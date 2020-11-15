Как выглядит COVID-19 вблизи

Что у меня было

Я уже в нескольких статьях описывал, как вблизи выглядит то, что считают болезнью COVID-19, а сейчас подумал, что это надо дать одним материалом, да ещё и дополнить его.

Начну с того, что я никогда не исполнял ни рекомендаций нашей «официальной медицины», ни требований придурков у власти – и приблизительно не самоизолировался – ходил ежедневно и везде, порою по дико пустынной Москве. Понятное дело никогда не носил маску и перчатки, а в Крыму и не имел их. Маска с собою в Москве была, чтобы не вступать в ненужные споры с охранниками, но войдя в магазин, или метро, или в суд я её тут же снимал. Короче, я старался заразиться небольшими дозами нового вируса, если он есть, чтобы у меня выработался иммунитет к этому то ли сезонному гриппу, то ли к новой заразе, вызывающей ОРЗ.

Итак, 12 октября у меня начала подниматься температура и я понял, что заболел пневмонией. Догадаться об этом было нетрудно, поскольку повышение температуры (которая к 16-17 октября начала достигать 39,5 градусов) явно об этом намекало. И то, что у меня пневмония – эта привязчивая гадость, уже бывшая у меня лет 10 назад, - мне было понятно сразу же, поскольку не было ни малейших признаков респираторного заболевания – не болели ни горло, ни носоглотка, ни бронхи – ничего! «Сверху» – ни малейших признаков никакой болезни.

Вот читаю новость от 12.11.20: ««COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», - отметили в ВОЗ».

Так вот, у меня не было ни одного признака коронавируса – не исчезли ни нюх, ни вкус.

Но что-то же давало температуру! Методом исключения оставался один диагноз – температуру даёт воспаление в лёгких, пневмония.

Размышляя над тем, как я её подхватил, вижу только один вариант, – в воскресенье !! октября потный, с голой спиной сидел у открытого слева окна. Примерно так же я подхватил пневмонию и 10 лет назад.

15 октября я вызвал на дом врача, он (в первый и последний раз за всё лечение и в числе всех врачей, как бы лечивших меня) выслушал меня фонендоскопом, взял мазок на коронавирус и направил меня в тот же день на компьютерную томографию, чтобы та сняла его подозрение в двухстороннем воспалении лёгких. И я, взяв такси, на КТ съездил.

Как я много писал, ко всем этим «инструментальным» установлениям диагноза у меня нет ни малейшего доверия как такового, – им нужно верить только в случае, если они подтверждают истинное самочувствие – подтверждают иные симптомы болезни. Но в данном случае симптомы были – температура и подозрение врача с фонендоскопом, – и поэтому приходится поверить компьютерной томографии, сделанной вечером 15 октября – КТ показала: «Поражение лёгочной ткани: правое лёгкое – 0%, левое лёгкое – до 25(15)%». Да, при неимении никаких иных симптомов, этим можно было объяснить высокую температуру (она у меня обычно около 36,1 градуса).

ПЦР-тесты являются ничего не значащей чепухой (о чём уже много написал), поскольку этот метод не предназначен для установления диагноза, да и по иным причинам, посему эти ПЦР-тесты могут показать что угодно. Тем не менее, взятые мазки на ПЦР 15 октября днём, а затем и поздно вечером, ничего не показали, что, в общем-то, подтверждало, что ничего кроме пневмонии и не было.

Надо было лечить пневмонию и мне это было понятно без врачей.

Посему, я уже 14 октября (ещё до вызова врача) «через задний проход без рецепта», сумел купить три таблетки азитромицина и начал их принимать. Это сильный антибиотик широкого спектра действия, как я уже писал, и в США те врачи, которые реально излечивают пневмонию как бы от «от коронавируса», используют именно его. А вызванный мною 15 октября врач выписал и рецепт, и потребовал принимать азитромицин минимум 7-9 дней – и он понимал, что пневмония у меня скорее всего микробная, а не вирусная.

