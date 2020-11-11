Михаил Делягин: "Я уверен, что через некоторое время в российских миротворцев начнут стрелять с обеих сторон"

В ночь на 10 ноября лидеры Азербайджана и Армении выступили с обращением к народам своих стран, объявив о достижении договоренностей, согласно которым все боевые действия в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе будут прекращены.

В роли гаранта соблюдения этих договоренностей выступает Россия, поскольку переговоры, проходившие при непосредственном участии российского президента Владимира Путина, включали в себя пункт о размещении вдоль всей линии соприкосновения сторон в Карабахе российского миротворческого контингента.

Примечательно, что в российской экспертной среде мирное решение по Карабаху восприняли как очередную геополитическую победу Москвы. И эти победные реляции российских политологов вполне оправданы. Ведь отныне Москва получит собственную миротворческую базу на Южном Кавказе, сможет существенно усилить свои позиции в регионе, а также поставить в зависимость от своих решений Армению, правительство которой после революции 2018 года сложно было назвать лояльным к Москве.

Однако, как считает известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, оценивать произошедшее исключительно с положительной точки зрения было бы неправильным.

Эксперт напоминает, что динамичному развитию мирных переговоров предшествовал инцидент с гибелью членов экипажа российского вертолета Ми-24, якобы случайно сбитого азербайджанскими военными у границы с Арменией. В связи с этим, убежден Делягин, российским властям следовало бы выбрать более жесткую линию поведения в отношениях с Баку.

- После того, как Азербайджан уничтожил наш вертолет Ми-24 над территорией Армении, что принципиально, в результате которого погибли 2 российских гражданина, в Баку сообщили, что готовы выплатить компенсации и даже принести извинения.

Честно говоря, я считаю, что в этой ситуации мы должны были пойти навстречу Азербайджану и создать маленький скромный фонд для семей погибших летчиков, в который направить все конфискованные активы азербайджанских олигархов на территории России. Я думаю, это было правильной мерой для некоторых наших соседей.

Что касается извинений, то правильным извинением была бы ликвидация всех нефтяных трубопроводов, которые идут из Азербайджана не в Россию — если бы для этого потребовалось использование российских ракет, то Баку нужно было бы оплатить стоимость их применения. Вот это, с моей точки зрения, было бы приемлемым вариантом урегулирования конфликта.

Но те, кто следит за новостями, уже поняли, что я или кто-либо другой — далеко не Путин.

Владимир Владимирович Путин принял другое решение и, как обычно, сделал тактически гениально и стратегически катастрофично.

Тактически гениально, потому что он остановил войну в Карабахе: уже в час ночи было подписано соглашение, азербайджанские войска прекращают наступление, вводятся российские миротворцы, НКР в свою очередь отдает некоторые районы Азербайджану.

Я уверен, что через некоторое время в российских миротворцев начнут стрелять с обеих сторон: как с азербайджанской, так и с армянской. Также у меня такой вопрос: в Армении сейчас антироссийское правительство, с какой вообще стати мы вписываемся за Пашиняна?