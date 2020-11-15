Россия окончательно теряет лицо

Много негативной информации люди выкладывают в интернет. Они ведь это делают не специально. Есть повод плохо отозваться о правительстве о работе Кремля. Народ уже давно понял, что весь негатив идёт именно из Кремля. Вот пишет А.Горный. Может это псевдоним, но это всё равно человек. "Россия и Кремль предали армянский народ. Мы увидели, что в Кремле живут барыги, а не патриоты и государевы люди". На передаче у В.Соловьёва эксперт так и сказал, что Россия предала народ Армении. Надо было ввести войска, как только начался обстрел и не важно с какой стороны. Это в советское время войска вводили с согласия руководства республик. США ни с кем и никогда не согласовывает. Захотели поиграть в войну ввели войска в Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию и ещё в десятки других стран. В России власть тоже установила капитализм, значит не надо спрашивать ни у кого разрешения на ввод войск, тем более, что США вводит войска за тысячи километров от своей границы, а здесь соседи развязали войну у нашей границы. Убивают не того, кто дал команду на ввод войск, а простых солдат иногда командиров, но не президента или Верховного главнокомандующего.

На передаче с В.Соловьёвым шёл очень даже предметный разговор о Карабахском конфликте, о вводе наших миротворческих сил, принимали участие политики , политологи, эксперты. Публика довольно образованная. И только под занавес военный эксперт Ходарёнок намекнул на материальное обеспечение вводимых войск. А вот здесь и зарыта свинья. Проект бюджета на следующий год и на последующие два не предполагал такие расходы. Теперь многие программы будут заморожены, а средства пойдут на то самое материальное обеспечение войск находящихся за пределами страны. Ещё не известно как себя поведёт Азербайджан и Турция? Однако ни Кремль, ни правительство не выражают озабоченность по поводу снабжения войск. Какой источник денежных средств они будут использовать? Создаётся такое впечатление , что ни тот, ни другой вообще об этом не думают. Где брать средства если бюджет с дырой. И вот на этом фоне президент разрешает ввести десятого заместителя премьера. Десять заместителей у Мишустина. В моей голове это не укладывается. Но и это ещё не всё. М.Мишустии отстранённого от управления ФАС Артемьева берёт к себе в помощники. А чем сам будет заниматься? В правительстве больше десяти министерств. Неужели из них уже на зарплате нельзя было взять толкового советника? А ведь у помощника зарплата не 10 - 15 тысяч рублей. Мишустин думает об экономии бюджетных средств? Президент толкового назначил премьера, который своими действиями походит на президента. Перетасовали правительство и наверное успокоились. Никакого улучшения не будет. Воровство погубит новых чиновников, большинство из которых не имеют желания и умения руководить разорёнными министерствами. А главный министр остался. Надо было начинать тасовать с министра финансов и руководителя Центрального банка. Не хочет президент взять за основу руководство правительством Е.Примакова и его команду. Более того ранее президент говорил, что не меняет чиновников, так как новый будет два года входить в должность. А что же сейчас произошло? Времени нет ждать два года. Надо было привлекать министров со стороны. Эти уже привыкли к тому порядку, который был установлен в правительстве и даже в Кремле. Улюкаева осудили на его место поставили его зама. И что? Бестолочь не потому что от природы такой, а такой климат в правительстве. Теперь он будет получать ту же зарплату, находясь под крылом президента. Чиновник не справился со своими обязанностями и президент берёт его в советники. Ну это же настоящий идиотизм. Что он может насоветовать? Однако вся его челядь будет голосовать за президента действующего. Вот в чём фишка?

Придурков в России ежегодно становилось больше и больше , сейчас ежедневно. Под рубрикой "Дневник человека" один очень умный товарищ пишет, что в 2003 году президент внёс в думу законопроект, по которому из Уголовного кодекса исключили понятие "конфискация имущества". По мнению президента в 2006 году прокуратура отмечена наибольшей активностью в пресечении казнокрадства, должностных преступлений. Устинов воспринял оценку как сигнал к усилению борьбы и якобы за это поплатился должностью. Красиво изложено, но не точно. В то время Устинов начал появляться в СМИ по причине того, что он якобы крышевал мебельную фирму "Три кита", которая контрабандным путём привозила элитную мебель из - за границы. Надо было принимать меры, но как говорил президент "своих не бросают". Поэтому Устинов был отправлен на юг полномочным представителем президента. Никто из действующих Генеральных прокуроров после 1991 года не занимался коррупцией высших должностных лиц, да и сами не брезговали позолотить ручки.

Как же Абызов попал в немилость руководству. С такими деньгами и сел. Возможно он был чужим человеком и надо было показать народу России, что по Конституции все равны перед законом. У Абызова изымают 33 миллиарда рублей " честно" заработанных. За 6 лет, что он работал министром украсть 33 миллиарда рублей надо постараться. Ему памятник надо поставить. Но ведь несколько миллиардов рублей он вывез за пределы страны. Наверное их вернуть не удастся. Что с воза упало не вырубишь топором.

И вот последний штрих сильного президента и Российской империи. В Новосибирске сел на вынужденную посадку самый большой грузовой самолёт АН - 24 "Руслан". Один двигатель в полёте начал рассыпаться и бросать ненужные запчасти на землю. Дотянул до полосы но на ней не удержался, повредил крыло, шасси и остановился за пределами полосы. Советский Союз произвёл 60 таких летательных аппаратов, которые имели потребность во многих странах. И вот наше сильное руководство решило продолжить собирать эту марку самолётов. Потребность есть на мировом рынке. И не смогло. Нет условий для производства комплектующих, инженерно - технического персонала и цеха для сборки. Всё таки самолёт - гигант. Есть проектно - техническая документация, есть несколько самолётов, которые работали в разных частях света, а преемница СССР Россия не может продолжить производить нужную самой России и на мировой рынок АН - 124. Так зачем разрушали Союз? А затем, чтобы чиновники могли разворовать страну, хапнуть миллиарды, а что будет потом со страной и народом в их планы не входило. Если что многие подготовили отступление, прикупили дома, прописали родственников, перевели миллиарды, а вот президент может остаться у разбитого корыта. Вряд ли найдётся страна, которая приютит если новая власть объявит его в розыск. Вот так мы и живём.