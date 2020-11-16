Геннадий Андреевич, покажите ваши "ряды борьбы за СССР"

Коммунисты фракции КПРФ в думе зажирели на народных харчах, что полностью потеряли связь с народом. "Лидер" КПРФ наверное в сотый раз через газету обращается к соотечественникам от имени Центрального комитета ЦК КПРФ под рубрикой "Ждём вас в рядах борьбы за справедливую, сильную и социалистическую Россию - за СССР". А где эти ряды борьбы в которые мы должны влиться? Это должно произойти где то на улице? А вы кроме газеты и возложения венков сидите в думе и боитесь выйти к народу. Где вы, АУ? Обращение начинает словами: "Товарищи, Соотечественники. Россия переживает драматический этап своей истории. Политика деградации лишает страну перспектив". Я и мои земляки вам не товарищи. Не Россия переживает драматический этап, а народ России. Вы же ничего не переживаете, у вас всё прекрасно, вы ни за что не отвечаете, болтаетесь как г... в проруби. "Это они вскармливают олигархию, повышают пенсионный возраст, обнуляют президентские сроки, формируют бюджет нищеты и деградации". Кто это "они"? Почему не называете их? А где вы? Что вы делаете в думе? На вас бюджет страны, собранный с народа, тратит по миллиону в месяц на каждого депутата.

"Мы убеждены: национальные интересы России без социализма, справедливости и дружбы народов не защитить без Народного фронта. А ему необходим прочный стержень - крепкая, энергичная и умная партия коммунистов". Народный фронт на бумаге не создашь, надо выходить на улицу к людям и объяснять цели, задачи и пути их решения. Вы сами в народ когда последний раз выходили? Окружили себя соратниками по фракции и появляетесь только на возложении цветов. Кому это сейчас надо? Какие цветы, скоро народу будет не на что жрать. Безработица растёт, эпидемия уносит простых смертных, в больницах не хватает лекарств, медицинского персонала, коек. Президент, правительство при этом расширяют штаты, им денег девать некуда. Когда же вы, Геннадий Андреевич, опуститесь на землю, выйдите к людям, а не будете прятаться за стенами думы и своих подельников по фракции?

"Мы зовём вас сегодня сплотиться для решения семи главных задач, вставших перед Отчизной". Ну объясните наконец, что значит сплотиться? Куда то надо прийти и встретиться с вами? Но вас нигде нет, вы прячетесь от народа. А почему именно семи главных задач? Это кто так решил? Вы нас спросили? У народа всего две задачи. Отстранения лично вас от руководства партией, потому что вы превратили партию коммунистов в партию буржуазии. И вторая задача - смена главы государства, которого вы поддерживаете. То что вы предлагаете народу не надо, это надо вам, однако народ вас уже давно похоронил и все ваши призывы и обращения вызывают у народа отвращение.

Объясните людям как отбить атаку на Россию и русский мир и что это за атака? Кто конкретно атакует Россию и за что? За то что вы предали Союз, а теперь всё валите на тех.. Вспоминаете о двадцати миллионах погибших русских людей в борьбе с фашизмом. Вот это были настоящие коммунисты. А вы не смогли противостоять двум предателям, один из которых до сих пор живёт не зная нужды. Вы зажрались и не знаете что молотит ваш язык. Уймитесь, как бы народ не встал против вас. Вы об этом не думаете, а зря?

Объясните как можно добиться победы программы развития? Вы же предлагали программу президенту. Не прошло и что дальше? И снова Орловский форум на вашем языке. О нём президент давно забыл. Зачем вы дурите народ? Далее вы пишите, что ваша программа вобрала опыт ленинско - сталинской модернизации и современного китайского рынка. Вы к кому обращаетесь? Судя по названию статьи обращаетесь к народу, но народ не может принять любую программу. Надо обращаться к руководству страны или решать вопрос в думе. Так и обращайтесь к ним. Оказывается ни депутаты от партии власти, ни президент не считают принять вашу программу. Тогда всей фракцией покиньте думу. Это же будет справедливо. Вас никто не воспринимает как толковых депутатов.

Вы для народа ставите 7 задач. Но у народа нет возможностей выполнить их. Если вы в законодательном органе ничего не можете сделать, то как же народ выполнит ваши задачи? Задачи надо ставить не народу, а правительству. Предлагаете восстановить социальные гарантии. Как народ может восстановить социальные гарантии? Расскажите. Это связано с бюджетом страны. а мы какое отношение имеем к бюджету? Это ваша задача.

Геннадий Андреевич разжирев на народных харчах заболел головой и это навсегда. Он пишет: "Сегодня ваши характер и воля к действию очень нужны России. Смелее присоединяйтесь к нам", Он уже себя не считает народом и совершенно справедливо. Он не народ, он и его фракция превратились в буржуазию. И снова мне не понятно, как присоединиться к вам? Объясните механизм присоединения. И где вас можно найти, чтобы присоединиться? И далее "лидер" пишет: "Миллионы наших сограждан потеряли оптимизм. Кто кроме нас с вами, способен его вернуть?" Действительно, кто может вернуть оптимизм? Геннадий Андреевич, а в чём народный оптимизм? Жрать нечего, в поликлинику не попасть, врачей катастрофически не хватает, скорая превратилась в похоронную команду, зарплата и пенсии в период эпидемии загоняют народ на кладбище. Дорожает практически всё даже газ с января будущего года. О каком оптимизме вы говорите? И нет перспективы на следующие годы. Вы где живёте, до каких пор будите лапшу вешать на уши народу? "Лидер" КПРФ точно превратился в идиота. Обращается к ветеранам КПСС. А сколько им лет? Минимум за 60, а большинству и за 70. Что они будут делать в вашей буржуазной партии? Платить взносы, чтобы вы жирели дальше? Они спрятались у себя под одеялами, как и вы в начале девяностых и не смогли сковырнуть двух предателей, теперь вы их зовёте в своё логово. Да, они вам пара достойная. Сейчас надо ковырять систему, а не двух предателей. Ни вы, ни ветераны на это не годятся. Вы же предали партию Ленина, как и оставшиеся коммунисты от Советского Союза.

Геннадий Андреевич потерял совесть, о чести говорить не будем. Смотрите чем он заканчивает обращение: "Наша партия накопила опыт борьбы, побед и преодоления трудностей".

Разве он не сумасшедший? Какой опыт? Потеряли 50 мандатов на последних выборах в думу. Он это считает опытом? И о каких победах говорит и пишет? Победа одна. Зюганов получил за голоса народа по 156 рублей за каждый голос, а их было 9 миллионов. Посчитайте. Это действительно победа, а что получил народ? Нищету. Проголосуем ещё раз "за" Зюганова и он снова станет миллиардером. Думайте пока есть время.