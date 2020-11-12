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Московский листок

Собянин отменил Новый год

Опубликовано 12.11.2020 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Собянин отменил Новый год

Ну, так чтобы совсем отменить новогодние праздники, кишка у него, конечно, тонковата. Но ведь зачем отменять, если можно обгадить? Результат тот же.

"Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе крупные рождественские и новогодние мероприятия. Чтобы никого не вводить в заблуждение, чтобы бизнес не тратился, организаторы не тратились на эти мероприятия, а потом скажут, что все аннулируем", — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Наверно, надо и Рождество отменить - какого хрена? Иисус родился в яслях каких-то, мест в ночлежке не было. Вот и отмечают пусть где-нибудь в подъезде у мусоропровода или в подвале каком на троих. И хватит. И достаточно. А в церковь по пропускам и на основе самообслуживания.

А Новый год пущай все дома празднуют: шампусика вмазал, салат "Оливье" захавал из тазика, "Огонек" посмотрел - прикольно, как Киркоров в маске будет петь. И спатеньки, назавтра за пивасиком, чтоб голова не болела, и вообще новогодние каникулы. Их могут и вовсе на весь январь растянуть. 

А в феврале надо будет уже дополнительные койки открывать для цирроза печени и "белой горячки" - легко, думаете, месяц бухать, а потом трезвым на работу? Тем более, что ковидных мест уже много не понадобится, с Нового года хотят поголовно прививать всех - кто поздоровше, тому укол, а кто послабже - тому клизмой в задницу вакцину будут вводить.  Которые опосля выживут, больше ни в жисть ничем не заболеют, окромя "белой горячки". Но это и не болезнь, если подумать, а состояние души...

Спасибо, Собянин, спасибо. За Новый год - особенное, здоровое такое спасибо, во всю харю...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Дохлых пенсов по Осенью считают
Ким Хван написал 12.11.2020 01:29
Умерло 260 тысяч несостоявшихся пенсионеров, которых не пустили на пенсию в 60 лет.
Экономия пойдет на пользу братской Сирии и армении.
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