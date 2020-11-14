Какая-то гадость действительно ходит по миру...

СПАСИБО ЗА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО ЧТО ВИРУС SARS-COV-2 ДО СИХ ПОР НЕ ВЫДЕЛЕН

Меня упрекают в том, что я пишу и пишу о коронавирусе. А как понять это?

Это топ главных новостей Яндекса на середину дня 12 ноября 2020 года.

Поэтому и я тоже пишу о коронавирусе. А куда деваться в этом море информационного идиотизма?

Итак, я должен поблагодарить доктора медицинских наук из Италии Сигизмунда Миронина за полное подтверждение выводов Стефано Скольо, данных в статье «Спасибо, Дональд Трамп!». Правда, сам Миронин в своей статье «Как выделяли вирус КОВИДа» https://forum-msk.org/material/news/16809215.html как бы как-то опровергает Стефано Скольо, но это ему так только самому показалось, поскольку в мире умных людей так оппонента не опровергают.

А именно, опровергают по существу, а не истерикой типа:

«Хирш-индекс у Скольо только 9 (у меня 38). Его статье процитированы около 600 раз (у меня 5000). Самая цитируемая работа об анти-оксиданте, выделенном из водоросли. Она цитируется 287 раз. Выдвинула его на Нобелевку сама коммуна городка Урбино, видимо, по совету самого Скольо. Обычно на Нобелевку выдвигают только нобелевские лауреаты. А получают Нобели те, кто обычно имеет индекс Хирша более 100. Урбино - городок в самом центре Италии с населением 15,6 тысяч человек. Имеется крохотный университет. Он основан в 1506 г.».

Спасибо, конечно, за информацию об этом учёном, и об университете в Урбино, но при чём тут это к доводам, приведенным Скольо, пусть даже у него индекс Хирша всего 9?

Да, конечно, по этому Хиршу мы поняли, что Миронин это величайший учёный современности, а Скольо – так, в лаборанты Миронину не годится. Но как это опровергает то, о чём написал Скольо? Что доказывает эта истерика – что вирус SARS-COV-2 выделен? Да, Миронин считает, что он это доказал, но как??

Начну с того, что обладатель высокого индекса Хирша, начисто проигнорировал приведенный Скольо постулат Коха:

«О чём же говорил Кох, который был великим микробиологом начала 1900-х годов? Он говорил о том, что чтобы проверить, является ли определённый патоген (объект, вызывающий болезнь) действительно причиной болезни, необходимо выделить этот патоген из жидкостей больного пациента, поместить его в культуру, затем взять эту культуру, в которой бы (в данном случае бактерии) сильно размножились, инокулировать (ввести инъекцией) её в здоровый организм и проверить, вызываются ли эта (уже не имеющая отношение к первому больному) культура патогена такие же симптомы, как у того больного человека, из которого была выделена эта бактерия.

Некоторые вирусологи говорят: все эти принципы применяются в бактериологии, но не смогут быть применены в вирусологии, потом, что вирус отличается от бактерии - вирус не может размножаться сам по себе, ему необходима клетки-хозяин, для пролифирации (для разрастания делением).

Но дело в том, что постулаты Коха - это логические постулаты. Если вы хотите сказать, что что-то является патогеном и это вызывает определённую болезнь, то тогда вы должны взять этот патоген в выделенном состоянии, затем поместить его в культуру, и затем доказать, что эта культура вызывает такие же симптомы, как у той болезни, которую вы изучаете».

И проигнорировав это понятное даже не медикам, даже не обладателям индекса Хирша, разъяснение Коха, Миронин утверждает, что китайцами:

«От больных КОВИДом была получена очень длинная, не свойственная человеку РНК. Причем выделяли РНК в особой среде, которая лишена ферментов, режущих РНК, а они заполняют весь мир. Затем на основе данной РНК с высокой точностью сделали ДНК. То, что это именно КОВИД, былo доказано таким образом - обнаружены особые куски РНК, уникальныe последовательности нуклеотидов (кирпичиков, из которых строятся ДНК и РНК), наподобие тех, которые позволяют идентифицировать преступников по их ДНК».

Простите, но получается, что Миронин просто не понимает, что, во-первых, получить от больных вирус SARS-COV-2 и получить некую РНК, которую исследователи САМИ СЧИТАЮТ, что это РНК вируса, - это разные вещи. Получается, что индекс Хирша не помог Миронину понять, что именно следует из тех фактов, которые привёл Скольо в своём докладе. К примеру, Скольо пишет (и это никак не опровергается Мирониным), что у китайцев «в 150 микролитрах супернатанта (который использовался в том же китайском исследовании Zhu), находятся примерно 30 миллиардов «вирусоподобных» молекул».

А Миронин бодро сообщает:

«Китайцы взяли надосадочную жидкость и ее отцентрифугировали и нашли вирионы, которые выглядят совсем не так как экзосомы. У них пространство внутри мембранного пузырька плотно набитo белками, а у экзосом прозрачно для электронов. Видимо, С. Скольо никогда не видел под микроскопом экзосомы. Я же с ними работаю каждый день и легко отличаю изображение вируса от такового экзосомы. У вируса мембранный пузырек очень плотно забит белками».

Замечательно, но, во-вторых, а как китайцы отобрали из 30 миллиардов вирусоподобных молекул те, которые они считают SARS-COV-2?? Ведь центрифугируй или не центрифугируй, а если частицы одинаковой массы, то их не разделишь. Ладно, положим, китайцы, как вы утверждаете, разделили и получили чистый вирус: «…и специфичность вирусов была подтверждена - им заразили клетки, имеющие название Веро Е6. Эти клетки человека способны заражаться КОВИДом, так как у них есть рецептор АСЕ2. После каждого заражения клетки выделяли в среду вирусные частицы КОВИДа, он изучался под электронным микроскопом и если картинка была характерна, то снова проверялся на специфичность».

А зачем их изучать под электронным микроскопом, почему не исполнить постулат Коха?

Если они вирус размножили в человеческой клетке Веро Е6, то почему китайцы не исполнили постулат Коха – почему не заразили этой «средой» с вирусом SARS-COV-2 подопытных людей или животных?? Это вопрос?

Для Миронина это не вопрос, и он пишет: «То, что это именно КОВИД, былo доказано таким образом - обнаружены особые куски РНК, уникальныe последовательности нуклеотидов (кирпичиков, из которых строятся ДНК и РНК), наподобие тех, которые позволяют идентифицировать преступников по их ДНК».

Замечательно, но при этом Миронин игнорирует то, о чём и пишет Скольо про эти кирпичики:

«И не забудем, что праймер, который используется для поиска вируса, и его выделения - это последовательность всего лишь из 18-24 нуклеотидов (молекул фосфорных эфиров нуклеозидов)».

«Праймеры» - это как раз те «особые куски РНК, уникальныe последовательности нуклеотидов», о которых и пишет Миронин. Скольо продолжает мысль:

«Но одновременно утверждают, что в вирусе SARS-COV-2 30 000 нуклеотидов. Поэтому вы с вашими 18-24 нуклеотидами, пытаетесь искать последовательность из 30 000 нуклеотидов, в море из сотен миллиардов различных последовательностей нуклеотидов??

Поэтому я всегда привожу пример: если вы хотите найти слона, опираясь на крошечный серый волосок, как праймер, то кого вы сможете найти? Серого кота, собаку, осла и так далее. Помимо слона. Вы просто не способны с помощью ПЦР-теста выбрать вирус из этой жидкости».

Ну и результат, о котором обладатель высокого индекса Хирша и борец за ношение масок, Миронин, застенчиво молчит об европейских достижениях обладателей высокго индекса Хирша. Скольо ведь написал:

«Вот поэтому уже имеются 78 различных тестов ПЦР, каждый из которых использует свою собственную методику т.е каждый тест ищет у вас то, что хочет. Это говорю не только я - это признают сами же исследователи, те из них, кто честен и говорит правду. Они ясно говорят: «Так как репликация этих частиц вылавливает абсолютно всё - человеческие гены, бактериальные гены, экзосомы, вирусные частицы и так далее, - то пытаться искать таким образом одну единственную частицу - это тоже самое что искать иголку в стоге сена».

…16 апреля 2020 года Еврокомиссия опубликовала документ, который я здесь цитирую, в котором говорится, что на момент 16 апреля в Европе циркулировали 78 РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕСТОВ ПЦР и 110 различных типов серологических тестов (поиск антител в крови). Ни один из них не проверен, не одобрен. До такой степени, что большая часть делающих эти тесты даже не докладывали о том, какую именно генетическую последовательность праймеров они используют в своих тестах ПЦР».

А это означает, что доблестные исследователи в Европе, имеющие охренительные индексы Хирша, уже нашли 78 вариантов особых кусков РНК SARS-COV-2 и, соответственно, 78 вариантов самого вируса SARS-COV-2!

Во, что значит, настоящие учёные с большим-большим индексом Хирша! Этот Скольо и одного вируса SARS-COV-2 не выделил, а они выделили аж 78 разных вирусов, но все эти разные вирусы и есть тот единственный вирус SARS-COV-2, который вызвал болезнь COVID-19.

Ну и что доказал Миронин? Только то, что и доктор медицинских наук с высочайшим индексом Хирша не способен нам сообщить, где и когда вирус SARS-COV-2 был выделен и проверен с использованием правил постулата Коха.

А бла-бла-бла «вумными» словами? Да, на это бла-бла-бла спрос есть, но это для дураков.

Какая-то гадость действительно ходит по миру, вызывая осложнение болезней стариков, - я это на себе проверил. Но если SARS-COV-2 остаётся блефом - теоретическими выдумками исследователей, - то ведь тогда ситуация выглядит иначе. Тогда можно говорить, что под прикрытием «исследований SARS-COV-2» не ищут истинного возбудителя болезни стариков. И все, кто утверждает, что SARS-COV-2 выделен, должны понимать, что они не просто «имеют такое мнение» - они соучастники сокрытия истинного возбудителя болезни!

От редакции: Ну вот, уже хорошо - значит, имеется не "просто грипп" и не "обычное ОРЗ", а "какая-то гадость" несколько более вредоносная.