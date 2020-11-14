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Московский листок

Не стало Армена Джигарханяна

Опубликовано 14.11.2020 в разделе комментариев 0

Не стало Армена Джигарханяна

Умер Народный артист СССР Армен Джигарханян: "Он скончался сегодня в шесть утра", — сказал друг актера, Артур Согомонян. 

Несомненно, Джигарханян был великим российским актером, ставшим в каком-то смысле "лицом эпохи". 

«На свете меньше есть армян, чем фильмов, где играл Джигарханян...», - писал в своей знаменитой эпиграмме другой великий актер, Валентин Гафт. Что любопытно, это почти правда: Джигарханян попал "Книгу рекордов Гиннеса" благодаря количеству огромному количеству сыгранных ролей — более 300.

Джигарханяну было 85 лет, возраст почтенный, но не предельный - вспомним хотя бы перешагнувшего столетний порог Зельдина или не дожившего лишь 3-х лет до столетнего юбилея Владимир Этуш. Возможно, столь раннему уходу способствовали обстоятельства последних лет жизни великого актера.



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