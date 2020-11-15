Больше не увидите, а жаль театр митина Увы, увы!!! Не могу написать вам, как обычно - "фсем фтыкать" или "срочно берите билеты", потому что, похоже, вчера в Москве был последний показ удивительного спектакля - "Мария де Буэнос-Айрес", поставленного нашим другом, замечательным режиссёром Андреем Цветковым-Толбиным, про которого ещё несколько лет назад писали "молодой режиссёр", а теперь уже пишут "маститый".



Вы, конечно, можете считать, что это мюзикл - для московского зрителя всё, где поют, танцуют и всё плохо кончается, то мюзикл, но жанр спектакля обозначен как "опера-танго" (или, для краткости, "оперита"). Поставлен он практически целиком на музыку Астора Пьяццоллы, и это феерический сплав вокала, оркестра, пластики, танца, страстей и таланта. Я, честно говоря, к танго дышу ровно (в отличие, например, от фламенко) и не люблю Пьяццоллу, но если его аранжировать в стиле Gotan project и разбавить аргентинскими городскими мотивами середины прошлого столетия, то получается дивно. Команда спектакля сборная, можно сказать, счастливый выбор режиссёра: Валерий Петров, пританцовывая, дирижирует оркестром "Мастера России", вокально-хореографический ансамбль "Русы" выдаёт такое танго, что с трудом сдерживаешь себя, чтобы не пуститься то ли в пляс, то ли в развратный загул с солистами. Спектакль настолько ослепителен, насыщен деталями и сценографически грамотен, что его откровенная малобюджетность становится незаметной: роль декораций прекрасно выполняют два занавеса с фотопринтами кафешантанной улочки, костюмы героев настолько минималистичны, что их хочется скорее назвать драпировками, ни одной лишней детали, а виртуозно поставленный свет и динамичное, без единого драматургического провисания, действие дает ощущение роскошной, дорогой постановки.



Спектакль-триколор: чёрный, белый и красный, без нюансов, без полутонов, без двусмысленностей, всего по максимуму, коль любить, так королеву, коль украсть, так миллион. Латиномериканские страсти, электрические, болезненные, травмирующие отношения. Ещё не порнография, но уже и не эротика. Нервы оголены, обожжены, опалены, всё очень по-аргентински. Любовь куртизанки, на поверку оказывающейся единственной святой в этом брутальном, погрязшем в пороке городе, и единственного по-настоящему в неё влюблённого, становящегося её убийцей, сыграна на таком эмоциональном накале, что из глаз слёзы с кровью пополам. Сюжет - чистая достоевщина, интерпретация - настоящая брехтовщина: с классовым анализом, приговором миру чистогана, всё, как мы любим.



Половина успеха в таком деле - подбор солистов. Ослепительная Мария Плужникова ослепительна и в переносном смысле, и в прямом: её кроваво-красные (проститутка) и кипенно-белые (святая мученица) одежды развеваются в зловещей темноте, голосовые фиоритуры виртуозны, пластика безупречна. В отличие от кордебалета, состоящего из классических балетных фигур, Плужникова обладает формами, коим позавидовала бы Мэрилин Монро, но при этом - удивительной лёгкостью и невесомостью в сценическом движении. Её безымянный возлюбленный спет Алексеем Байковым - редчайшее сочетание идеальной, фарфоровой внешности и мощнейшего голоса, таких теноров поискать. Роль католического прелата - резонёра и закадрового голоса совести вчера исполнял сам режиссёр - солист слёг с коронавирусом, и Андрей Цветков-Толбин входил в роль буквально за ночь.



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