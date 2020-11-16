Второй мэр крупного города арестован за 3 дня

В администрации Волгодонска и в доме мэра города прошли обыски. Сам мэр Виктор Мельников стал фигурантом уголовного дела, сообщает ТАСС: он нанес ущерб бюджету в размере более 16 миллионов рублей.

По версии следствия, он в 2017 году дал указание директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты выполнения работ по ремонту дорог общего пользования. Работы, которые фактически не были выполнены, были полностью оплачены.

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Конечно, воровство городских властей не новость, особенно в Ростовской области, где бывает вообще всё!

Только что напомнили, как недавно выгорел целый район в историческом центре города.

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А до того, и тоже совсем недавно, случилась трагическая история, прозвучавшая на всю страну.

Кто даст правдивую информацию о гибели больных в Ростовской области?

Наверно, все-таки Ростовскую область ждут масштабные перемены, Наверно, сдачей местного министра или мэра райцентра не обойтись, нужна жертва помасштабнее.

Пожалуйста, назначьте слоненка Эколь сенатором от Ростовской области

Но смущает и другое - кампанейщина какая-то. Вот только что с театральным эффектом арестовали мэра Томска - и за что? За превыш7ние должностных полномочий: мэр распорядиолся остановить стьроительство домов, которые, по его мнению, возводить не следовало.

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То есть не украл, не вымогал - просто запретил строить. Как-то на арест со спецназом проямо на рабочем месте в мэрии не тянет...

Вот и мэр Волгодонска - и 16 миллионов рублей? Деньги, конечно, приличные, но ведь Волгодонск не дыра какая-то, город вокруг атомной электростанции, снабжающей электроэнергией весь Северный Кавказ. Думаю, в тех краях другие миллионы ходят...

Может, под эти миллионы и расчищают пространство?

А.Б.