Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V"

В Кузбассе один из медиков заразился коронавирусом после введения первой дозы вакцины "Спутник V", рассказала на брифинге по эпидемиологической ситуации первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина.

Накануне стало известно, что у трех медиков из Алтайского края, получивших первую дозу вакцины "Спутник V", также выявили COVID-19. В краевом Минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.

"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом… Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", — говорится в сообщении.