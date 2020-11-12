Как выделяли вирус КОВИДа

Прочитав статью Ю. Мухина, я с удивлением обнаружил, что полные дилетанты в молекулярной и клеточной биологии обитают на директорских креслах и в Италии. Раньше я думал, что ими заполнены директорские кресла только в России.

Спасибо, Дональд!

Речь идет о Стефано Скольо, директоре так называемого научно-исследовательского центра в университете города Урбино. Только центр этот состоит из десятка человек, да прославился Скольо не научной работой а своим ковид-идиотизмом. Хирш-индекс у Скольо только 9 (у меня 38). Его статье процитированы около 600 раз (у меня 5000). Самая цитируемая работа об анти-оксиданте, выделенном из водоросли. Она цитируется 287 раз. Выдвинула его на Нобелевку сама коммуна городка Урбино, видимо, по совету самого Скольо. Обычно на Нобелевку выдвигают только нобелевские лауреаты. А получают Нобели те, кто обычно имеет индекс Хирша более 100. Урбино - городок в самом центре Италии с населением 15,6 тысяч человек. Имеется крохотный университет. Он основан в 1506 г.

А теперь по поводу ОРЗ. Пусть ковид-идиоты сходят на улицу Малая Садовая (https://www.dp.ru/a/2020/09/25/V_Peterburge_reshili_ostav) в Петербурге, где вывeшены фотографии врачей, погибших от КОВИДа, а погибли они из-за того, что заболевшие не носили масок и не соблюдали дистанцию. Ковид диссиденты, а точнее ковид-идиоты, как их с моей легкой руки называют врачи, работающие в красных зонах, погубили уже больше людей, чем Афганская война. Люди не носят маски, заболевают, 19 из них выздоравливает с различными осложнениями, а один погибает, он оказался слабее из-за какого–либо заболевания. Фашисты тоже уничтожали психических больных. У меня сложилось впечатление, что ковид-диссиденты или ковод идиоты, что тоже самое работают как дерьмо–вентилятор.

С. Скольо, а вслед за ним Ю. Мухин, утверждает, что вирус КОВИДа не выделен. На самом деле вирус был получен совсем не тем путем, который интерпретирован этим итальянцем. Китайцы взяли надосадочную жидкость и ее отцентрифугировали и нашли вирионы, которые выглядят совсем не так как экзосомы. У них пространство внутри мембранного пузырька плотно набитo белками, а у экзосом прозрачно для электронов. Видимо, С. Скольо никогда не видел под микроскопом экзосомы. Я же с ними работаю каждый день и легко отличаю изображение вируса от такового экзосомы. У вируса мембранный пузырек очень плотно забит белками.

Итак, как бы выделен КОВИД? Беру две недавние статьи (они опубликованы в самых высоко рейтинговых журналах Сайенс [Science 10.1126/science.abd5223 (2020).] и Селл [Cell 2020; https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.018]), где сделана полная трехмерная реконструкция вирионов (вирусных частиц КОВИДа) со сверхвысоким разрешением китайцами и немцами. От больных КОВИДом была получена очень длинная, не свойственная человеку РНК. Причем выделяли РНК в особой среде, которая лишена ферментов, режущих РНК, а они заполняют весь мир. Затем на основе данной РНК с высокой точностью сделали ДНК. То, что это именно КОВИД, былo доказано таким образом - обнаружены особые куски РНК, уникальныe последовательности нуклеотидов (кирпичиков, из которых строятся ДНК и РНК), наподобие тех, которые позволяют идентифицировать преступников по их ДНК.

Сейчас этот метод стал настолько специфичен, что служит основанием для смертной казни. В РНК КОВИДа имеется особый кусок, который кодирует так называемое место, где С-белок шипа вируса разрезается ферментом, носящим название фурин. Таких участков в белках человека и других вирусах нет. Этот участок полностью расшифрован со сверхвысоким трехмерным разрешением до уровня аминокислот. Когда специфичность вирусов была подтверждена, им заразили клетки, имеющие название Веро Е6. Эти клетки человека способны заражаться КОВИДом, так как у них есть рецептор АСЕ2. После каждого заражения клетки выделяли в среду вирусные частицы КОВИДа, он изучался под электронным микроскопом и если картинка была характерна, то снова проверялся на специфичность. Использовались также антитела на С-белок. Их специфичность очень велика.

Кроме того КОВИД, как и другие коронавирусы при заражении клеток давал очень специфичную и только для него характерную зигзагообразную эндоплазматическую сеть в клетке. Если было доказано, это это КОВИД, то эти клетки снова заражались. В конце концов, после 5 пассажа, когда всякие сомнения в том, что это вирус КОВИДа были исключена (и его можно было приговаривать к смертной казни - шучу), вирус фиксировался, осаждался с помощью центрифугирования и изучался с помощью крио-электронной микроскопии. Трехмерная структура его белков была реконструирована и она ещё более специфична и только для этого вируса. Так что вирус выделен и дал уже вторую волну даже в Италии, где казалось бы все уже выболели. Кстати эффективность масок, даже самых плохих, уже доказана десятком научных работ, а не сплетнями итальянских фриков.