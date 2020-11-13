Мэра Томска вывели в наручниках прямо с селекторного совещания

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан сотрудниками ФСБ во время утреннего селекторного совещания с подчиненными, сообщает ТАСС. Правоохранители заподозрили чиновника в превышении должностных полномочий.

Ивану Кляйну 61 год. Он является мэром Томска уже на протяжении 7 лет. До руководства городом на протяжении 16 лет регулярно избирался депутатом Томской областной думы. Ранее руководил компанией «Томское пиво».

Бойцы спецназа ворвались в кабинет к Кляйну в тот момент, когда он проводил совещание с подчиненными по видеосвязи, из мэрии Кляйна вывели в наручниках. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

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Вот мне даже интересно, почему мэра Томска нельзя было задержать как-то потише - например, дома. ФСБ не знает, где он живет? Он ночует каждый день в разных местах?

Или пресловутое превышение полномочий произошло прямо на совещании: "Я вас, мать вашу, в рот..." И тут же наручники. Нет таких полномочий у мэра Томска.

А так складывается впечатление, что страной повсеместно руководят лица, которых к людям можно допускать только в наручниках и под охраной спецназа.

Так может, верное впечатление складывается?..

А.Б.