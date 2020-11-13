В наше издание обратился Яшулин Руслан Николаевич, экономист по договорной и претензионной работе, сотрудник АО «Балтийский завод» (Петербург). Проблемы - да самые обычные. Работодатель малость потерял берега и пытается избавиться от надоевшего сотрудника всеми силами. Что послужило причиной атаки? Мы не знаем. Впрочем, у Яшулина есть определённые подозрения. А именно, незадолго до увольнения к нему обращалось руководство. Говорить руководство изволило намёками. А намёки можно было понять по-разному. Например, как предложение поучаствовать в коррупционных схемах. Вскоре последовало и наказание за непонимание — Яшулин попал под сокращение.

Как-то так получилось, что на производстве возникла вдруг странная необходимость. Необходимость сократить обязанности Яшулина из ведомства того подразделения, в котором он работал, и «перевести» их в другое подразделение. Неформально Яшулину предложили перевестись вслед за обязанностями, но на зарплату вдвое меньшую. Официально же ему предложили целый список вакансий, явно не соответствующий его навыкам и квалификации (к примеру, вакансии уборщика и врача-уролога). Ну, а за отказ от такой вот переквалификации Яшулин и был уволен по статье 81 Трудового кодекса.

Напоминаем, п 2. ч.1 статьи 81 ТК гласит, что работника можно уволить в связи с «сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя», далее же в статье уточняется, что «Увольнение по основанию, предусмотренному п 2 или 3 первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности». В общем, не дал экономист письменного согласия работать врачом-урологом – свободен!

Яшулин подал в суд. Суд первой инстанции принял сторону работодателя. А вот суд второй инстанции рассмотрел доказательства того, что на заводе в тот момент имелись вакансии, соответствующие квалификации Яшулина (и не были ему предложены) и восстановил Яшулина на работе (28 февраля 2020 г).

Сначала всё шло спокойно и даже без нарушений трудового законодательства. Но за одним исключением. Юридический отдел вынес решение не оплачивать вынужденный прогул (напоминаем, по Трудовому кодексу РФ, в том случае, если решение об увольнении отменяется судом, недобросовестный работодатель обязан не только восстановить уволенного работника, но и оплатить ему всё то время, которое он не работал). Однако юридический отдел заявил — а мы платить пока не будем, а мы решение о восстановлении на работе будем обжаловать в суде следующей инстанции. А то, что, вообще-то, решение суда вступает в законную силу после суда второй инстанции, так на то юридический отдел и есть юридический отдел, чтобы понимать законы так, как удобно начальству.

14 сентября 2020 года состоялся суд третьей (кассационной) инстанции. Работодатель его снова проиграл. Вынужденный простой всё равно не оплатили - «Мы и до Верховного суда дойдем». Впрочем, кое-что изменилось. Если раньше Яшулину давали работать относительно спокойно, видимо, рассчитывая, что проблема решится судебным путём, то теперь работодатель понял, что не стоит ждать милостей от фемиды, когда можно решить проблему своими силами.

Вскоре началась травля на работе. От Яшулина начали требовать объяснительных по самым бредовым поводам. К примеру, почему он опоздал на работу. «Опоздание заключалось в том, что Яшулин был зафиксирован на проходной в 8-03 (его рабочий день начинается в 8-10). Отметим, что от проходной до рабочего места Яшулина идти 2-3 минуты, но всё равно он, по мнению начальства, опоздал. Потом последовала ещё одна абсурдная претензия. Из-за того, что Яшулин вышел через проходную через 2 минуты после окончания своего рабочего дня.

Дальше больше. 6 ноября 2020 года от Яшулина потребовали заниматься термометрией всех входящих в здание. Отметим, что Яшулин — инвалид второй группы (по хроническому заболеванию), для него ковид — повышенно опасен, а дополнительные контакты нежелательны. Более того, по постановлению правительства Петербурга номер 901, он, как инвалид по хроническому заболеванию, должен быть отправлен на удалённую работу . Яшулин уведомил об этом работодателя. Представители работодателя заявили, что постановление номер 901 носит рекомендательный характер (вообще-то, там чёрным по белому написано, что характер обязательный, но работодателю видней). В общем, на самоизоляцию Яшулина не отправили. Будут ли ещё от него требовать работать измерителем температуры? Придумают ли ещё что –то, чтобы подпортить ему жизнь? Посмотрим!