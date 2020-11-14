Мария Захарова, министр Лавров и Духовное управление мусульман России

Духовное управление мусульман России приняло фетву, в которой разрешило разводиться в порыве гнева. Естественно, что это касается только мужчин, так как женщина в исламе – это что-то вроде Навального для российской власти, который вроде как бы и есть, и одновременно не существует.

«Развод считается действительным, если муж находился в состоянии гнева, при котором понимал, что говорил, и был способен контролировать свое поведение», - пишут ученые люди из ДУМ РФ.

Правда, развод «в состоянии аффекта, полного умопомрачения, когда муж не понимает, что говорит, или говорит бессвязно и не способен контролировать свое поведение, будет недействительным, поскольку такой человек приравнивается к умалишенному». Вот, что-что, а исламская наука не стоит на месте. Какие великие умы!

Этот же ДУМ РФ только что запретил мусульманам брать в жены неверных.

На фоне таких вот новостей очень органично ложится высказывание официального представителя МИДа Марии Захаровой, рассказавшей дословно, что «до вывоза блогера в Германию следов боевых отравляющих веществ в нем обнаружено не было, как было заявлено российскими медиками». Откуда действительно тогда внутри российского блогера появились боевые отравляющие вещества, если до вывоза не обнаружили?

Навального отравили отравленным самолетом

Естественно, что министр Лавров пришел к выводу, что в блогера эти вещества ввели заграницей.

И главное, отвечать Захаровой и Лаврову – это, примерно, тоже самое, что отвечать ДУМ РФ, разрешившему мужу развод в состоянии гнева, но при условии, что он не превратился в умалишенного. Удивительно, но в МИДе ещё обижаются, что с ними не хотят разговаривать.