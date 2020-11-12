Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти Дании испугались собственного преступления

Опубликовано 12.11.2020 в разделе комментариев 2

Власти Дании испугались собственного преступления

Власти Дании испугались собственного решения о геноциде норок. Как заявил в четверг министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен, правительство постарается спасти животных.

Геноцид XXI века 

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, - сказал Моген Енсен в интервью телеканалу TV Midtvest. - Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест". 

На зверофермах страны содержится от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн.

***

Геноцид он и есть геноцид, и вот это "постараемся", когда два с половиной миллиона зверьков уже убиты - это выглядит мерзко, с какой стороны не посмотри.

Что, приняли решение о массовом убийстве, даже не задумываясь о последствиях? Одним росчерком пера?

А потом обсрались и заговорили - нет, не о гуманности, а о рабочих местах, интересах бизнеса и так далее.

О необходимости что-то делать с разведением животных исключительно ради убийства - чтобы приукрасить внешность некоторых особей и подчеркнуть их социальный статус. До этого пока не дошли...

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов
Truzadrottttt написал 12.11.2020 19:32
Стесняюсь спросить: как норки попали в сферу ответственности данного министерства?
Ответить
капитал совсем охренел
Рафик Кулиев написал 12.11.2020 19:06
А до этого, под предлогом животного гриппа, миллионами штук забивали коров, овец, свиней, кур и т.д. Этих животных даже не проверяли на заражение гриппом; забить и точка. И весь мир писал, что дело не в этих несчастных животных, а в падении цен на их мясо, но ничего не делал против этого идиотизма.
Во всех странах капитала существует закон, согласно которым платят, чтобы не держали домашних животных, не выращивали на огородах и садах овощи и фрукты, наконец, не работали: пособие по безработице. Даже требуют принять закон, согласно которому установить срок пользования машиной на пять лет; и плевать, что она может работать еще лет 50. Программные продукты продают на год; через год покупай новую, и плевать, что она отлично работает; покупай и все. Короче говоря, право собственности перестает быть неприкосновенным и бессрочным.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метро в Нью-Йорке 115 лет
Метро в Нью-Йорке 115 лет
12.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Власти Дании испугались собственного преступления (2)
СССР. Высокая культура и творчество масс (0)
Зеленский болеет ковидом в отдельной палате со спецсвязью, а Голобородько умер (10)
Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V" (3)
Метро в Нью-Йорке 115 лет (3)
Компартия убирает из названия слово "коммунистическая"! (9)
Собянин отменил Новый год (13)
И даже чижика съесть не могут (2)
В здравоохранении Омской области выявлены нарушения бюджетного законодательства РФ (3)
Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как чиновники зарабатывают на коронабесии?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Время Солженицына: эпоха предательства, которая заканчивается сейчас
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему Путин не увольняет Силуанова, Набиуллину и других либералов?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Время Солженицына: эпоха предательства, которая заканчивается сейчас
Дарья Митина Дарья Митина: Вот оно чо, Михалыч
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss