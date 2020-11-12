Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СССР. Высокая культура и творчество масс

Опубликовано 12.11.2020 в разделе комментариев 0

Первая лекция Людмила Алексеевны Булавки-Бузгалиной из цикла "Вызовы советской культуры". 

Основные рассматриваемые вопросы:

· Особенности генезиса Советской культуры: из каких общественных противоречий и культурного наследия она вышла.

· Что явилось основой и идеалом Советской культуры?

· В условиях каких общественных противоречий происходило ее развитие?

· Какие вызовы обществу и человеку несла Советская культура?

· Какие художественные тенденции генерировала Советская культура? Соцреализм и только?

· Новый человек – это идеологическая конструкция или субъект истории и культуры СССР?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метро в Нью-Йорке 115 лет
Метро в Нью-Йорке 115 лет
12.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СССР. Высокая культура и творчество масс (0)
Зеленский болеет ковидом в отдельной палате со спецсвязью, а Голобородько умер (9)
Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V" (3)
Метро в Нью-Йорке 115 лет (3)
Компартия убирает из названия слово "коммунистическая"! (9)
Собянин отменил Новый год (10)
И даже чижика съесть не могут (2)
В здравоохранении Омской области выявлены нарушения бюджетного законодательства РФ (3)
Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах (13)
Как выделяли вирус КОВИДа (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Время Солженицына: эпоха предательства, которая заканчивается сейчас
Дарья Митина Дарья Митина: Вот оно чо, Михалыч
Михаил Делягин Михаил Делягин: Молдавия стратегическая ловушка для России
Дарья Митина Дарья Митина: Начните день с хороших новостей
Михаил Делягин Михаил Делягин: Торговая война?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss