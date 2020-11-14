После налёта. 5 оставшихся в доме семей живут в ожидании выселения на улицу

Утром 13 ноября на 9-ю улицу Соколиной Горы д. 9 (бывшее общежитие авиамоторного завода «Салют») прибыла команда приставов.

Они выбили дверь квартиры № 302, в которой проживал по доверенности сына, заверенной у нотариуса, Харченко Георгий Иванович, и пригрозив, что выкинут его сейчас на улицу в одних трусах, заставили покинуть помещение.

Представиться камуфляжная группа отказалась, в квартире они оборудовали пост, укрепили дверь металлическими скобами. Георгий Иванович вновь остался на улице. Он вызвал полицию, но полиция, не смотря даже на повторные вызовы, не едет уже более 6 часов.

Георгий Иванович получил своё жильё от авиамоторного завода «Салют», прожил в доме более 17 лет. После многолетней борьбы, когда салютовцев собирались выселять на улицу массово, Департамент, всё-таки, право жильцов этого дома на соцнайм и получение нового жилья признал, большинство салютовцев получили квартиры, а на последних оставшихся семьях (в том числе, и на семье Харченко), видимо, решили сэкономить.

Дверь в квартиру Харченко приставы уже взламывали 14 сентября, когда Георгий Иванович находился на больничной кровати после проведённой операции, а его сын Данил был на работе. Вещи семьи остались за опечатанной дверью, а некоторые из них, как выяснилось позже (ряд документов и 9 тысяч рублей) и вовсе пропали.

24 и 31 октября Георгий Харченко выходил с чистым листом на Красную площадь и с готовым объяснением, чтобы достучаться до столичных ведомств, что его лишают законного жилья.

4 ноября явочным порядком было восстановлено право семьи Харченко на жильё (по резолюционному разъяснению решения суда 2 инстанции суд не принимал решения о выселении сына Данила Харченко из дома по адресу 9-я улица Соколиной Горы д. 9). Во время проверки почты оказалось, что дверь в квартиру открыта, и как выяснилось далее, находится даже без сигнализации (что и зафиксировал участковый, вызванный утром Данилой Харченко). Также были зафиксированы последствия потопа, который несколько дней шёл за закрытыми приставами дверями.

5 ноября дом атаковали коммунальщики. И водоканал, и газовщики. Несмотря на то, что в доме остаются проживать люди, каждая из служб пыталась отключить дом от коммуникаций.

7 ноября, чередуясь, дом посещали, то коммунальные службы, то сотрудники из Префектуры и Управы, проверяющие по спискам наличие жильцов за каждой дверью квартиры. Зам префекта ВАО Роман Балдуев после общения с жителями заверил тогда, что отключений коммунальных услуг в ближайшее время не будет (и здесь слово сдержал), что касается прав на жильё — надо разбираться с документами. Ответа от Префектуры в ближайшие обещанные дни так и не поступило, но, зато 13 ноября прибыли приставы.

5 оставшихся в доме семей авиастроителей живут в ожидании выселения на улицу. По очереди семьи находятся в дозоре, чтобы не пропустить приезда коммунальщиков (которые пытались в эти дни отрезать их от воды даже в час ночи), чтобы не пропустить приезда городских властей (от которых ожидают не защиты, но только беды). Крики жителей из окон: «Они приехали! Префектура, Управа здесь!» сравнялись тревожным оповещениям о налётчиках из средних веков. Или недавних войн нашего времени. Но в наши дни — это о служителях народу, о гарантах закона, прибывающих с целью разорения последнего оплота авиастроителей. Да и не только авиастроителей. В подобной ситуации находятся сейчас многие общежития в рамках только одной Москвы. И вроде бы у нас не война, а хвалённое правовое государство. Но, видимо, в рамках буржуазного общества такие понятия синонимичны.

Георгий Харченко между тем уже несколько часов ожидает на улице приезда полиции.