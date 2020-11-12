СССР. Высокая культура и творчество масс Первая лекция Людмила Алексеевны Булавки-Бузгалиной из цикла "Вызовы советской культуры". Основные рассматриваемые вопросы: · Особенности генезиса Советской культуры: из каких общественных противоречий и культурного наследия она вышла. · Что явилось основой и идеалом Советской культуры? · В условиях каких общественных противоречий происходило ее развитие? · Какие вызовы обществу и человеку несла Советская культура? · Какие художественные тенденции генерировала Советская культура? Соцреализм и только? · Новый человек – это идеологическая конструкция или субъект истории и культуры СССР?



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться