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Московский листок

Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен

Опубликовано 14.11.2020 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен

Академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань заявил, что достижение коллективного иммунитета от COVID-19 нереально и антинаучно, передает РИА «Новости». 

«Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», — заявил ученый. 

Он также отметил, что для формирования коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет, а также международное сотрудничество.

***

Ну вот, к середине ноября ведущие умы мирового медицинского сообщества делают важные открытия.

А теперь читаем ФОРУМ.мск: "Что касается популяционного иммунитета, то говорить о нем до появления вакцины по меньшей мере странно. Напоминает размышления академика Лысенко о ветвистой пшенице". (21.05.2020)

https://forum-msk.org/material/news/16463463.html

Мне кажется, либо мы сильно опережаем лучшие умы медицинского сообщества, либо в этом сообществе не хватает ума как такового. Не стану приводить цитаты "лучших умов", которые прогнозировали спад эпидемии в мае, июне и июле, как не буду напоминать о том, что "для второй волны нет никаких предпосылок".

На сегодня погибших от эпидемии в России как после двух Афганистанов, только тот длился 9 лет, а с эпидемией мы уложились в 9 месяцев. Сколько же мы ждали этого коллективного иммунитета, который "вот-вот наступит"? И сколько из нас его так и не дождались?

И что у нас в арсенале борьбы на сегодня? Полубесполезные маски и совсем бесполезные перчатки? Аппараты ИВЛ? Ковидные бараки, заполненные под завязку больными вперемешку со здоровыми? Нехватка кислорода? QR-коды на посещение борделей?

Ах, да! У нас же есть вакцина! То есть пока нет, есть только экспериментальный препарат, который то ли поможет, то ли повредит - пока наука с этим разбирается. Обождите, не мешайте занятым людям...

А.Б.



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