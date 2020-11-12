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Московский листок

Зеленский болеет ковидом в отдельной палате со спецсвязью, а Голобородько умер

Опубликовано 12.11.2020 в разделе комментариев 2

украина война киев зеленский
Зеленский болеет ковидом в отдельной палате со спецсвязью, а Голобородько умер

Президента Украины Владимира Зеленского, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Ранее сообщалось, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак также заразился коронавирусом.

Зеленский и Ермак находятся в Феофании, президент находится в изолированной палате, в которой установлена спецсвязь. Он отметил, что Ермак также расположился в отдельной изолированной палате, они с главой государства общаются по телефону. 

***

Я так понимаю, на/в Украине все больные ковидом лежат в отдельных палатах? Нет? Некоторые пока лежат в коридорах?

Думаю, некоторые все же в коридорах, потому что за последние сутки на Украине заболело 11 тысяч человек, хотя 200 умерло, освободив тем самым места в больницах, но этого явно недостаточно.

Украина по числу заболевших на 9-м месте в Европе, на уровне Бельгии, Польши... А по суточному приросту - на первом.

Но все же, почему Зеленский в отдельной палате со спецсвязью?

Нет, кивать на Путина не надо - его как назначил Ельцин 20 лет назад, так он и сидит, а поскольку Ельцин помер, то и освободить от должности некому, а сам не уходит. Поэтому сидит в полной изоляции, с максимально возможным комфортом - ему так положено, он же диктатор. Захотел - съездил со свитой в ковидную больничку к больному Проценко, потом Проценко выздоровел, а с Путиным непонятно.

Но Зеленский-то не диктатор, его всенародно выбрали, насмотревшись кино про Голобородько. Но Голобородько сейчас потребовал бы разместить себя в самой засратой больничке, среди народа и инфекции. Может быть, и помер бы вместе с народом... А Зеленский - в отдельной палате со спецсвязью. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7396 написал 12.11.2020 11:44
у власти в Киеве жиды?
тогда все объясняется?
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Умер максим
Да и ладно написал 12.11.2020 11:01
.
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