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Московский листок

Игра в дурачка

Опубликовано 13.11.2020 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Игра в дурачка

Геннадий Андреевич публикует в партийной печати 41  призыв и лозунг в честь 103 годовщины Великого Октября. Для кого? Думаю, что прежде всего для действующих коммунистов  и особенно для своей фракции в думе. Они должны выйти на улицы и встать во главе  толпы народа и провести митинги. Их Штаб протестных действий заранее провёл заседание и наметил мероприятия по случаю такой даты. Однако никакого шествия не состоялось и никто из коммунистов на улицы не вышел. Ниже напечатанных лозунгов снимок  из Омской области на котором возможно четверо молодых родителей и четверо детей держат пять  намалёванных плакатов невозможно разобрать что на них написано. Наверное их нацарапали в спешке. Никаких коммунистов здесь и не предвиделось. Однако на сайте Омского отделения КПРФ сообщается, что школу в  деревне Аксёнова власть закрывает.  Ниже на этой же странице редактор помещает снимки протестов в Риме и  Варшаве. Людей море и не важно что они отстаивают. Важно, что люди вышли и отстаивают свои права и среди митингующих нет коммунистов.

В другой газете такая же картина. В Томске закрывают роддом. На акцию протеста вышла одна мама с двумя детьми, держащая плакат "Прощай любимый 4 - ый роддом". У неё уже двое детей и вряд ли она отважится на третьего, однако больше никого закрытие  не волнует. А где коммунисты? Очевидно в Томске их уже не осталось.

В Екатеринбурге собственник не соблюдает трудовой кодекс, что послужило   гибели одного рабочего и одного раненого. Коммунистка думы  Наталья Крылова вышла  с плакатом "Ростехнадзор, не позволяйте олигарху Шмотьеву убивать рабочих". Требование справедливое, но оно никого не интересует, в том числе и  коммунистов. Один в поле не воин. Вот она  игра коммунистов в дурачка. Ниже как обычно тоже два снимка протестных акций в Мадриде и в Израиле. Вот там народ без коммунистов выходит тысячами и им не страшна полиция.  Зюганов сам смотрит свою газету? Глядя на снимки в партийной газете видишь, что в России коммунисты есть, но они не приемлют массовость протестных акций, чтобы не нервировать долгожителя Кремля, а то политики говорят, что у него пошатнулось здоровье от рабского труда на галерах. Вдруг президент уйдёт, а новый может Зюганова попросить уйти  на покой.

Не лучшим образом ведёт себя и наш сильный президент. Однажды журналистка  Екатерина Винокурова на пресс - конференции  выступила с претензией к президенту о том, что топ - менеджеры позволяют себе строить особняки за миллиарды рублей. Надо бы премии сократить. Она имела ввиду И.Сечина. Его поместье стоит  60 миллионов долларов. Естественно президент ответил: "Я согласен с вами. Надо быть поскромнее. Не надо выпячивать богатство". Примерно так сформулировал ответ. Ты можешь иметь миллиарды, но прячь их так, чтобы народ не видел. Таков смысл ответа. И что стало потом?

А кто вообще на вопрос и ответ  обратил внимание? Народ, прокуратура, следственный комитет, а может МВД? Думаю  другие комментарии излишни.  Очень богатым людям в России разрешено всё. Ни один олигарх не сел в тюрьму.

Читатель скажет, а Ходорковский?  Президент  пожертвовал одним для того, чтобы не разъяснять каждому в отдельности, кто в стране  хозяин. Ходорковский сел по коммерческим делам, а убийство так и осталось не раскрытым, хотя сам президент сказал, что у Ходорковского руки по локоть в крови.  Читатель, подумайте сами над этой фразой. Президент обвиняет человека в убийстве и никто не принимает никаких мер. Президент  оговорился?  Нет, это сказано осознанно. Дал понять  богатым и бедным, что в стране  один хозяин и его слово последнее. Думаю, что теперь он жалеет то что было высказано по поводу амнистии Ходорковского.  

Поэтому  дума приняла закон Кремля о пожизненном сенаторстве отставным президентам. Однако и этого оказалось для президента недостаточно. Принимается закон о пожизненной неприкосновенности отставным президентам. Теперь он может заседать в сенате или радоваться жизнью в качестве пенсионера в своей резиденции, которая может отойти к нему  по закону. Видите, граждане страны, как всё просто. Президент сказал и  его аппарат  тут же направил  закон в думу специальной службой. Бумаги ещё в пути, а дума уже приняла, а "Российская газета" на следующий день печатает на первой странице и он уже в действии. Вот как надо работать, а мы за 20 лет так и не удосужились спросить с президента о возврате миллиардов долларов,  которые   Ельциным  были  украдены из займов. Народ то этими деньгами не пользовался, а отдавать пришлось именно народу. И таких примеров тысячи. А мы по - прежнему молчим и собрались уже голосовать за  действующего президента  в 2024 году. Флаг вам в руки и не жалуйтесь на нищенское существование в отличие от чиновников и воровской элиты. Статья 3 Конституции РФ осталась неизменной  от прежней Конституции. Нам надо выполнять  требование этой статьи, а не сидеть дома в ожидании с моря погоды.



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