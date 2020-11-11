Щедрая Россия выделила больше миллиарда долларов на гуманитарную помощь Сирии

Россия выделила Сирии больше миллиарда долларов на гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаила Мизинцева.

По его словам, российские министерства и ведомства в рамках оказания гуманитарной помощи сирийскому народу последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

"В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тысячи молодых специалистов", - отметил Мезинцев.

Он также напомнил, что Россией и Всемирной продовольственной программой ООН подписан меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере 20 миллионов долларов США в 2020 и в 2021 годах.