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Московский листок

Словами года в России стали "обнуление" и "самоизоляция"

Опубликовано 11.11.2020 в разделе комментариев 0

Словами года в России стали "обнуление" и "самоизоляция"

"Обнуление" и "самоизоляция" стали словами 2020 года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина.

"По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте", - цитирует ТАСС руководителя проекта "Слово года" Михаила Осадчего.

Эксперты отобрали наиболее значимые и обсуждаемые темы года. Авторы исследования выяснили, что с большим отрывом лидируют две темы, оставляя позади все остальное, это пандемия и внесение изменений в Конституцию РФ.

В финал также вышли слова "голосование", "дистанцирование", "карантин", "ковид", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка". Победитель определялся по росту частотности использования на фоне трех предыдущих лет. По словам Осадчего, из данного анализа было исключено слово "ковид", поскольку его до последнего времени не существовало и сравнивать было не с чем.

Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом 2020 года lockdown (локдаун, режим изоляции). Из-за пандемии коронавирусной инфекции его использовали более 250 тысяч раз против 4 тысяч в 2019 году.

 



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