Кроме этого, вызванный мною врач сообщил обо мне «кому следует» и уже с 16 октября меня дистанционно начал лечить медицинский центр при московском правительстве – врач-куратор начал звонить каждый день и спрашивать, как дела? Вот этот врач и потребовал, чтобы я вызвал «скорую», поскольку у меня температура к 20 октября не падала ниже 39 градусов, и я даже два раза терял сознание. На минуту терял, тем не менее. Таким образом, к моменту, когда я 20 октября вызвал «скорую», я уже 6 дней принимал антибиотики – лечил пневмонию сам.

Когда «скорая» приехала, то я попросил отвезти меня в пульмонологическое отделение какой-нибудь больницы, но врач «скорой» мне ответил, что в Москве таких отделений не осталось – все перепрофилированы под инфекционные. Не верится, но как тогда понять, что меня с двумя отрицательными анализами на коронавирус, отвезли всё же в инфекционную больницу?

Да, разумеется, эпидемия коронавируса пролилась золотым дождём на московскую медицину - и больницы, и врачи (мучаясь в противочумном облачении) начали лопатой грести деньги «за лечение «коронавирусных» больных», отчего в больницах Москвы (если верить тому врачу «скорой») и не осталось отделений, лечащих воспаление лёгких - таких больных лечить стало невыгодно.

И 20 октября «скорая помощь» привезла меня в приёмное отделение городской клинической больницы № 15 имени О.М. ФИЛАТОВА.

О лечении в больнице

Ну вот давайте проанализируем тот диагноз, который установила больница №15 в моём выписном эпикризе, да и глянем на сам эпикриз. Итак, диагноз при поступлении: «1107.2 Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны). Осложнения основного заболевания: Л 2.9 Вирусная пневмония неуточненная».

Как видите, хотя у меня «вирус не идентифицирован», медики сразу же приняли безо каких-либо оснований, что главная болезнь, которой я болею, – это коронавирус, а пневмония – это всего лишь осложнение коронавируса! У меня и близко не было никаких признаков ОРЗ, тесты ПЦР не показали короновирусной инфекции – нечего было осложнять, а они ставят мне этот диагноз, да ещё и определяют, что пневмония не микробная, не грибковая, а вирусная!

Таким образом, в больнице и не лечили мне какую-то заразу в лёгких, которая у меня там была, поскольку вопреки всем видимым симптомам сразу приняли, что пневмония у меня от коронавируса, следовательно, вирусная, а от вирусов нет лекарств. Логично!

Так, что спасибо участковому врачу, который выслушал мне лёгкие и выписал мне азитромицин, а я успел его принимать 6 дней.

Просто выпирает в этой трёхстраничной «Выписке из больничной карты стационарного больного», что медикам было плевать, чем ты там на самом деле болеешь, - медики всеми силами пытались найти зацепку того, что болеешь ты неким ковидом – они продолжали и продолжали брать у меня мазки для анализов на ковид и продолжали толковать картинки КТ, как картину ковида.

И просто оцените перлы из моего эпикриза, к примеру, что я «считает себя больной с 12.10.20, когда отметила повышение температуры тепа, слабость. 15.10.20 с связи с ухудшением состояния вызвала БСМП». Это почему я стал женщиной??

Не верьте: «Живот при пальпации: мягкий. Болезненность живота при пальпации: нет. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные. Стул с начала заболевания: был. Оформленность стула: кашицеобразный (тип 6). Характер стула: склонность к поносам». Никто мой живот не трогал, ничего подобного не исследовал и даже не расспрашивал меня об этом! И о «стуле» тоже! Не было у меня ни поноса, ни склонности к нему.

Ну и у меня глаза на лоб полезли от окончательного диагноза: «Пациент Мухин Ю.И. 71 лет поступил в ГКб №15 с диагнозом: двусторонняя пневмония, острый холецистит». Я не знал, что такое холецистит, пришлось лезть в Вики узнавать. Да у меня этого холецистита в жизни не было! И мы в 15-й больнице ни полслова ни с кем об этом неведомом мне холецистите не говорили!

То есть «лечащие врачи» вписали в мою медицинскую карточку, что им моча в голову стукнула, – для них ковид был главным! Ковид – «наше фсё!».

