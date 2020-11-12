Власти Дании испугались собственного преступления

Власти Дании испугались собственного решения о геноциде норок. Как заявил в четверг министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен, правительство постарается спасти животных.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, - сказал Моген Енсен в интервью телеканалу TV Midtvest. - Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест".
На зверофермах страны содержится от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн.
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Геноцид он и есть геноцид, и вот это "постараемся", когда два с половиной миллиона зверьков уже убиты - это выглядит мерзко, с какой стороны не посмотри.
Что, приняли решение о массовом убийстве, даже не задумываясь о последствиях? Одним росчерком пера?
А потом обсрались и заговорили - нет, не о гуманности, а о рабочих местах, интересах бизнеса и так далее.
О необходимости что-то делать с разведением животных исключительно ради убийства - чтобы приукрасить внешность некоторых особей и подчеркнуть их социальный статус. До этого пока не дошли...
А.Б.
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Truzadrottttt написал 12.11.2020 19:32
Рафик Кулиев написал 12.11.2020 19:06
Во всех странах капитала существует закон, согласно которым платят, чтобы не держали домашних животных, не выращивали на огородах и садах овощи и фрукты, наконец, не работали: пособие по безработице. Даже требуют принять закон, согласно которому установить срок пользования машиной на пять лет; и плевать, что она может работать еще лет 50. Программные продукты продают на год; через год покупай новую, и плевать, что она отлично работает; покупай и все. Короче говоря, право собственности перестает быть неприкосновенным и бессрочным.