление как турецкого так и американского влияния на внутренние регионы. И потенциальной военный конфликт на нашей территории в близкой перспективе. Это итог бездействия и безволия ВВП и власти в целом.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
"левые коммунисты"
Рафик Кулиев написал 11.11.2020 10:21
Вот точно так "левые коммунисты" - Бухарин, Сокольников и прочая - выступали за продолжение войны до мировой революции. На это Ленин отвечал: чтобы воевать, надо иметь армию, у нас ее нет, это просто издевательство.
Автор, ответь Ленину.
Ответить
(без названия)
Колокол написал 11.11.2020 10:17
Арьмянские села Карабаха будут в НКО. Азербайджанские села вернулись в родную гавань.
Армения разрешит транзит в Нахичевань через свою территорию.
И все будут зависимы от Путина.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
Результаты
Интернет-ТВ
Для Путина в кремле установили собственное время
Для Путина в кремле установили собственное время
05.11.2020
Михаил Делягин: "Корабль, полный золота заплыл не в то русло"
Михаил Делягин: "Корабль, полный золота заплыл не ...
11.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин: "Корабль, полный золота заплыл не в то русло" (0)
Массовые выселения и лишение жилищных прав - это нормальная практика в Москве (0)
Военный конфликт на нашей территории в близкой перспективе (2)
Это не Чикаго, тут все сошли с ума (12)
Спасибо, Дональд! (4)
Теракты позволят зачистить Шенген (3)
Прекращение войны в Нагорном Карабахе (5)
Духовное управление мусульман России запретило браки с иноверцами (15)
В Москве закрывают ночные клубы, студентов переводят на дистанционку. (5)
У Тихановской и Лукашенко нашлась общая позиция (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Сбитый Ми-24 и отправка миротворцев в Карабах: стратегически гениально и тактически катастрофично
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Водопроводчик Петр должен стать нелегалом
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок боится
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон РФ: зачем Солженицыну паранджа?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему Путин не увольняет Силуанова, Набиуллину и других либералов?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss