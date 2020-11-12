Мы уже просто намозолили клавиатуру, описывая избирательность нашего законодательства. В том числе, и касающегося правил застройки. Нет, естественно, если всякие там купят бюджетное жильё, а место, на котором стоит дом, понадобится уважаемым людям – дом быстро станет незаконным.

Так, например, произошло с домом по адресу — улица Красногвардейская, 79 (Геленджик).

А вот если, наоборот, уважаемым людям приспичило где-то отстроиться, тут дело другое. Совсем другое. Так, к примеру, Лаврентьев (бывший мэр, ныне покойник), чины из полиции, бизнесмены и прочее жульё города Киселёвска изволили отстроиться в водоохранной зоне реки Чумыш (из неё берут воду для питья два города — Киселёвск и Прокопьевск). На въезде в элитный посёлок было установлено два шлагбаума.

Кузбасский правозащитник Александр Гартман пытался обратить внимание властей на это более двух лет. Год назад внимание было обращено. Назначена проверка. И вот результат проверки —признали незаконным установку шлагбаума (!) Одного из двух (!). Помните у Салтыкова-Щедрина про губернатора: «От него кровопролитиев ожидали, а он чижика съел!»

Выполнять грозное решение поехали два полиционера. Поездили и вернулись, заявив, что не нашли владельцев шлагбаума. В общем, со времён Салтыкова-Щедрина наши правонадзорники и природоохранники ещё помельчали и даже чижика съесть не могут. Если, конечно, «чижик» принадлежит значительным людям. Такие дела.