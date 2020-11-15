Революция делалась как раз по Марксу!

«Революция делась не по Марксу» – это ветошь, которую антисоветчики разных сортов треплют уже не одно десятилетие. (Это начал еще Плеханов вкупе с меньшевиками, он вопил, что большевики собираются совершить революцию «не по Марксу»).

А теперь этой ветошью взялись размахивать современные антисоветчики или просто дурные головы, которые считают себя «левыми», и даже «коммунистами», но при этом нафаршированны какой-то кашей из противоположных идей. А каша вдобавок щедро приправлена подливкой из пещерного невежества и обывательского самодовольства.

Хотелось бы знать - в чем это большевики отступили от марксизма? В чем это они революцию совершали не «по Марксу»?

Разве они отказались хотя бы от одного основного положения Маркса? Например, от исторического материализма? Или от теории прибавочной стоимости? Или от теории классовой борьбы? Или от социалистической революции? Или от гегемонии рабочего класса в революции? Или от диктатуры пролетариата после победы революции? Или от отмены частной собственности?

Нет, ни от одного из этих положений большевики не отказались! Они вели рабочий класс на классовую битву против буржуазии - за то, чтобы покончить с властью капиталистов, установить диктатуру пролетариата и уничтожить главное зло, источник несправедливости и эксплуатации – частную собственность на средства производства. Именно это рабочий класс и осуществил под руководством большевиков - совершил в Октябре свою пролетарскую революцию, установил власть трудящихся и начал строить социализм. Словом, сделал все, как учил Маркс.

На чем же основываются эти горе-теоретики, заявляя, что революция была «не по Марксу»?

Их главный «аргумент» - что большевики опирались на поддержку крестьянства.

«Марксизм – это пролетариат, а большевики взяли власть тем, что объявили: «земля – крестьянам», то есть стали крестьянской партией» - так заявляют эти «гиганты мысли».

То есть, эти «знатоки Маркса» объявляют большевиков не марксистами за то, что они считали необходимым опираться на крестьянство, привлечь его себе в союзники?

Но разве Маркс требовал отказаться от всякого сотрудничества с другими слоями трудящихся, с тем же крестьянством? Разве Маркс учил, что пролетариат должен бороться в гордом одиночестве?

Ровно наоборот! Маркс впервые показал огромную роль трудящегося крестьянства, как важнейшего союзника пролетариата на всех этапах его революционной борьбы. Маркс постоянно повторял, что рабочий класс должен взять в союзники крестьянство, поддержав его борьбу и сделав ее центральным моментом народной революции. «Я все больше убеждаюсь, — писал в 1851 году Маркс Энгельсу, — что преобразование сельского хозяйства и основанной на нём собственнической мерзости должно стать альфой и омегой будущего переворота».

А в 1856 г. он даже прямо говорит, что успех пролетарской революции будет зависеть от того, поддержит ли ее крестьянство:

«Всё дело в Германии будет зависеть, — писал Маркс — от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны». (Маркс и Энгельс, Соч., т.XXI, стр.239).

То есть, Маркс прямым текстом говорит, что пролетарская революция победит только в том случае, если крестьянство поддержит борьбу пролетариата.

Так что большевики, которые старались привлечь крестьянство, сделать его союзником рабочего класса – действовали строго по Марксу.

Однако, стремясь опереться на крестьянство, большевики при этом ни на секунду не отказались от положения Маркса о гегемонии рабочего класса в революции и о диктатуре пролетариата после ее победы.

Для Ленина — истинного последователя Маркса — гегемония рабочего класса в революции была абсолютно непреложна. Он не подвергал ее сомнению ни на волос. Он не уставал повторять, что пролетариат и только пролетариат способен возглавить борьбу трудящихся и вести их к социализму. Вот что он писал:

«…только определенный класс, именно городские и вообще фабрично—заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного строя, во всей борьбе. за полное уничтожение классов». (Ленин, Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 14)

История показала, что Маркс и Ленин были правы. Крестьянство только тогда и действовало прогрессивно, в интересах революции — когда им руководил рабочий класс. Без руководства рабочего класса крестьянство всегда попадало под влияние контрреволюционных классов и становилось орудием в их руках.

***

Так что хватит уже размахивать затхлым меньшевистским тряпьем и нести чушь, что «революция делалось не по Марксу». Наоборот – она делалась как раз по Марксу! И только поэтому и победила. Напротив, последующее поражение рабочего класса, победа буржуазной контрреволюции и уничтожение социализма первой волны стали возможны только по одной причине – из-за отступления от марксистко-ленинского учения.