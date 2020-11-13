Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В третье десятилетие XXI века Россия вступает в полуобморочном состоянии

Опубликовано 13.11.2020 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

ссср революция советы
В третье десятилетие XXI века Россия вступает в полуобморочном состоянии

Тридцать постперестроечных лет коту под хвост. Надежды, которыми люди были полны в конце 80-х, совершенно не оправдались. Мечты не сбылись. Образ развитой, заботливой, цветущей страны растаял без следа. Окончательно исчезло всё лучшее, чем мог гордиться Советский Союз. Ничто из того, чем может гордиться западная цивилизация, не достигнуто. Теория конвергенции, сулившая слияние преимуществ социализма и капитализма, на примере Российской Федерации оказалась опровергнута своей полной противоположностью. Соединение случилось, но только худшего с худшим.

 

В сфере реальной экономики некогда могучее государство сдало все позиции. Остались разве что хвастливые рапорты о потёмкинских деревнях. Полтора процента мирового производства на экранах ТВ тужатся перед зрителем в роли якобы военной сверхдержавы, но издают лишь неприличные звуки. Нет ничего своего, самобытного, есть только труба, только хищническое потрошение недр. Впрочем, ещё страшнее, что обычный маленький человек утратил материальную независимость, а с нею достоинство. Он теперь - эксплуатируемый, с которого спускают три шкуры, но всё равно надувают при расчётах. Он на побегушках и в полной власти собственников. Изнурительным трудом может обеспечить сколько-нибудь приемлемое существование, но не уверенность в будущем. Это жизнь в постоянном страхе не угодить, потерять работу, а с ней и возможности содержать семью. При этом слой бюджетников в значительной степени выродился в паразитический класс, который в основной своей массе добросовестно занимается тем, что вообще не нужно делать. Тем самым способствуя дальнейшей экономической деградации страны.

 

Социальное расслоение целенаправленно насаждалось, став очевидно похабным. В стране с десятками миллионов бедняков, нищих и бомжей группа олигархов, их политической, охраняющей и культурной обслуги, демонстрирует неслыханные мотовство и роскошь. Уже на дальних подступах к современной "элите" какие-то прислужники, шавки и шестерки ворочают не меньше, чем десятками миллионов. А какой-нибудь условный Усманов в разгар коронавирусной эпидемии, когда его соотечественникам не хватает врачей, "скорых", коек в больницах, лекарств, дарит какой-нибудь условной Сардинии полмиллиона евро, выкачанных им из считающих копейки россиян. При этом какой-нибудь условный губернатор Дегтярев, если не может разогнать полицейскими дубинками, издевается над недовольным митингующим народом: "Какая вы власть? Вы избиратели". В супермаркетах для части этих избирателей продаётся некая кусковая тушенка 19 руб. за банку 0,5кг. Её отказываются жрать не только породистые псы и кошки хозяев жизни, но даже крысы и тараканы. Однако никому ненужный больной, старый, обездоленный работник с голоду не подохнет. В этом вся социальная политика нынешней власти.

 

От затхлости политической жизни застойной тиной несёт за версту. Полуразложившиеся трупы партий играют непрерывную пародию на парламентаризм. Многодневные безальтернативные выборы на пеньках, на которые изначально не допускается настоящая оппозиция, представляют собой унизительное действо для целой нации. Все винтики системы функционируют лишь по указке сверху, проявляя самостоятельность разве что в деле собственного вознаграждения. Бездушный бюрократический механизм, базирующийся на формализме и крючкотворстве, рано или поздно душит любые светлые гражданские инициативы.

 

В культурном отношении современная Россия ничего не дала миру. Даже талантливых творцов позднесоветской эпохи будто кто сглазил, в подавляющем большинстве они превратились в бледные тени себя самих. Вместо юмора и смеха сейчас - зубоскальство и гогот. Спорт развален. Обладателей престижных литературных премий невозможно читать. Новое российское кино невозможно смотреть. Коррупционер Васильева стала академиком в области живописи. Музыка? Вслед за Жириновским запел Рогозин - на сайте погрязшего в коррупционных скандалах и падениях ракет Роскосмоса открылась его песенная страничка. Общественную атмосферу иначе, как замешанной на постоянном вранье и страхе, не назовёшь.

 

Очевидно, что со всем этим наследием нужно что-то делать. Очень бы хотелось начать третье десятилетие с расчистки авгиевых конюшен. А то, не ровен час, можно и задохнуться.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метро в Нью-Йорке 115 лет
Метро в Нью-Йорке 115 лет
12.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навального отравили отравленным самолетом (0)
Попал под сокращение... (0)
В третье десятилетие XXI века Россия вступает в полуобморочном состоянии (0)
Игра в дурачка (0)
Власти Дании испугались собственного преступления (3)
СССР. Высокая культура и творчество масс (0)
Зеленский болеет ковидом в отдельной палате со спецсвязью, а Голобородько умер (9)
Продолжают приходить сообщения о заражениях COVID-19 медиков, привитых вакциной "Спутник V" (4)
Метро в Нью-Йорке 115 лет (2)
Компартия убирает из названия слово "коммунистическая"! (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Могли и Навального отравить, причем по заданию франко-германской разведки, и, возможно, чешской
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как не дать себя убить оптимизаторам. Профессиональные схемы лечения при коронавирусе: применять т
Дарья Митина Дарья Митина: Экология Арктики во время коронавируса - наша пресс-конференция в агентстве Регнум
Михаил Делягин Михаил Делягин: Газпром: национальное достояние, которое грозит обернуться национальной катастрофой
Дарья Митина Дарья Митина: С - суверенитет
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss