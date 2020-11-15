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Московский листок

Больше не увидите, а жаль

Опубликовано 15.11.2020 автором в разделе комментариев 0

театр митина
Больше не увидите, а жаль

Увы, увы!!!  Не могу написать вам, как обычно     -   "фсем фтыкать" или "срочно берите билеты", потому что, похоже, вчера в Москве был последний показ удивительного спектакля    -  "Мария де Буэнос-Айрес", поставленного нашим другом, замечательным режиссёром Андреем Цветковым-Толбиным, про которого ещё несколько лет назад писали "молодой режиссёр", а теперь уже пишут "маститый".

Вы, конечно, можете считать, что это мюзикл    -  для московского зрителя всё, где поют, танцуют и всё плохо кончается, то мюзикл, но жанр спектакля обозначен как "опера-танго"  (или, для краткости, "оперита").  Поставлен он практически целиком на музыку Астора Пьяццоллы, и это феерический сплав вокала, оркестра, пластики, танца, страстей и таланта.  Я, честно говоря, к танго дышу ровно  (в отличие, например, от фламенко)  и не люблю Пьяццоллу,  но если его аранжировать в стиле Gotan project  и разбавить аргентинскими городскими мотивами середины прошлого столетия, то получается дивно.  Команда спектакля сборная, можно сказать, счастливый выбор режиссёра:  Валерий Петров, пританцовывая,  дирижирует оркестром "Мастера России",  вокально-хореографический ансамбль "Русы" выдаёт такое танго, что с трудом сдерживаешь себя, чтобы не пуститься то ли в пляс, то ли в развратный загул с солистами.  Спектакль настолько ослепителен, насыщен деталями и сценографически грамотен, что его откровенная  малобюджетность становится незаметной:  роль декораций прекрасно выполняют два занавеса с фотопринтами кафешантанной улочки,  костюмы героев настолько минималистичны, что их хочется скорее назвать драпировками, ни одной лишней детали, а виртуозно поставленный свет и динамичное, без единого драматургического провисания,  действие дает ощущение роскошной, дорогой постановки.

Спектакль-триколор:  чёрный, белый и красный, без нюансов, без полутонов, без  двусмысленностей,  всего по максимуму, коль любить, так королеву, коль украсть, так миллион.   Латиномериканские страсти, электрические, болезненные,  травмирующие отношения.    Ещё не порнография, но уже и не эротика.  Нервы оголены, обожжены, опалены, всё очень по-аргентински.  Любовь куртизанки, на поверку оказывающейся единственной святой в этом  брутальном, погрязшем в пороке городе, и  единственного по-настоящему в неё влюблённого, становящегося её убийцей, сыграна на таком эмоциональном накале, что из глаз слёзы с кровью пополам.  Сюжет   -  чистая достоевщина,  интерпретация    -  настоящая брехтовщина: с классовым анализом, приговором миру чистогана, всё, как мы любим.

Половина успеха в таком деле   -  подбор солистов.  Ослепительная Мария Плужникова ослепительна и в переносном смысле, и в прямом:  её кроваво-красные (проститутка) и кипенно-белые  (святая мученица) одежды  развеваются в зловещей темноте,  голосовые фиоритуры виртуозны,  пластика безупречна.  В отличие от кордебалета, состоящего из классических балетных фигур,  Плужникова обладает формами, коим позавидовала бы Мэрилин Монро, но при этом   -   удивительной лёгкостью и невесомостью в сценическом движении.  Её безымянный возлюбленный спет Алексеем Байковым    -  редчайшее сочетание идеальной, фарфоровой внешности и мощнейшего голоса, таких теноров поискать.  Роль католического прелата - резонёра и закадрового голоса совести  вчера исполнял сам режиссёр   -  солист слёг с коронавирусом, и Андрей Цветков-Толбин входил в роль буквально за ночь.



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