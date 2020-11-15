Ростовские погорельцы. Зажигательный ветер рыночной экономики

Мы уже неоднократно писали о большом ростовском пожаре (21 августа 2017 года). По официальной версии всё началось с возгорания на Чувашской 50. Дальше огонь пошёл, захватывая дом за домом. Сгорели более 100 строений (в основном старых кирпичных домов) на площади 10 тыс. кв. метров. За медицинской помощью обратилось 58 человек. По официальным данным погиб 1 человек, по неофициальным больше.

Катастрофа в Говнярке

Отметим, что если для РКМП, а чуть пораньше, и для других европейских стран подобные пожарища были стандартным явлением, то сейчас всё обстоит несколько иначе. Города 20-21-го веков, оборудованные современным водоснабжением, защищённые современной пожарной службой, ТАК НЕ ГОРЯТ! Единственное исключение – крупномасштабное стихийное бедствие или прямые военные действия со стороны неприятеля. Так какое же стихийное бедствие, какой враг народа сделал так, что два квартала в Ростове стали выглядеть будто после фашистской бомбардировки?

Разберёмся подробнее.

Во-первых, как рассказывают погорельцы, ещё до бедствия к ним подходили добрые люди и просили продать дома по сходной цене. Во-вторых, некоторые из пострадавших просто видели поджигателей. И, наконец, пожарные начали тушить, только спустя несколько часов.

А что же правоохранители? А правоохранители изначально признали поджог - «Эксперты обнаружили подтверждение версии умышленного поджога на месте крупного пожара в частном секторе в центре Ростова-на-Дону в понедельник» https://www.interfax.ru/russia/575993

Вскоре однако с этой темы съехали. Впрочем, некоторые защитники закона и орднунга с самого начала говорили всё правильно.

Так «…начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков сообщал, что основная причина пожара - занесение постороннего источника зажигания, однако он уточнил, что перенос огня в разные места произошёл из-за сильного ветра.

https://www.interfax.ru/russia/575993»

Дальше больше. Посторонние источники вообще куда-то делись из версии следствия (видимо, ветром унесло).

Автор не знает, что это был за ветер, но подозревает, что ветер был вызван дыханием свободного рынка.

Отметим, что помощь погорельцам была сформирована по принципу - а как бы не дать кому чего лишнего. Причины, думаю, понятны. Слишком много дал людям – на полноценную кормёжку чиновникам не хватило. А разве голодный чиновник может полноценно служить интересам родины и стабильности? Конечно, нет! В итоге по закону, принятому 8 декабря 2017 года законодательным собранием Ростовской области, компенсация досталась лишь тем, у кого не было совсем никакой недвижимости. У кого было хоть что, хоть вообще малопригодное для жизни, не получили ничего. В результате положение многих из них стало абсолютно отчаянным.

Ростовчане просят отменить День города, а деньги передать погорельцам

«…Мы, несовершеннолетний ребенок и его мама, пострадавшие после катастрофического пожара 21.08.2017 года на «Театральном спуске» имели 2-х комнатную квартиру со всеми удобствами!!! Сейчас вынуждены жить в нечеловеческих условиях, т.к. из-за мифического иного жилья социальной поддержки не получили!!! Скоро зима, ещё одну зиму как мы будем переживать, мы не знаем, отопления в проходной кухне нет совсем, денег для проведения газа, к сожалению, тоже, т.к. есть кредит 200 тысяч, который был оформлен для борьбы с Администрацией г. Ростова-на-Дону, которые пытались лишить нас последнего - права частной собственности и снять с госреестра нашу недвижимость!!! Отапливаем кухню из духовки газовой печи!!! Если со мной или моим ребёнком произойдёт что-то страшное (отравление угарным газом или взрыв), то в этом прошу винить Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. и Логвиненко А.В., т.к это из-за них, их безразличия к горю простых граждан мы вынуждены подвергать свои жизни опасности!!! Администрация г. Ростова-на-Дону отказывается исполнять своё же Постановление N 714 от 28.07.2020 года, ,,Об изъятии земли для муниципальных нужд,,, ссылаясь на отсутствие финансирования для переселения из аварийных домов!!! Наш дом включён в программу сноса на 2030 год, соответственно, в лучшем случае, выкуп нашей земли и помещений произойдёт после 2030 года!!!

В их обещания мы не верим!!!» - пишет одна из пострадавших.

Что тут можно сказать? Только одно. 5 ноября 2020 г. главой администрации города Ростова Алексеем Логвиненко были официально озвучены планы застройки зачищенной территории.

https://bloknot-rostov.ru/news/istoricheskiy-tsentr-r..

Отметим, что озвученная площадь несколько шире выгоревшей. Так что ветер рыночной экономики, судя по всему, снова вскоре задует над Ростовом, сметая дома и человеческие судьбы.

Впрочем, не только над Ростовом. Точно также выжигают дома в Новом Уренгое. Прямо в настоящий момент в Москве выгоняют жителей из домов по адресам - 9-я улица Соколиной Горы д. 9, и Дубининская 57, и Плещеева 15, и Аминьевское шоссе 11 и Грайвороновский проезд 7, 9 и 9 А.

Чиновникам наплевать на людей, купивших себе жильё. Чиновникам наплевать на людей, честно заработавших свое жильё. Если им нужно ваше жильё – они вас из него вынут. Такие дела.

И только один маленький риторический вопрос. Нам не надоело, что нашими судьбами правят мерзкие ветрогоны? Не пора ли малость изменить эту ситуацию?