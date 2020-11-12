Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах

Турецкие военные будут находиться в Нагорном Карабахе на том же основании, что и российские, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выступая в парламенте. Об этом сообщает агентство Anadolu. По его словам, российские военные миротворцы же начали размещаться на территории карабахского региона Азербайджана.

Он отметил, что Турция наравне с Россией будет контролировать соблюдение договоренностей по Карабаху. "Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - сообщил Эрдоган, подчеркнув, что этот центр будет создан "на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана".

Он также поздравил народ Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева с "исторической победой в борьбе за деоккупацию исторических земель". "Согласно соглашению, Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану", - отметил турецкий лидер.

Напомним, накануне Кремль опроверг заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о турецких миротворцах в Карабахе. "Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло, эта тема никогда не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.