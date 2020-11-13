В третье десятилетие XXI века Россия вступает в полуобморочном состоянии

Тридцать постперестроечных лет коту под хвост. Надежды, которыми люди были полны в конце 80-х, совершенно не оправдались. Мечты не сбылись. Образ развитой, заботливой, цветущей страны растаял без следа. Окончательно исчезло всё лучшее, чем мог гордиться Советский Союз. Ничто из того, чем может гордиться западная цивилизация, не достигнуто. Теория конвергенции, сулившая слияние преимуществ социализма и капитализма, на примере Российской Федерации оказалась опровергнута своей полной противоположностью. Соединение случилось, но только худшего с худшим.

В сфере реальной экономики некогда могучее государство сдало все позиции. Остались разве что хвастливые рапорты о потёмкинских деревнях. Полтора процента мирового производства на экранах ТВ тужатся перед зрителем в роли якобы военной сверхдержавы, но издают лишь неприличные звуки. Нет ничего своего, самобытного, есть только труба, только хищническое потрошение недр. Впрочем, ещё страшнее, что обычный маленький человек утратил материальную независимость, а с нею достоинство. Он теперь - эксплуатируемый, с которого спускают три шкуры, но всё равно надувают при расчётах. Он на побегушках и в полной власти собственников. Изнурительным трудом может обеспечить сколько-нибудь приемлемое существование, но не уверенность в будущем. Это жизнь в постоянном страхе не угодить, потерять работу, а с ней и возможности содержать семью. При этом слой бюджетников в значительной степени выродился в паразитический класс, который в основной своей массе добросовестно занимается тем, что вообще не нужно делать. Тем самым способствуя дальнейшей экономической деградации страны.

Социальное расслоение целенаправленно насаждалось, став очевидно похабным. В стране с десятками миллионов бедняков, нищих и бомжей группа олигархов, их политической, охраняющей и культурной обслуги, демонстрирует неслыханные мотовство и роскошь. Уже на дальних подступах к современной "элите" какие-то прислужники, шавки и шестерки ворочают не меньше, чем десятками миллионов. А какой-нибудь условный Усманов в разгар коронавирусной эпидемии, когда его соотечественникам не хватает врачей, "скорых", коек в больницах, лекарств, дарит какой-нибудь условной Сардинии полмиллиона евро, выкачанных им из считающих копейки россиян. При этом какой-нибудь условный губернатор Дегтярев, если не может разогнать полицейскими дубинками, издевается над недовольным митингующим народом: "Какая вы власть? Вы избиратели". В супермаркетах для части этих избирателей продаётся некая кусковая тушенка 19 руб. за банку 0,5кг. Её отказываются жрать не только породистые псы и кошки хозяев жизни, но даже крысы и тараканы. Однако никому ненужный больной, старый, обездоленный работник с голоду не подохнет. В этом вся социальная политика нынешней власти.

От затхлости политической жизни застойной тиной несёт за версту. Полуразложившиеся трупы партий играют непрерывную пародию на парламентаризм. Многодневные безальтернативные выборы на пеньках, на которые изначально не допускается настоящая оппозиция, представляют собой унизительное действо для целой нации. Все винтики системы функционируют лишь по указке сверху, проявляя самостоятельность разве что в деле собственного вознаграждения. Бездушный бюрократический механизм, базирующийся на формализме и крючкотворстве, рано или поздно душит любые светлые гражданские инициативы.

В культурном отношении современная Россия ничего не дала миру. Даже талантливых творцов позднесоветской эпохи будто кто сглазил, в подавляющем большинстве они превратились в бледные тени себя самих. Вместо юмора и смеха сейчас - зубоскальство и гогот. Спорт развален. Обладателей престижных литературных премий невозможно читать. Новое российское кино невозможно смотреть. Коррупционер Васильева стала академиком в области живописи. Музыка? Вслед за Жириновским запел Рогозин - на сайте погрязшего в коррупционных скандалах и падениях ракет Роскосмоса открылась его песенная страничка. Общественную атмосферу иначе, как замешанной на постоянном вранье и страхе, не назовёшь.

Очевидно, что со всем этим наследием нужно что-то делать. Очень бы хотелось начать третье десятилетие с расчистки авгиевых конюшен. А то, не ровен час, можно и задохнуться.