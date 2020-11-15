Годовщина несостоявшейся победы властей над горожанами

14 ноября 2020 года - юбилей. Ровно 4 года назад в 5.30 утра в двери защитников парка " Торфянка" стали ломиться "космонавты". Ворвались, устроили обыски с нарушением всех норм, пытались унизить, оскорбить и запугать простых москвичей, посмевших не допустить застройки своего маленького парка огромным храмом. Тем самым, который сейчас строят возле Лосиноостровского рынка.

Из задуманного не удалось ничего. Всё изъятое пришлось вернуть, запугать не удалось. Храма в парке нет и не будет.

Парк Торфянка и его защитники стали известны всему миру, как пример стойкости и гражданского мужества.

И да, почившее в бозе уголовное дело было возбуждено по статье 148 УК РФ " Оскорбление чувств верующих". Поводом для него послужили 4 доноса. Их написали: православные активисты Юрий Валентинович Шубин, Лада Валентиновна Савонина, Марина Львовна Овчинникова и священник Олег Александрович Шалимов. Пусть и их имена войдут в историю.