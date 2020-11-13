Коронавирус и экология: так ли очистилась природа?.. экология митина Позавчера в агентстве "Регнум" собрались российские эксперты-экологи - поговорить со своими скандинавскими коллегами о тех коррективах, которые внёс в их жизнь и работу коронавирус в этот проклятый пандемический год. В фокусе нашего внимания оказался Баренцев регион - во многом именно арктическая природа сегодня формирует экологическую повестку дня не только в Европе, но и во всём мире. Независимое экологическое движение всегда испытывало огромный прессинг со стороны национальных правительств: что в России, что в Норвегии, что в Финляндии, что в Дании, что в Швеции, что в Исландии любой неправительственный эколог, любой независимый журналист, пишущий на экологическую тематику, - всегда источник головной боли для власти и для мейнстримных СМИ, а нынешний год с его карантинно-полицейскими ограничениями привнёс дополнительные проблемы для любителей природы, оказавшихся запертыми в замкнутых пространствах и пораженными в самых обычных гражданских правах.



Не имея возможности пригласить в условиях закрытых границ наших скандинавских коллег в Москву, мы воспользовались всё тем же зумом - электронная связь нас не подвела, и наши скандинавские коллеги в течение двух часов делились с нами своими впечатлениями от эпидемического 2020-го.



Открывая конференцию, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев привёл убийственные, не укладывающиеся в голове цифры: в 2020 году из-за коронавируса и сопутствующих ему напастей более 150 тысяч (!!!) природоохранных НКО России, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Исландии были вынуждены прекратить, приостановить свою деятельность либо были ликвидированы. Изумлённым этой цифрой можно лишь сказать, что на российские организации приходится лишь 10 тысяч из 150 (а теперь сравните численность российского населения с численностью населения скандинавских стран - там всегда экологическое движение всегда было гораздо более развито и структурировано).



На связи с нами - знаменитый норвежский эколог, руководитель легендарного союза "Зелёные воины Норвегии" Рубен Оддекалв. Он отмечает противоречивость эффекта коронавируса: с одной стороны, "природа так очистилась", что по Осло бегают лоси и дикие кабаны, гораздо меньше стали загрязняться водоёмы, с сокращением навигации уменьшились вредные выбросы в реки и море. С другой стороны, в геометрической прогрессии растёт использование пластика, одноразовой упаковки, обёрточной бумаги, потребности по их утилизации. Тяжелейший удар нанесён не только по экономике, но и по общественным организациям. Воспользовавшись карантинными мерами, власти Норвегии ускоренными темпами реализуют все свои спорные, скандальные проекты, вызывавшие большой общественный резонанс и массовое сопротивление населения: продолжается форсированное строительство ветропарков, невзирая на общественное недовольство - массовые акции, пикеты, митинги, шествия сейчас запрещены.



Руководитель международной Ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс» Сергей Шахиджанян спрашивает Рубена, есть ли какие-то подвижки с немецкой подводной лодкой U-864, затонувшей в конце Второй мировой войны у острова Федье и грозящей серьёзным ртутным и урановым загрязнением. Рубен Оддекалв отвечает: ситуация законсервирована, никаких подвижек. Единственная новость: создана комиссия из независимых экологов, которая взяла год на изучение ситуации и предложение оптимальных вариантов - будет ли это саркофагирование, как предлагают норвежские власти, подъем из воды обломков или какой-то другой путь. Проблема в том, что даже собраться в нормальном составе комиссии крайне затруднительно из-за драконовского карантина ("больше пяти человек не собираться!"), а правительство Норвегии крайне скупо на коммуникации и информирование. Примечательно, - отметил Оддекалв, - что правительство, препятствуя активному населению, никак не ограничивает работу китобоев во время эпидемии, наоборот, дает им полный карт-бланш.



Рубен Оддекалв рассказал о борьбе норвежских экологов против сброса в северные моря загрязнений, образующихся в результате работы горнорудной промышленности: «Мы подали жалобу на Норвегию в международные органы и заявили о том, что Норвегия нарушает директиву ЕС о загрязнении вод. Ждём ответа».



На связи из Швеции - лидер шведских зелёных, эколог и общественный деятель Торд Бьорк, сопредседатель Европейского Социального Форума, в котором он отвечает за экологическую повестку. "Нет худа без добра, - говорит Торд. - Пандемия заставляет людей больше задумываться об экологии, чистоте окружающей среды". По его словам, во многих странах ранее деполитизированные экологические движения тесно сомкнулись с движением за мир и ядерное разоружение. По оценке Торда Бьорка, Швеция - хищное капиталистическое, империалистическое государство, в котором практически не осталось, в отличие от России, диких лесов в общественном пользовании, всё коммерциализировано. Правительство в Швеции крайне агрессивно настроено по отношению к России, шведский министр иностранных дел во время российско-грузинского конфликта 2008 года называл Путина Гитлером, а недавно Швеция приняла новую стратегию по Арктике, в которой напрямую записано, что страна должна на 40% "увеличить своё военное присутствие в регионе, чтобы противостоять российской агрессии" (!).



Я спросила у Торда, почему символами экологического движения в мире становятся такие одиозные персонажи, как пресловутая Грета Тунберг. Торд, сам работавший экологическим журналистом с 1971 года (батюшки, я ещё не родилась!), прекрасно знает законы мира масс-медиа и пиар-технологий: да, - говорит он, - с одной стороны, Грета - чистый продукт грамотного пиара, а с другой стороны, почему бы не воспользоваться ей, как тараном, для актуализации важных природоохранных тем? Из всего надо извлекать пользу для себя. Журналист с огромным стажем, Торд знает, что шведское правительство всегда занималось имитацией диалога с карманными, прикормленными "оппозиционерами её Величества" и никогда не слушало независимых критиков и экспертов. "Fuck you!" - грозно обращается Торд Бьорк к мировому властному истеблишменту. - "Мы должны привлечь внимание общества к этой проблеме", - переводит политкорректная переводчица Маша.



