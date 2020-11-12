Компартия убирает из названия слово "коммунистическая"!

10 ноября в Астане состоялся предвыборный съезд Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) зарегистрированный ранее в пику старейшей Коммунистической партии Казахстана, ликвидированной затем по суду в 2015-м году. Ныне данная партия уже третий срок подряд находится в составе Мажилиса в качестве сателлита и «левой руки» правящей партии «Нур Отан», изображая наличие коммунистов в парламенте. На этом съезде они приняли важное решение – убрали из названия слово «коммунистическая».

На самом деле КНПК никакого отношения не имела не только к коммунистической идеологии и марксизму, но и к левым, так как ее программа являлась смесью социал-демократии, консерватизма и популизма. Её депутаты всегда голосовали за все антирабочие и антинародные законопроекты в парламенте, как, например, за закон «О профсоюзах», за Трудовой Кодекс, запрещающий забастовки, за Уголовный Кодекс, карающий за организацию и участие в незаконных забастовках и создание незарегистрированных профсоюзов.

Таким же образом парламентская фракция «Народные коммунисты» проголосовала и за положения Земельного Кодекса, позволяющие иностранным гражданам и компаниям брать в долгосрочную аренду земли сельхоз назначения и покупать их в частную собственность. Именно эти положения спровоцировали массовые митинги 2016 года, когда в большинстве городов Казахстана многие граждане выступили с требованием их отмены.

Никогда «коммунисты» КНПК даже на словах не поддерживали борьбу трудовых коллективов, многочисленные забастовки шахтеров, металлургов и нефтяников, выступавших против засилья иностранных компаний. Ни разу деятели данной партии не осудили репрессии в отношении представителей рабочего движения и независимых профсоюзов, а также проигнорировали расстрел и расправу над участниками многомесячной забастовки нефтяников Жанаозена в декабре 2011 года.

Председательствующий на съезде партии Айкын Конуров странным образом обосновал необходимость переименования партии, сославшись как раз на рост популярности социалистических идей в мире.

«Отмечается тенденция популяризации социалистической идеологии в мире, и как следствие растёт число её приверженцев, как за рубежом, так и в Казахстане. В этих условиях актуальным становится привлечение этой категории граждан, чьи интересы не охватывают программы других партий. В этой связи, учитывая наличие запросов на изменение политической и социально-экономической ситуации, а также необходимость реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию КНПК через ребрендинг в Народную партию Казахстана», — указал в докладе её руководитель.

При этом Айкын Конуров не постеснялся назвать теперь свою куцую НПК единственной оппозиционной в стране. Хотя на эту роль претендуют их парламентские коллеги из партии предпринимателей и националистов «Ак жол», а также внепарламентская Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП). Если же серьезно подходить к вопросу смены названия, то без решения на самом верху в этом деле не обошлось, так как данная партия является искусственной и полностью руководствуется инструкциями и указаниями администрации президента.

Переименование КНПК является частью общей государственной политики декоммунизации, проводимой в стране. Нельзя исключать, что в следующем году после принятия новым составом Мажилиса закона о признании «Ашаршылыка» («Голодомора»), списанного с украинского, последует и запрет коммунистической идеологии в стране. Помимо этого, будет осужден и СССР как государство, которое якобы преднамеренно организовало геноцид. Поэтому заранее происходит смена вывесок, чтобы не задеть этим актом будущую парламентскую партию.

Для Народной партии Казахстана теперь выбрали роль такой широкой партии, которая должна вобрать в себя весь протестный электорат и социально недовольные группы и изображать из себя «защитницу народа». В действительности из числа шести существующих зарегистрированных партий нет ни одной, которая бы выступала на стороне трудящихся и широких слоев общества. Все они являются частью буржуазной политической системы, выстроенной Назарбаевым.

Нам лишь предстоит в перспективе совместно с другими группами, представителями рабочих организаций и активистами ликвидированной по суду КПК построить новую и реальную Коммунистическую партию, способную возглавить рабочее движение и вооружить народные массы действенной программой борьбы, показав им социалистическую альтернативу. Эта задача, в том числе, и нового поколения бойцов, вступающих сейчас на путь политической деятельности.

Мы же со своей стороны должны активно разоблачать партии, искусственно созданные госаппаратом и поддерживающие нынешнюю сырьевую модель капитализма. Таковой является и Народная партия Казахстана, возглавляемая Айкыном Конуровым, офицером действующего резерва КНБ, боровшегося в 90-е и в 2000-е с Компартией и активистами рабочего движения.

Важно сейчас также вскрыть и сущность провокаторов спецслужб, внедренных в качестве «левых» блогеров и «активистов» в последние два – три года в среду поклонников СССР и сторонников коммунистической идеологии в социальных сетях, которые агитируют голосовать за Народную партию Казахстана и Айкыну Конурова. Вся их деятельность сейчас сводится к тому, чтобы втянуть неопытных молодых людей или дезориентированных граждан в предвыборную кампанию и создать новоявленной НПК ореол «оппозиционной» партии.

Теперь это будет сделать легче, так как все эти фигуры перестали называть свою псевдопартию "коммунистической".