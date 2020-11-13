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Московский листок

Мэра Томска вывели в наручниках прямо с селекторного совещания

Опубликовано 13.11.2020 в разделе комментариев 2

терроризм фашизм фсб
Мэра Томска вывели в наручниках прямо с селекторного совещания

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан сотрудниками ФСБ во время утреннего селекторного совещания с подчиненными, сообщает ТАСС. Правоохранители заподозрили чиновника в превышении должностных полномочий.

Ивану Кляйну 61 год. Он является мэром Томска уже на протяжении 7 лет. До руководства городом на протяжении 16 лет регулярно избирался депутатом Томской областной думы. Ранее руководил компанией «Томское пиво».

Бойцы спецназа ворвались в кабинет к Кляйну в тот момент, когда он проводил совещание с подчиненными по видеосвязи, из мэрии Кляйна вывели в наручниках. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

***

Вот мне даже интересно, почему мэра Томска нельзя было задержать как-то потише - например, дома. ФСБ не знает, где он живет? Он ночует каждый день в разных местах?

Или пресловутое превышение полномочий произошло прямо на совещании: "Я вас, мать вашу, в рот..." И тут же наручники. Нет таких полномочий у мэра Томска.

А так складывается впечатление, что страной повсеместно руководят лица, которых к людям можно допускать только в наручниках и под охраной спецназа. 

Так может, верное впечатление складывается?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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бугага... оказывается виновен в том, что не дал вплотную к заводу строить многоэтжки
Sigmund F. написал 13.11.2020 11:05
В Следственном комитете подтвердили, что Кляйна задержали по делу о превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что в 2016 году он не дал застройщику построить коттеджи около завода "Томское пиво" и поручил определить в этом районе санитарно-защитную зону. В результате предпринимателю "причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению "строительству многоэтажных жилых домов".
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ты дурачок?
Баранов, написал 13.11.2020 10:32
Неужели лучше, чтобы за тобой пришли к тебе домой, чем на работу? Может, даже лучше ночью? Чтобы всю семью на уши поставили, провели одновременно обыск? Ты что несешь, Баранов?
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