На онлайн-связи с нами - бывший президент Ассоциации саамов Норвегии, одна из руководителей Парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка. По её словам, в прошлом году в ареале проживания саамов выпало рекордное количество снега, а финансовую помощь от государства саамы недополучили, справляются со своими проблемами, теперь помноженными на коронавирусные трудности, в одиночку. Норвежское правительство раздает концессии крупным горнорудным компаниям, гигантам ветроэнергетики, мнение саамов не учитывается, их протесты игнорируются, а в этом году и протестовать стало намного сложней.



Руководитель аналитического агентства «Barents News» Василий Борисов спрашивает у Силье о судьбе крупнейшего медного рудника Нуссир на севере Норвегии. "Правительство Норвегии, - отвечает Силье, - дало окончательное разрешение на его работу, подписав многомиллиардный контракт с Германией о его совместной разработке. Теперь горнорудному предприятию официально разрешено сбрасывать до 2 миллионов тонн (!!!) вредных отходов в рыбные фьорды". Представьте себе: в уникальный семужий фьорд ежечасно будут сбрасывать 17 самосвалов всякой токсичной дряни. Норвегия и Турция, как известно, голосовали против международного запрета на сброс отходов горнорудного производства в море.



И опять на проводе Норвегия. Асбьорн Валь - политик и профсоюзный лидер, советник Норвежского союза муниципальных и разнорабочих служащих, вице-президент секции работников автомобильного транспорта Международной федерации работников транспорта, член Международной консультативной группы профсоюзов за энергетическую демократию. По его словам, впервые в истории Верховный суд Норвегии принял к рассмотрению иск от двух экологических организаций: Гринпис - Норвегия и "Молодёжь и природа". Истцы обвиняют норвежское королевство в нарушении Конституции - правительство разрешило бурение морского дна в юго-восточной части Баренцева море, где наиболее развито рыболовство, и загрязнение моря опаснее всего. До этого экологи уже проиграли две судебные инстанции - районный и апелляционный суды, вся надежда на Верховный суд. При этом в экологическом сообществе нет единого мнения, правильно ли было идти судебным путём, не лучше ли было продолжать политическое давление. Ведь если Верховный суд будет проигран, это позволит правительству сказать: всё, дело закрыто, точка поставлена.... Хотя позитивные прецеденты в судах стран ЕС имеются: однажды суд в Нидерландах вынес вердикт о нарушениях прав человека из-за вредной экономики, и производство заморозили. Норвежская экономика, с точки зрения Асбьорна Валя - классическая бензоколонка: Норвегия не использует добываемые ей нефть и газ, а превращает их в деньги, продавая за границу, и использует гидроэнергетику. Тем не менее, горнорудное производство наносит норвежской природе непоправимый ущерб.



Пандемия осложняет работу не только экоактивистов, но и журналистов, освещающих природоохранные темы. Об этом я разговариваю со Стианом Хансеном, одним из ведущих журналистов Норвегии, корреспондентом мегапопулярного издания iFinnmark. По его словам, норвежское общество не просто парализовано коронавирусом. Оно ещё и очень расколото - примерно пополам на тех, кто за "зелёную энергетику", и тех, кто за активное промышленное развитие и нефтедобычу. Другие линии общественного разлома - ветроэнергетика, горнорудная промышленность, очень скептически норвежцы относятся к АЭС. На политической карте Норвегии активным сторонником индустриализации выступает Партия Прогресса - она особенно критично относится к экологам и зелёному движению. Найти баланс интересов тут очень сложно. В масс-медиа главный критик защитников окружающей среды - топочащий и потрясающий кулаками Трамп, который сильно повлиял на норвежский истеблишмент.



Василий Борисов спрашивает Стиана, были ли в Норвегии случаи, подобные российским Шиесу или Куштау, когда масштабные общественные протесты заставляли власти сворачивать крупные инвестиционные проекты? - Редко, но случается, - отвечает Стиан, - несколько лет назад саамы протестовали против строительства дамбы и его удалось остановить.



"Климатические изменения мы ощущаем на себе, - говорит Стиан Хансен. Я сейчас нахожусь в Тронхейме. Раньше в это время года мы уже вовсю лепили снеговиков и катались на лыжах, а сейчас мы молимся, чтобы хоть немного снега выпало к Рождеству". Стиану вторит океанолог, научный директор Фонда защиты китов, научный директор Кольского экологического центра Владимир Латка. По его словам, 2020-й ещё и год климатических сенсаций: Белое море в этом году беспрецедентно тёплое, температура повысилась на 7 - 15 (!!!) градусов по сравнению со среднестатистической, и можно было купаться в Белом море, как в Чёрном - купальный сезон продлился с середины июня до конца августа, что для северных морей беспрецедентно. При этом рыбы в северных морях в этом году практически не стало - из-за температурного скачка не было ни трески, ни камбалы, ни сёмги, крайне мало выловлено сельди. В прошлом году из-за температурных изменений погибло до 80% бельков и серок,детёнышей гренландских тюленей. В этом году остаётся только надеяться на милость природы.



Российские и скандинавские эксперты озабочены тем, что в условиях мировой пандемии крупные промышленные гиганты и находящиеся у них на службе национальные правительства оказались практически вне зоны общественного контроля, и это может нанести природе ещё больший ущерб, чем обычно. Очень интересно и полезно было обменяться информацией с зарубежными коллегами: забавно, что большинство из них уверено, что в России экологическая ситуация намного лучше и прозрачнее, чем в их странах.



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