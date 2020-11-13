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Московский листок

Навального отравили отравленным самолетом

Опубликовано 13.11.2020 в разделе комментариев 0

путин навальный
Навального отравили отравленным самолетом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приняла решение о введении санкций в отношении руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Лавров также не исключил, что попадание в организм Навального боевых отравляющих веществ могло произойти в Германии или в самолёте, которым его перевозили в Берлин.

***

А как же печень? Как же матаболические нарушения в организме Навального, возникшие в результате похмельного синдрома? Что, разве забыли, о чем врали раньше?

И потом, Навальному стало плохо на сугубо внутреннем авиарейсе, и отчего-то же тогда его спасали в больнице г.Омска?..

Хотя, возможно, Алексей попал в какой-то пространственно-временной континуум, в котором отравили его в больнице Шарите, а плохо ему сделалось за несколько дней до того, в небе над Омском.

Могли, конечно, и самолет отравленный подогнать. Могли, супостаты...

Хотя я б рассмотрел вопрос наличия врачей-вредителей. Ведь отравили же врачи товарища Жданова? Отравили, нет никаких сомнений.

Могли и Навального отравить, причем по заданию франко-германской разведки, и, возможно, чешской - она сейчас на слуху как раз.

Это очень легко проверить - не ездил ли кто из врачей омской больницы в Германию, Францию или Чехию. Это очень легко проверить. Там, скорее всего, и были завербованы - это на западе очень отработанная технология: сначала жвачка, потом чешское пиво, соблазнительная девушка 56-го размера - всё, шантаж, видеозаписи, задержание полицией с угрозой написать в профсоюз... И вот уже вербовка, грязные деньги, наркотики, гомосексуальные связи.

Мы должны требовать тщательнейшей проверки всех омских медиков на предмет работы на иностранные разведки, связи с доказанными агентами мирового империализма Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

А.Б.



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