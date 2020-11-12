Метро в Нью-Йорке 115 лет

Первая линия метро в НЙ состояла из 28 станций, на расстоянии чуть меньше 14 километров. Она шла от остановки City Hall до 145-й улицы на севере Манхэттена. Для её обслуживания закупили 300 полностью стальных вагонов.

Нью Йорк объединился в 1898 году - город, который раньше существовал только на острове Манхэттен, присоединил к себе четыре окружающие его городских поселения, и нью-йоркские власти заранее понимали, что городу нужна будет современная система общественного транспорта. Для этой цели в 1894 году была сформирована комиссия, которая и предложила построить именно подземное метро. Чтобы оплатить строительство городские власти выпустили облигации. Работы продолжались 4 года.

Церемония открытия проходила в здании мэрии, и на открытой рядом с ней станцией City Hall. К сожалению, эта станция была закрыта в 1945 году, и сейчас туда можно попасть только с очень редкой экскурсией.

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Для сравнения: московское метро открылось только в 1935 году.

Нельзя сказать, что над метро в Москве никто не думал. Самые первые предложения по созданию метро в Москве появились ещё в 1875 году, когда возникла идея проложить линию от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной рощи. Но до проекта дело так и не дошло.

В 1902 году инженеры П. И. Балинский и Е. К. Кнорре предложили проект, по которому метро должно было соединить Замоскворечье с Тверской заставой подземной линией. Однако городская дума отклонила его, вынеся резолюцию: «Господам Кнорре и Балинскому в их домогательствах отказать…».

В 1913 году Московская городская управа разработала собственный проект подземной железной дороги, состоящей из трёх подземных диаметров: Таганско-Тверского (от Тверской заставы до Калитников); Арбатско-Мясницкого (от Каланчёвской площади до Брянского (Киевского) вокзала) и Виндавско-Замоскворецкого (от Виндавского (Рижского) вокзала до нынешней платформы ЗИЛ). Также известен детально проработанный проект, предложенный электротехником М. К. Поливановым в 1916 году. Тоннели трёх подземных диаметров соединялись с путями магистральных железных дорог, пригородные участки которых должны были быть электрифицированы.

В 1923 году проект московского метрополитена был заказан компании Siemens Bauunion GmbH. К 1925 году немецкий проект, включавший 80 км тоннелей и 86 станций, был готов. Однако денег на реализацию не нашли, и проект Siemens Bauunion GmbH остался на бумаге. В 1925 году был разработан проект Мясницкого радиуса, но он не был осуществлён.

И только 15 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) после доклада первого секретаря Московского горкома партии Лазаря Кагановича было принято решение о строительстве Московского метрополитена. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года.