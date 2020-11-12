В здравоохранении Омской области выявлены нарушения бюджетного законодательства РФ

Главное управление Финансового контроля в здравоохранении Омской области выявили ряд нарушений бюджетного законодательства РФ

В августе 2020г. подал обращение Генеральному прокуратуру РФ Краснову И.В. о нарушениях при расходовании бюджетных денежных средств в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области “Городская клинической больница скорой медицинской помощи № 1 г. Омска ( где лежал без сознании оппозиционер Алексей Навальный ) и Министерстве здравоохранения Омской области. После этого, в сентябре 2020г. Прокуратурой Омской области было дано поручение руководству ГУ Финансового контроля области о проведении проверки в указанных государственных организациях. По результату проверки Заместитель начальника Финансового контроля Омской области В.Ф. Мецлер выдал ответ от 11 ноября 2020г.

В данном ответе указано, что в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения фактов, указанных в обращении, Главным управлением проведены экспертно-аналитические мероприятия в отношении бюджетного учреждения здравоохранения Омской области Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1 (далее - Учреждение) и Министерства здравоохранения Омской области, в ходе которых проверено использование Учреждением бюджетных средств на мероприятия по текущему, капитальному ремонту зданий (работы, услуги по содержанию имущества) в период с 01.01.2018 по 20.08.2020г

В указанном периоде в Учреждении в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами выполнялись ремонтно-строительные работы, в том числе по устройству входной группы для маломобильного населения, ремонт систем водоснабжения, вентиляции и медицинского газоснабжения, капитальный ремонт больничных лифтов и щитовых, ремонт фасада, а также текущий ремонт помещений (реанимация кардиологического и неврологического отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения гравитационной хирургии крови, терапевтические отделения № 1, № 2, отделения реанимации и интенсивной терапии, травматологии, неврологии, токсикологии, урологии, гнойной и чистой хирургии, ожоговое и гинекологическое отделения, пищеблок и дезинфицирующая камера).

По результатам вышеуказанных мероприятий в Учреждении выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов оговорам, заключённым в целях обеспечения мероприятий по текущему, капитальному ремонту зданий Учреждения.

С целью реализации материалов экспертно-аналитических мероприятий в отношении должностных лиц Учреждения Главным управлением будут приняты меры в пределах установленных полномочий.

Обращаю внимание, что вышеуказанные нарушения законодательства РФ были при бывшем главном враче указанной больницы скорой медицинской помощи № 1 Александре Мураховском (несколько дней назад был назначен Министром здравоохранения Омской области ), и бывшем министре здравоохранения региона Ирине Солдатовой, которую уволили 5 ноября 2020г. после скандала с машинами скорой помощи, не могли передать больных в стационары из-за отсутствия мест. А именно, 27 октября в г. Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию областного Минздрава из-за отказа стационаров принять пациентов, в том числе в тяжёлом состоянии. Таким образом, медицинские работники выразили недовольство из-за отказа больниц города принимать больных граждан, более 10 часов, по этой причине решили спросить у руководства министерства здравоохранения Омской области, куда вести больных на госпитализацию?.

Поскольку, Главным управлением Финансового контроля Омской области были выявлены нарушения бюджетного законодательства РФ и иные нарушения, возможно, что после этого у правоохранительных органов РФ могут возникнуть ряд вопросов к бывшему главному врачу ( сейчас министр) Александру Мураховскому, и бывшему министру Ирине Солдатовой и их заместителям.

И также возможно, будут возбуждены уголовные дела, и задержание подозреваемых.