СССР. Высокая культура и творчество масс

Первая лекция Людмила Алексеевны Булавки-Бузгалиной из цикла "Вызовы советской культуры".
Основные рассматриваемые вопросы:
· Особенности генезиса Советской культуры: из каких общественных противоречий и культурного наследия она вышла.
· Что явилось основой и идеалом Советской культуры?
· В условиях каких общественных противоречий происходило ее развитие?
· Какие вызовы обществу и человеку несла Советская культура?
· Какие художественные тенденции генерировала Советская культура? Соцреализм и только?
· Новый человек – это идеологическая конструкция или субъект истории и культуры СССР?
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