А в целом это хорошо показывает, как лечат даже в Москве от пресловутого ковида. За пять дней одна капельница с глюкозой и две с физраствором. Плюс 10 таблеток лекарства… против рака! Пара уколов кровь разжижающего препарата.

И - здоров!

И вишенка на торт – в 15-й больнице воспаление лёгких у меня лечил врач-хирург, а общее руководство моим лечением осуществляла врач-колопроктолог. (Отрасль медицины, которая изучает болезни, связанные с конечными отделами кишечника, областью ректального отверстия и промежности, называется колопроктологией, а врачи, прошедшие подготовку по данному направлению – колопроктологи). И ещё клинический фармаколог, который порекомендовал лечащим врачам давать мне лекарство джакави (руксолитиниб), и мне его таки 2 последних дня давали и дали 10 таблеток по 5 мг. Вернувшись из больницы выяснил, что это противоопухолевый препарат, стоит 3000 евро за 56 таблеток 5 мг. Давайте об этом.

Мне не сообщили что это за лекарство такое и зачем они мне его дают. Если они на мне экспериментировали – а вдруг что-то получится? – то я уже и так выздоравливал, и меня уже хотели выписывать, когда мне начали его давать, но, главное, я не давал согласия на участие в таком эксперименте.

Только сейчас вспомнил и задумался вот над чем. Сначала мне дали кусок блистера с 6 таблетками этого джакави с указанием принять утром, в обед и вечером по 2 таблетки, то есть 6 таблеток в сутки, а в «редере» дали ещё 4 - принять в обед и вечером. (Утром следующего дня мне сообщили, что выписывают). Но потом, сохранив блистеры и уже дома, я увидел, что реальным больным раком их назначают по 2 таблетки в сутки! А я принимал 6 таблеток в сутки!

http://images.vfl.ru/ii/1605355524/0f4ec891/32300486.jpg

Эта больница огромна, в 2009 году мне здесь делали операцию на сердце. Но сейчас я лежал в отделении общей хирургии, значит больница бросила оказывать помощь тем, кто нуждался в операциях. Наверняка в этой больнице было и отделение онкологии, и больница бросила оказывать помощь больным раком. А лекарства для лечения рака, скорее всего были завезены еще до коронавируса и лежали в аптеке. Вот мне их и дали, использовали меня как мусорную урну – типа ничего с ним не случится! Типа не списывать же их из-за окончания срока годности – из-за бесхозяйственности. Ну и списали их на лечение коронавируса.

Чем не объяснение?

Так лечить может каждый

И что характерно, в 15-й больнице, в которой 5 дней обозначалось моё лечение, врача-пульмонолога и близко не было! И за все 5 дней я в 15-й больнице не видел ни единого врача со фонендоскопом! Это как бы врачи, которые как бы лечат больных с пневмонией?? Без фонендоскопа?? Даже перед выпиской у меня никто не слушал лёгкие, хотя меня приняли с диагнозом «пневмония», – температуры нет и так сойдёт!

А температура у меня упала на второй день в больнице, и на четвёртый день мне предложили выписаться, я с радостью согласился и начал собираться, однако эскулапы поменяли своё решение и отправили меня в отделение выздоравливающих, куда меня перевезли на маршрутном такси (в микроавтобусе, который обслуживали реально заботливые кавказцы в грязных разнокалиберных халатах и таких же масках И в этом отделении для выздоравливающих я провёл одну ночь до выписки, наконец, на 5-й день.

Уверен, что я был курочкой, которая снесла золотое яичко сначала в отделении общей хирургии больницы №15, а затем и в «Редере Г» (отделение выздоравливающих) этого лечебного учреждения, перепрофилированных под инфекционные отделения. (Этот «редер», по сути, был быстромонтируемым бараком скорее всего военного госпиталя. Их на территории больницы построено несколько).

Напомню, что за каждого больного коронавирусом собственно больница получает 200 тысяч рублей, а согласно постановлениям Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484 и Правительства Москвы от 6 апреля 2020 г. № 343-ПП московский врач, лечащий «больного COVID-19», получает две выплаты:

- 80 тыс. рублей в месяц от Правительства РФ;

- 70 тыс. рублей в месяц от Правительства Москвы.

