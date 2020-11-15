На смерть Ричарда Косолапова

Два часа назад ушёл из жизни Ричард Иванович Косолапов - человек, которому я обязана не просто тем, что я коммунист, но и, не побоюсь сказать, жизнью обязана. Если бы не он, кто знает, как она сложилась бы... Я зачитывалась его статьями ещё в школе и люблю его с первого взгляда - с тех пор, как осенью 1991 года увидела кудлатую львиную гриву цвета "перец с солью" и глубокие карие глаза. А сегодня не просто прервалась связь времен, - земля ушла из-под ног. Не могу сейчас ничего писать, давайте потом.

Ричард Иванович Косолапов (25.03.1930 - 15.11.2020) — крупнейший советский и российский философ-марксист, доктор философских наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член ЦК КПСС (1981 — 1986), депутат Верховного Совета СССР, главный редактор журнала «Коммунист» (1976 — 1986)

Р. И. Косолапов был одним из тех, кто не предал идею коммунизма в самые тяжёлые для неё годы краха СССР и разгула буржуазной реакции. Сразу после запрета КПСС он создал и возглавил Федерацию коммунистов вузов Москвы, стоял у истоков создания Российской Коммунистической Рабочей Партии. Точно так же, как в 80-е он публично осудил горбачёвскую перестройку, за что был отправлен Горбачёвым в отставку с поста главреда журнала «Коммунист», в последние годы он в своих многочисленных книгах, статьях, лекциях обрушивался с беспощадной критикой на переродившуюся, сгнившую изнутри партию парламентских квазикоммунистов Зюганова.

Ричард Иванович создал свою научную школу и воспитал целую плеяду молодых коммунистов и марксистов, его выступления, публицистика и книги по сей день пользуются огромной популярностью.