Продолжаю опровергать опровергателей КОВИда

Прежде все хочу выразить Ю.Мухину огромное спасибо за признание моего научного вклада. Приятно, когда тебя публично так хвалят, когда сосредотачиваются на авторе статьи и ни слова не говорят об аргументах в ней. Значит, нет контраргументов. А я дурак, ещё сомневался, стоит ли мне о своем Хирше говорить или нет. Еще раз спасибо!!! Мой дед всегда говорил: «Сам себя не похвалишь никто тебя не похвалит». Вот и я снова похвалюсь, что опроверг Нобелевских лауреатов (Ротмана и Шекмана, но эта статья не об этом). Пусть Мухин меня тоже похвалит по этому поводу. Да и сам Мухин следует совету моего деда – зачислил себя в классики по теории государственного управления (и такой Хирш, видимо, лезет – явно на Нобелевку). И это правильно. Иначе внимания к своей персоне не привлечешь.

Итак, поскольку факты в моей статье не опровергнуты, а просто не дочитаны и не поняты (кстати, готов ответить на любой вопрос – пишите mironaaa@yandex.ru), так как, видимо, я прав, когда говорил, что оппонент не умеет читать научные биологические статьи. Приятно, что уже признано наличие какого-то инфекционного агента,. Отличного от ОРЗ. Да и картинки вируса КОВИДа , которые я взял из статей уже не раскритикованы.

Теперь о возражениях. Начнем с постулата Коха. Во времена Коха, постулат был верен, но после открытия вирусов стал частным случаем. Вирус не может быть размножен вне клеток. Вирусы размножаются только в клетках, причем только в тех, где есть нужные именно для этого вируса белки. Кстати, любопытный метод ведения спора. Когда редактор ФОРУМа.мск А. Баранов разъяснил Мухину, что вирусы не могут размножаться вне клеток, Мухин применил убийственный аргумент: «Во как!» После этого аргументы исчезли.

Далее, после открытия прионов оказалось что и само требование Коха размножения инфекционного агента из данного поступала теряет смысл: прионы не могут размножаться вообще, но они являются инфекционными агентами, передавая заболевание. Поэтому постулат Коха к новым инфекционным агентам не применим.

Теперь о заданным мне вопросах.

1. Заражали ли выделенным вирусом КОВИДа животных и людей?

Да и я об этом писал, но люди, не умеющие читать научные статьи, не дочитывают и мои статьи. Заражали животных, у которых есть белок АСЕ2, в том числ приматов. Китайцы же вообще пересадили ген АСЕ2 белка мышам и получили мышей, заражаемых КОВИДом; далее выделенные у людей жидкости, в которых электронная микроскопия так нелюбимая Мухиным, и генный анализ выявили КОВИД, использовали для заражения этих мышей Мыши давали клинику КОВИДа. А другие вирусы такого заболевания не давали. Более того эти АСЕ2-положительные мыши выделяли КОВИД, который мог заражать других животных. Такие мыши не выделяли другие вирусы. При этом мыши содержались в среде, где не было вирусов. Все это опубликовано в топ журнале Клетка. Так что даже этот убогий принцип Коха учеными, работавшими с КОВИД, соблюдался.

Недавно ученые, переболевшие КОВИДом, стали сами себя заражать, постоянно контактируя и проверяя свой иммунитет. Заразились, так как КОВИД дает очень нестойкий иммунитет и идея коллективного иммунитета, пропагандировавшаяся Мухиным, отпала. Самое интересное, что эти люди выделили вирус КОВИДа (это было доказано) и у них были специфические симптомы КОВИДа, которые у других вирусных заболеваний почти не встречаются: матовое стекло, потеря обоняния и вкуса из-за отмирания под действием именно вируса КОВИДа обонятельных булав (см. Википедию). Люди, от которых ученые подхватили инфекцию, выделили КОВИД (это с огромной значимостью было доказано) и имели те же симптомы. Наконец, повторно заразившиеся выделяли вирус КОВИДа и давали симптомы КОВИДа. То есть, снова убогий принцип Коха был соблюден.

Недавно американская фирма выкинула на рынок 300 тыс доз моноклональных антител (см. Википедию) против С-белка КОВИДа. Ими спасли так любимого Мухиным Трампа. Учитывая чрезвычайно высокую специфичность склеивания (байндинга) этих антител, уже само по себе данное событие доказывает, что вирус КОВИД выделен. И наконец о сдвиге в сознании Ю. Мухина. Он признал, что есть некий инфекционный противный агент. Уже прогресс. Если учесть, что в миллионах случаев это агент имеет черты КОВИДа, то можно считать с вероятность почти 100 процентов, что вирус КОВИДа выделен.

2. Читатель форума спрашивал меня, почему я упомянул ДНК, хотя вирус содержит только РНК.

Дело в том, что для исследований в пробирке требуется определенное количество вещества. Если брать человеческие жидкости, то там вирус находится в минимальной концентрации. Его нужно обогатить как руду металлов, с которой работал Мухин. Проще всего обогатить вирусную РНК через промежуточную ступень ДНК, которая более стабильна и не режется всепроникающими ферментами РНКазами. На базе выделенной РНК, специфичность которой проверяется путем ин ситу гибридизации (см. Википедию), синтезируется комплементарная (зеркальная) ДНК, у которой в ее азбуке Морзе (коде) заменен лишь один сигнал. Например, если в букве С вместо трех длинных звука заменить на четыре коротких звука, то в сигнале СОС (три длинных, три коротких, и три длинных звука) было бы четыре коротки, три коротких и снова четыре коротких. Полученную ДНК умножают с помощью ПЦР реакции (см. Википедию) и затем снова получают РНК вируса КОВИДа, которую вводят в клетку и клетка на ее базе создает вирус КОВИДа с огромной специфичностью.

3. О масках. Как и бронежилеты, маски не дают 100% гарантии, но бойцы, а не диванные КОВИД-диссиденты все рано носят бронежилеты. Самое интересное, что научно (а не путем сплетен итальянских фриков) доказана польза масок для предупреждения заболевания. Многие фильтры для воды имеют диаметр пор больше, чем задерживаемые частицы, но все равно эти частицы задерживаются за счет «созревания» фильтра. Маска даже сама плотная имеет поры больше, чем капельки слизи, но все дело в дозе. Этот вирус, как и радиация, дозо-зависимый, зависим от дистанции, индивидуально зависим. Одно из главных защитных свойств маски в том, что она рассеивает конвекционные потоки с вирусом. Одноразовые маски легко сделать многоразовыми если их проглаживать утюгом при температуре меньшей, чем та, при которой плавится пластик маски. Что касается контактного способа инфицирования, то его значимость не подтверждена в научных исследованиях, если их уметь читать.

Теперь о врачах. Мне очень нравится как Мухин, которого врачи дважды вытащили с того света, их поливает грязью. Но это на его совести. Но самое главное, что все врачи, работавшие в красных зонах, не сомневаются в КОВИДе, а они то как раз умеют читать научные статьи и в отличие от КОВИД-диссидентов кое-что понимают в медицине и биотехнологии.

Хотя я и критикую Мухина, но я его уважаю за приверженность своим идеям, даже если они ложные. Есть такой анекдот. На узком мостике встретились два парикмахера и заспорили, как лучше ухаживать за бородой: подстригая ее или брея. Дело дошло до рукопашной. Тот, который отстаивал ножницы, оказался в воде и стал тонуть. Другой кричит ему: “Я спасу тебя, но признай, что бритва лучше!”. Но первый уже скрылся под водой, а рукой все показывает движение пальцев, характерное для ножниц.

Я не думаю, что сумею кого-то из стойких КОВИД-диссидентов убедить. Они все равно скажут: стриженный. Но сомневающиеся, возможно, посмотрят статьи или зададут мне вопросы, а главное - наденут маску в местах скопления людей.