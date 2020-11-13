Дзюбинг могут приравнять к экстремизму

Полиция разогнала акцию в центре Москвы в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, вышедшие митинговать за 32-летнего экс-капитана сборной России девушки не смогли провести акцию - органы правопорядка пресекли незаконное собрание напротив Большого театра.

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Непонятно, игрок питерский, а акция в Москве. Надо было на Дворцовой площади разгонять или у Гостиного двора. А так можно и в Ростове-на-Дону "под яйцами" разогнать, с них станется.

Конечно, акции онанизма надо пресекать раньше, в подростковом возрасте. Иначе потом этот онанизм превращается в проблему национального масштаба.

Впрочем, у нас все превращается в проблему национального масштаба: прогулки на свежем воздухе, гречка, 20 лет президентского срока, теперь вот мастурбация капитана национальной сборной...

Я думаю, пора уже вносить в Думу законопроект об онанизме. Сажать сразу не обязательно - только при повторном и злостном. Но запрет занимать государственные должности, возглавлять политические партии и баллотироваться в Государственную думу, а также на пост президента - обязательно! Ну прикиньте, выбрали такого, а он дрочит... Уже и сейчас говорят, что "Единая Россия" партия жуликов и воров, а так еще будут добавлять - "и дрочеров"... Хотя в ЛДПР можно, наверно.

А.Б.