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Московский листок

Россияне задолжали банкам 19,3 трлн рублей

Опубликовано 11.11.2020 в разделе комментариев 0

Россияне задолжали банкам 19,3 трлн рублей

Совокупная задолженность россиян по банковским кредитам за первые три квартала 2020 года увеличилась почти на 10% и составила около 19,3 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По данным организации, среднестатистическая российская семья платит около 32% своего годового дохода, чтобы погасить займ. Год назад этот показатель не превышал 30%.

Основной причиной увеличения долгов стала ипотека, на резкий рост популярности которой повлияло продление льготной программы до середины 2021 года. В Народном фронте уточнили, что в третьем квартале текущего года средний размер выданных ипотечных кредитов "составил 2,66 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% (в третьем квартале 2019 года - 2,43 млн рублей)".

 



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