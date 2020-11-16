В нефтегазовой державе почта закрылась из-за отсутствия дров

Жители многострадальной деревни Морозково, что в 50-ти километрах от Серова, в 2017 году обращались к президенту Путину с просьбой помочь в сохранении единственного в населённом пункте магазина. Понятно, что в существующей государственной системе подобную проблему не в состоянии решить никто, кроме национального лидера. Однако и он не всесилен. Магазин недолго поработал, чтобы окончательно закрыться осенью 2019-го. А нынешней осенью, как раз в дни, когда великая Россия выделила миллиард Лукашенко, другой миллиард Сирии, в Морозково уволилась замёрзшая в нетопленом помещении сотрудница почтового отделения. Теперь за продуктами и с оплатой коммунальных платежей деревенские жители будут вынуждены ездить в Серов.

Ну что за новость? Пора бы привыкнуть к тому, что отечественная действительность поставляет такие сюжеты практически в ежедневном режиме. Какая беда, что под девизом оптимизации с лица земли исчезли тысячи сёл и деревень? Морозково тоже рано или поздно исчезнет, никто и не заметит. Больше позитива! Например, премьер-министр Мишустин подписал постановление, с нового года делающее грибы сельхозпродукцией. Это означает снижение ставки налога на прибыль до 0% для российских производителей грибов. Конечно, совершенно случайно одна из крупнейших компаний отрасли "Грибная радуга" с годовой выручкой более миллиарда на 70% принадлежит зятю Мишустина. Но главное для них люди. Те же пенсионеры из Морозково могут теперь смело собирать подножный корм, солить его, мариновать, сушить - да в Серов на рынок, а тут ещё автолавка через день-два их навещает. Все условия.

С почтой тоже не всё закончено, не всё так плохо. Коллизия с отсутствием дров, видимо, возникла вследствие непримиримой антикоррупционной борьбы, затронувшей среди прочих почтовых работников. Раньше заведующая отделением брала дрова у мужчины, живущего в деревне. Тот сам их заготавливает, покупает лесовоз бревен, пилит, колет. Только вот квитанцию предоставить не может, а с этого года руководство почты без квитанции сделку совершить запрещает. И никто другой в Морозково квитанцию за дрова не даёт. В ноябре сотрудники стали мёрзнуть и попросили тогда руководство привезти дрова из Серова. Им ответили: "Дорого". Заведующей пришлось уволиться, а почтальон пока терпит. Замечательно, что не так давно правительство во благо россиян разрешило заготавливать валежник. Может, кто-нибудь устроится сюда со своими дровами. Всё-таки зарплата 12392 руб. в месяц, на дороге не валяется. Во всяком случае весной всё равно солнышко пригреет, и почта в Морозково сможет функционировать сезонно. Чем не идея для Общероссийского народного фронта, обожающего заниматься благолепием в подобном духе?

Добавить позитива? Пару лет назад генеральный директор "Почты России" Подгузов купил апартаменты в Москве стоимостью около миллиарда рублей, утверждало издание The Insider. Это в сто раз больше его дохода за 2017 год, и больше дохода всей госкомпании за тот же год. Впрочем, деревенские жители, скорее всего, станут опять писать Путину, а не Подгузову (соглашусь с ними, что этот ничего не даст). Намедни Путин утвердил секретный план обороны страны до 2025 года, и у него высвободилась минутка. Вдруг обратит свой высокий взор именно сюда. Вряд ли в нашей стране есть кто-то ещё, способный решить проблему печного отопления почты в Морозково.

Разве что время. Подписанный летом президентский указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года обещает очередной прорыв в развитии Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека. Возможно, в светлом будущем на почту в Морозково снова завезут дрова. Если, конечно, деревня не исчезнет. Что, кстати, прорыву не помешает, так как известно: когда нет людей - нет и проблемы. До сих пор в России большинство проблем сельских жителей решались именно таким эффективным способом.