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/employees-benefits.html

Итого: 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей без налогов (эти выплаты от НДФЛ освобождены) получает каждый московский врач ежемесячно, кроме основной зарплаты и прочих надбавок - при условии, что этот врач лечит больных с коронавирусом.

Как выглядит ужас

Понятно, что дутая статистика коронавируса и вопли прессы – это одно, но ведь я был внутри этого «смертельного монстра» - как этот «ужас эпидемии» выглядит изнутри? Именно «выглядит»? Поскольку, понятное дело, к официальной статистике меня не допустили бы, посему я и не пробовал.

Больница огромная, машины с больными прибывают непрерывно, из приёмного отделения уже в колясках возят на пресловутое КТ, берут мазки и анализы крови, короче, я ожидал часа два, пока с меня возьмут все предварительные анализы, снова сделают КТ, и за это время я увидел минимум 50 человек страждущих, оформляющихся в эту больницу. Была одна какая-то ошарашенная девушка лет 25, лежавшая на каталке, а затем сидевшая в коляске с видом «что это со мною случилось, и куда это я попала?», а остальные – глубокие старики, в основном - старухи.

Подняли в отделение. В палате из двух секций на 6-х больных – глубокие старики. Причём, - тяжёлые. В моём боксе на троих один был в памперсах, оба были подключены к кислороду, лежали уже более 10 дней, но… Но оба явно выздоравливали! Хотя у обоих были тяжёлые сопутствующие болезни (у одного, по-моему, для полного счастья был ещё и геморрой).

Далее, 24 октября меня, как я сообщал выше, перевозят для кормления и врачам из «Редера Г». Там в уже просторной камере были 7 человек готовящихся к выписке. Один 40 лет, с 14 лет страдающий астмой, остальные – глубокие старики с кучей собственных болезней – от сахарного диабета до кишечной непроходимости. Все до этой выписки «лечились» в этой больнице «от коронавируса» 5-6 дней.

25 октября (через пять дней и «лечения» в двух отделениях) меня выписывают – регистратура выписки переполнено «выздоровевшими» - человек 70. Причём, человек 15 старух всё ещё на колясках, поскольку им дойти до машины по возрасту было проблемой. И среди всех была одна молодая женщина лет 30, остальные – глубокие старики, в основном, старухи. Это настолько бросается в глаза, что просто поражает – как будто попал не в больницу во время эпидемии, а в какой-то дом престарелых!

Разумеется, мне официально никто бы ничего не сказал, но поскольку все больные, с которыми я общался, были в палатах не полностью в изоляции, то их ответ тоже кое-что значит. А ответ такой: в ходе их нахождения в больнице никто ничего не слышал о том, чтобы кто-то умер! Когда я 10 лет назад лежал в пульмонологическом отделении, так и там дважды видел в коридоре каталки с трупами умерших ночью… а тут никого! Без сомнений, и в 15-й больнице постоянно умирали – сомнений нет!

Но при нахождении в больнице я об этом сведений не имел.

Ну и поразительно то, как масочный идиотизм поддерживают врачи, причём, без малейшего логического обоснования того, зачем они это делают. Вот, скажем, больные в палатах лежат безо всяких масок, медработники заходят к ним, понятное дело, закутанные, как к чумным. Ну, хорошо, вы, медработники, боитесь, но дело в том, когда больной появляется в коридоре без маски, то это вызывает вопли ужаса у медработников – они требуют, чтобы больные в коридорах и при перемещениях по больнице тоже были в масках. Зачем?? Зачем, если вы в палатах общаетесь с ними, не имеющими масок?

Правда, тут не поймешь, речь идёт о медицинском идиотизме, или о дебильной медицинской системе. К примеру, привезший меня в больницу врач «скорой» не смог меня сдать в больницу с первого разу. И вынужден был вернуться в машину, достать комплект противочумного костюма и надеть его, только после этого, с ним начали разговаривать в регистратуре 15-й больницы. На моё язвительное, от чего этот врач этим костюмом предохраняется, он зло ответил, что от штрафов. Так, что возможно, идиотизм медиков 15-й больницы тоже вызван именно этой причиной - штрафами.

Однако обязан сказать, что сестринское обслуживание в 15-й больнице было прекрасное - меняли капризному соседу памперсы чуть ли не через полчаса безропотно! Вообще, с точки зрения, как бы, заботы о нас, больных, то тут всё было прекрасно. Ни единого слова упрёка ни сёстрам, ни врачам! Хотя мне это и не надо было, но сёстры и врачи немедленно являлись по вызову соседей и выполняли всё просимое. (Сосед вызвал врача, чтобы тот помог ему принять душ (дал подмыться), поскольку для сестёр он был слишком тяжёлым. Врач пришёл и помог!)

За это – спасибо!

Кушать и так не хотелось, да и еда, за редким исключением типа варёных яиц, кефира или овощных салатов, на мой вкус была до отвращения безвкусной, но жаловаться даже не подумаю – не в ресторане был. Да и похудел за две недели на 3-4 килограмма – тоже спасибо.

Выздоровление на дому

Итак, 25 октября я вернулся на такси домой из 15-й больницы, 26-го в костюме астронавта пришла врач из моей полклиники, в очередной раз взяла у меня мазки на коронавирус (тест был, как обычно, отрицательный), вручила набор антивирусных препаратов против гриппа, которые я не пил, поскольку не видел признаков гриппа или вообще хоть какого-то ОРЗ – купил витамины и начал пить их. Далее каждый день звонил из моей поликлиники очередной дежурный врач и спрашивал, как у меня дела и какая температура (которую я бросил мерить через пару дней после возвращения из больницы). Я отвечал, что дела прекрасные.

5 ноября ко мне приехал курьер и снова взял мазок на коронавирус – результат снова отрицательный, а 7 ноября «контрольный выстрел в голову» - снова приехал курьер и снова взял мазок – и снова результат отрицательный. И вот рано утром 10 ноября из поликлиники позвонил дежурный врач и сообщил, что я выздоровел и снят с учёта как коронавирусный. Ну да, а как же – у меня же за всю болезнь не было ни одного положительного результата ПЦР-теста.

Замечательно научилась лечить наша медицина, осталось дождаться, кода и хоронить в Москве начнут дистанционно.

Но поскольку я начал болеть 12 октября, то страшный COVID-19 у меня, мужчины 71 года, прошёл меньше, чем за две недели! (Разумеется, лёгкие после пневмонии ещё надо будет тренировать и тренировать, но так сказать, «официальная часть» болезни окончилась 26-го.

Напомню для справки из «доковидных» инструкций: «Сколько лежат в больнице с пневмонией до достижения вышеперечисленных результатов? Как правило, достаточно трех недель, однако наблюдение врача понадобится еще полгода после выздоровления. Лечение затяжной пневмонии, связанной с тяжелыми хроническими заболеваниями, врожденными патологиями, вторичным иммунодефицитом, длится вдвое дольше вышеуказанного срока. Больничный лист при легкой форме воспаления легких выдается на 17-20 дней, при пневмонии средней тяжести – на 20-24 дня, при тяжелой форме заболевания – на 40-48 дней». То есть с пневмонией в больнице надо было лежать минимум 3 недели, а меня выкинули за 5 дней. Ни разу не послушав лёгкие!

Чего вы боитесь?

Вот я своими глазами видел всех этих жертв пресловутой пандемии, можете расспросить врачей скорой помощи – они вам расскажут о том же – о том, что «жертвы ковиды» в своей массе это глубокие старики. То есть, если реально существуют причины эпидемии пневмонии, названной COVID-19, то они в какой-то мере опасны только для стариков!

И у меня вопрос к людям средних возрастов – а вы понимаете, что ваш страх перед ковидом, скажем, ваше натягивание на лица намордников, должен быть основан не только на воплях тупых и продажных «журналистов» из ТВ, а на чем-то более существенном, и являющимся продуктом работы ваших мозгов? Ваших!

Ну вот попробуйте найти причины этого вашего страха от COVID-19? Что – кроме говна из телевидения таких причин нет?

Нет, причины для страха у вас есть. Причина вашего страха – ваша дебильность, поэтому вам и не видна причина того, почему вы боитесь ковиды.

