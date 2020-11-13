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Московский листок

Дзюбинг могут приравнять к экстремизму

Опубликовано 13.11.2020 в разделе комментариев 4

дзюба шантаж
Дзюбинг могут приравнять к экстремизму

Полиция разогнала акцию в центре Москвы в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, вышедшие митинговать за 32-летнего экс-капитана сборной России девушки не смогли провести акцию - органы правопорядка пресекли незаконное собрание напротив Большого театра.

***

Непонятно, игрок питерский, а акция в Москве. Надо было на Дворцовой площади разгонять или у Гостиного двора. А так можно и в Ростове-на-Дону "под яйцами" разогнать, с них станется.

Конечно, акции онанизма надо пресекать раньше, в подростковом возрасте. Иначе потом этот онанизм превращается в проблему национального масштаба.

Впрочем, у нас все превращается в проблему национального масштаба: прогулки на свежем воздухе, гречка, 20 лет президентского срока, теперь вот мастурбация капитана национальной сборной...

Я думаю, пора уже вносить в Думу законопроект об онанизме. Сажать сразу не обязательно - только при повторном и злостном. Но запрет занимать государственные должности, возглавлять политические партии и баллотироваться в Государственную думу, а также на пост президента - обязательно! Ну прикиньте, выбрали такого, а он дрочит... Уже и сейчас говорят, что "Единая Россия" партия жуликов и воров, а так еще будут добавлять - "и дрочеров"... Хотя в ЛДПР можно, наверно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Нищий Инженер написал 13.11.2020 11:06
Все это похоже на очередной инфошум, мусолят какую то ерунду, онанирующего футболиста обсуждали даже на федеральных каналах в прайм-тайм под лозунгом Я/МЫ Дзюба, а до этого у малахова обсуждали блоггера по кличке напоминающей строительный ларек на рынке, который пришвартовал зубами к столу начинающую путану.... вам не кажется это подозрительным? читайте между строк, нас отвлекают от чего то более серъезного!
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(без названия)
Шеаг написал 13.11.2020 10:57
Марафона забил рукой - "рука бога". Все гордятся. Если Дзюба забьет рукой, покажут ли видеоповтор?
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отвлекать быдло от проблем
мы-все-умр написал 13.11.2020 10:51
что еще госушка применит чтобы отвлеч внимание стремительно нищающего населения?? выборы в сша? всяких дзюб?? хахлы уже всем надоели бесконечные быдло-сериалы тоже..хмм.. выбора всякие такое ощущение что они каждые полгода.. что еще осталось.. показать в прайм тайм какого-нибудь ногомячника который ширяется героином?? а дальше что?
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(без названия)
Даун-суперактивист написал 13.11.2020 10:27
Ошибка онаниста, что хитро выставил себя на всеобщее обозрение. А это очень некультурно. Это грех. Да , я верю, врачам заявляющих о 99% яаление среди мужчин. Но недоказуемо. Все делается незаметно, скрытно. Интимные дела не афишируются. Люди понимают публичный блуд и распущенность , это деградация и распад общества.
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