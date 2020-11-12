Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V"

Опубликовано 12.11.2020 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V"

В Кузбассе один из медиков заразился коронавирусом после введения первой дозы вакцины "Спутник V", рассказала на брифинге по эпидемиологической ситуации первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина. 

Накануне стало известно, что у трех медиков из Алтайского края, получивших первую дозу вакцины "Спутник V", также выявили COVID-19. В краевом Минздраве предположили, что это случилось потому, что иммунитет заболевших к моменту встречи с вирусом не успел сформироваться.

"В Алтайском крае три медика из 42, которые первыми поставили прививки от коронавирусной инфекции, заразились коронавирусом… Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков", — говорится в сообщении. 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Schkolnik написал 12.11.2020 10:20
Ну так, а какие могут быть претензии? Всем известно, что вакцина не лечит. Вакциной заражают. Чтобы переболеть и выработать иммунитет.
Задорнова на вас нету!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили меры, предпринимаемые государством, по борьбе с пандемией?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метро в Нью-Йорке 115 лет
Метро в Нью-Йорке 115 лет
12.11.2020
Михаил Делягин: "Корабль, полный золота заплыл не в то русло"
Михаил Делягин: "Корабль, полный золота заплыл не ...
11.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V" (1)
Метро в Нью-Йорке 115 лет (0)
Компартия убирает из названия слово "коммунистическая"! (3)
Собянин отменил Новый год (9)
И даже чижика съесть не могут (2)
В здравоохранении Омской области выявлены нарушения бюджетного законодательства РФ (2)
Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах (9)
Как выделяли вирус КОВИДа (19)
Щедрая Россия выделила больше миллиарда долларов на гуманитарную помощь Сирии (10)
Мишустин уволил главу ФАС Артемьева после 16 лет работы (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Серьёзные проблемы в российской экономике уже весной могут дать о себе знать
Дарья Митина Дарья Митина: Новый Год капут:((((
Михаил Делягин Михаил Делягин: Время Солженицына: эпоха предательства, которая заканчивается сейчас
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За Новый год - особенное, здоровое такое спасибо, во всю харю...
Михаил Делягин Михаил Делягин: Уроки Октября: с каждым решением одичалых всё актуальней
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss