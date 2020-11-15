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Московский листок

Пашинян ответит на поражение в Карабахе - политическим террором

Опубликовано 15.11.2020 в разделе комментариев 0

война армения азербайджан карабах
Пашинян ответит на поражение в Карабахе - политическим террором

Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на ее сайте.

В связи с этим на основании прямых подозрений в совершении преступления был задержан бывший руководитель СНБ страны, руководитель партии "Родина" Артур Ванецян, бывший депутат парламента Ваграм Багдасарян и еще два человека.

***

Ну, понятно, кого ж задерживать службе безопасности, как не своего бывшего начальника? Традиция древняя: Ежов убил Ягоду, Берия убил Ежова, а Берию застрелил Батицкий... Ну прямо Библия, только наоборот: не Авраам роди Иакова, а застрели.

Долго они вынашивали заговор, но привести его в исполнение решили, когда каждый второй армянин готов задушить Пашиняна собственными руками. Ну а каждый первый армянин, естественно - Пашинян. Он же премьер, то есть первый министр. А все остальные - готовы задушить. В том числе Ванеция с Багдасаряном. Тут и доказывать ничего не надо - оба армяне, ни один не Пашинян, значит, готовы задушить.

Но Пашинян не прост, ох, не прост!

Если в первые часы после поражения в Карабахе и подписания "похабного мира" он усидел, значит, будет править долго и счастливо, и может даже передаст власть своему сыну. Как Алиев.

Что произошло?

***

Запад, а под ним мы подразумеваем в первую очередь администрацию США, а совсем не Норвегию или Румынию, подобрал идеального исполнителя операции по отрыву Армении от России - провинциального журналиста и диссидента Никола Пашиняна. Противостоял Пашиняну так называемый "карабахский клан" - военные преступники из партии Дашанкцутюн, вынужденные ориентироваться на Россию - нет, дашнаки не любят Россию, они вообще никого не любят, но это единственный вариант сохранить Великую Армению - стать плацдармом для российских интересов на Кавказе.

Правда, какие там у современной России интересы, она сама точно не знает - РФ не Российская империя, которая точила зубы на черноморские проливы и планировала вести православные богослужения в Святой Софии освобожденного от турок Константинополя. У современной России интерес, может, "не пущать" Турцию к тюркоязычным государствам Азии. А роль "зопроного камня" как раз и предназначалась географией Армении и особенно захваченным ей у Азербайджана территориям.

И не то чтобы "карабахский клан" как-то особенно любил Россию, но, памятуя собственные военные преступления, "карабахцы" понимали, что не обращать на это внимание может только кремль. А так - Гарегин Нжде, вот идеал дашнаков, хоть и сотрудничал идеал с германскими нацистами - они для истинного патриота Армении ничуть не хуже русских. И в Европу было бы неплохо, но не в Гаагу же...

Естественно, одолеть "карабахский клан" Пашинян мог только одним способом - уничтожив Карабах. Вон он его и сдал туркам. 

Правда, туркам эта куча камней и не сдалась, как и сама Армения целиком, им нужен был только Лачин, только коридор на восток. И они его получили. А за каким рожном теперь нужна российская база в Гюмри - пусть в кремле думают.

Так что Турция получила прекрасный траспортный коридор к "турецкому миру", каковой тянется до китайского Сицзяна с 70 миллионами уйгуров и российского Поволжья с множеством татар (вторя по численности нация РФ) и башкир. Ну и всей тюркоязычной Средней Азии (кроме ираноязычного Таджикистана).

Азербайджан получил вечный сбыт для нефти и газа в растущую турецкую экономику, а также становится транзитной территорией - фактически "турецкой Белоруссией". Вспомнеим железнодорожные паромы из Баку на восточный берег Каспия, вспомним идущую в обход России трассу из Китая в Европу TRACEKA, по которой уже пару лет назад прошел пробный поезд.

Армения, как сказано выше, получила возможность и желание проводить если не антироссийскую, то точно нероссийскую политику. И сейчас как раз зачищает тех, кто может этому движению помешать.

И кое что получают США.

Надеюсь, никто не думает, что Эрдоган отвязался и проводит свою экспансионистскую политику сам, без согласования с Вашингтоном?

Турция никогда не отвяжется от США, на ее территории, на базе Инжирлик находятся около 50 американских ядерных зарядов. Такое есть только еще в Германии, но там их охраняют порядка 80 тысяч солдат америкакнского контингента в Германии. А в Турцию нога американского солдата сроду не ступала. То есть США доверяют свои ядерные заряды только этому партнеру по НАТО.

И второе, конечно, БПЛА "Байрактар", полученные от Турции. Как вы думаете, этот турбовинтовой беспилотный летательный аппарат со скоростью около 130 км/час действительно неуязвим?

Нет, все дело, конечно, в ракетах "воздух-поверхность" у него на борту. Но разве такие ракеты - редкость? Или их нельзя размещать на штурмовике или вертолете?

Нет, все можно, но фишка именно турецких систем в том, что они управляются через орбитальную спутниковую группировку. Но разве у турции есть своя орбитальная группировка? Нет, они пользуются чужой. Нетрудно догадаться, что американской...

То есть США сознательно идут на укрепление в регионе дружественной им Турции. Турция в роли региональной сверхдержавы в этом регионе вполне устраивают США, которые "запускают ежа" в штаны не только Китаю, но и России, и Ирану, и даже Пакистану с Индией. Такая многофактораня игра. 

А.Б.



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