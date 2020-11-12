Власти Дании испугались собственного преступления

Власти Дании испугались собственного решения о геноциде норок. Как заявил в четверг министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Могенс Енсен, правительство постарается спасти животных.

Геноцид XXI века

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных, - сказал Моген Енсен в интервью телеканалу TV Midtvest. - Правительство ничего не имеет против разведения норок, наоборот, мы помогали его развитию. Это важная отрасль экономики, которая обеспечивает много рабочих мест".

На зверофермах страны содержится от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн.

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Геноцид он и есть геноцид, и вот это "постараемся", когда два с половиной миллиона зверьков уже убиты - это выглядит мерзко, с какой стороны не посмотри.

Что, приняли решение о массовом убийстве, даже не задумываясь о последствиях? Одним росчерком пера?

А потом обсрались и заговорили - нет, не о гуманности, а о рабочих местах, интересах бизнеса и так далее.

О необходимости что-то делать с разведением животных исключительно ради убийства - чтобы приукрасить внешность некоторых особей и подчеркнуть их социальный статус. До этого пока не дошли...

А.Б.