Сейчас вопят, что что в больницах не хватает мест для заболевших коронавирусом, простите, а что я в больнице аж 5 дней делал? А что делали такие как я, которые провели в больнице всё те же 4-7 дней? Это что у меня такое страшное было, что за 5 дней как бы само прошло?

Раньше грипп лечили 5-7 дней на дому постельным режимом и тёплым питьём. Теперь получается, на эти 5 дней гриппа, страшного только для стариков, людей везут в инфекционную больницу и там скармливают залежавшиеся лекарства?

Или у вас другое мнение?

Ю.И. МУХИН

P.S. Просто в качестве информации, которая может быть полезной.

Послушал выступление врача по поводу лечения коронавирусной инфекции https://m.facebook.com/groups/r13lg/permalink/3661796307216707 На мой взгляд, сама теория этого врача крайне ошибочная, построена на совершенно неправильном истолковании фактов. Принять её теорию просто невозможно!

Но меня заинтересовало личное воспоминание этого врача, которое она, скорее всего, передала так, как оно и было.

«Первым самым сильным вирусом был всегда вирус гриппа. Это сейчас мы так относимся к гриппу – мы к нему привыкли. Но я очень хорошо помню 79-й год - я впервые, молодой доктор, выхожу работать врачом. В то время врачи моего теперешнего возраста делали бешенные глаза, говорили про конец света, вспоминали «испанку»: «Пришёл грипп!!». Это была тяжелейшая эпидемия! Для меня тогда был первый год работы, и я думала, что вообще всегда так работают: у нас у каждого доктора в поликлинике было от 35 до 50 вызовов каждый день».

Честно говоря, в тот год я работал в Казахстане и не помню ничего сверхординарного с сезонным гриппом. Но учтём, что это был первый год работы этой женщины врачом – могла и перепугаться.

Далее она продолжает.

«Мы ползали по этим этажам своим с 8 утра до 12 ночи, и ползали мы с какой целью?

В каждой поликлинике в то время была штатная единица – врач инфекционист-эпидемиолог. Они строили нас каждый вечер и говорили: «У нас нет и по всей видимости никогда не будет лекарства от гриппа, но у нас есть иммунитет. Что такое – наш иммунитет? Это температура 38,6 градуса. Только при температуре, выше 38,6 градусов у нас начинает вырабатываться интерферон. Причём, у каждого человека он свой, для своих собственных бактерий. Его нельзя внести извне».

И вот мы ползали по этим этажам целыми днями для чего? Мы слушали лёгкие своих пациентов, мы заглядывали им в горлышко и самое главное – мы им каждому объясняли, что не дай вам бог сбить температуру – только при температуре 38,6 начинает вырабатываться интерферон.

И действительно, уже в ту мою первую эпидемию было очевидно, что человек, который ни разу не сбил температуру, то у него пять суток была температура под 40, на шестые он поднимался и выходил на работу. Если, не дай бог, - я проработала на эпидемиях почти 40 лет, - если, не дай бог, хоть один раз принял какой-нибудь аспиринчик или ремантодинчик, или оксалиновую маску, обязательно были осложнения, то есть течение было тяжёлым».

Вот по этой её рекомендации не сбивать температуру, сегодня, всё же, уже всё не так: сейчас и интерфероны созданы, и с температурой не всё так просто. Но одна мысль остаётся бесспорной – организм в данном случае себе не враг, и раз он повышает температуру, то ему это надо для борьбы с болезнью.

Повторю, всё не так просто, - у меня была высокая температура (я терял сознание на глазах жены) и я принимал парацетамол. Мало этого, врач «скорой», чтобы довезти меня до больницы без больших проблем, вообще дал мне выпить две таблетки парацетамола сразу. Тем не менее, никаких осложнений, которыми пугает этот врач в своей теории, я у себя не увидел. Правда, это меня ещё больше убеждает, что я болел пневмонией, а не гриппом, причём, вирусной пневмонией, почему и вылечился антибиотиками.

Но приписал я эти цитаты к статье с одной целью – напомнить, что это организм поднимает температуру, а не она поднимается сама.

И надо ли организму сильно в этом препятствовать?