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Московский листок

Михаил Делягин: "Я уверен, что через некоторое время в российских миротворцев начнут стрелять с обеих сторон"

Опубликовано 11.11.2020 в разделе комментариев 3

война армения азербайджан карабах
Михаил Делягин: "Я уверен, что через некоторое время в российских миротворцев начнут стрелять с обеих сторон"
В ночь на 10 ноября лидеры Азербайджана и Армении выступили с обращением к народам своих стран, объявив о достижении договоренностей, согласно которым все боевые действия в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе будут прекращены.
 
В роли гаранта соблюдения этих договоренностей выступает Россия, поскольку переговоры, проходившие при непосредственном участии российского президента Владимира Путина, включали в себя пункт о размещении вдоль всей линии соприкосновения сторон в Карабахе российского миротворческого контингента.
 
Примечательно, что в российской экспертной среде мирное решение по Карабаху восприняли как очередную геополитическую победу Москвы. И эти победные реляции российских политологов вполне оправданы. Ведь отныне Москва получит собственную миротворческую базу на Южном Кавказе, сможет существенно усилить свои позиции в регионе, а также поставить в зависимость от своих решений Армению, правительство которой после революции 2018 года сложно было назвать лояльным к Москве.
 
Однако, как считает известный российский экономист и публицист Михаил Делягин, оценивать произошедшее исключительно с положительной точки зрения было бы неправильным.
 
Эксперт напоминает, что динамичному развитию мирных переговоров предшествовал инцидент с гибелью членов экипажа российского вертолета Ми-24, якобы случайно сбитого азербайджанскими военными у границы с Арменией. В связи с этим, убежден Делягин, российским властям следовало бы выбрать более жесткую линию поведения в отношениях с Баку.
 
- После того, как Азербайджан уничтожил наш вертолет Ми-24 над территорией Армении, что принципиально, в результате которого погибли 2 российских гражданина, в Баку сообщили, что готовы выплатить компенсации и даже принести извинения.
 
Честно говоря, я считаю, что в этой ситуации мы должны были пойти навстречу Азербайджану и создать маленький скромный фонд для семей погибших летчиков, в который направить все конфискованные активы азербайджанских олигархов на территории России. Я думаю, это было правильной мерой для некоторых наших соседей.
 
Что касается извинений, то правильным извинением была бы ликвидация всех нефтяных трубопроводов, которые идут из Азербайджана не в Россию — если бы для этого потребовалось использование российских ракет, то Баку нужно было бы оплатить стоимость их применения. Вот это, с моей точки зрения, было бы приемлемым вариантом урегулирования конфликта.
 
Но те, кто следит за новостями, уже поняли, что я или кто-либо другой — далеко не Путин.
 
Владимир Владимирович Путин принял другое решение и, как обычно, сделал тактически гениально и стратегически катастрофично.
 
Тактически гениально, потому что он остановил войну в Карабахе: уже в час ночи было подписано соглашение, азербайджанские войска прекращают наступление, вводятся российские миротворцы, НКР в свою очередь отдает некоторые районы Азербайджану.
 
Я уверен, что через некоторое время в российских миротворцев начнут стрелять с обеих сторон: как с азербайджанской, так и с армянской. Также у меня такой вопрос: в Армении сейчас антироссийское правительство, с какой вообще стати мы вписываемся за Пашиняна?


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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
><> написал 11.11.2020 11:49
нет лучше повода замириться чем наличие общего врага. так что да, с обоих сторон. еще и компенсации потребуют со временем.
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(без названия)
Длидлилдидидилдидж написал 11.11.2020 11:40
А чего никто не оценил готовность "миротворцев": к моменту казус белли они не то, что "на низком старте" - они уж в рывке были.
И? - че эт было: сакральная жертва во имя?
ну, есчо раз: Танцы на костях, средь прочих ритуальных плясок, первее, если вы в гостях у верных псов и медных касок
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Хитроплан Путина из разряда, см. ниже:
Крокодил11.11.20 написал 11.11.2020 11:29
Чтобы выдавить прыщ на лбу, надо наступить на грабли, черенок ударит в лоб и прыщ выскочит.
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