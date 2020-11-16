С самого начала КНПК никакого отношения не имела к коммунистической идеологии

Устав КНПК в самом первом пункте говорит, что КНПК – добровольное объединение граждан Республики Казахстан, приверженцев коммунистической идеи. Но давайте разберемся, является ли Коммунистическая народная партия Казахстана действительно коммунистической, или у этой партии только обложка с коммунистическим названием.

Далеко ходить не будем, а откроем официальные документы самой партии – Устав и Программу. Давайте посмотрим, сколько там осталось от учения Маркса и Ленина. Ведь нам сам Устав партии во втором пункте говорит, что вся их идеология базируется на учение марксизма-ленинизма.

Любая коммунистическая партия, которая действительно является таковой, конечной своей целью, ставит построение коммунистического общества. Коммунизм – это высшая стадия социализма, как империализм – высшая стадия капитализма. По сути, для коммунистов, социализм — это лишь промежуточный этап между капитализмом и коммунизмом. Построением социалистического общества ограничиваются социалисты и социал-демократы.

И мы видим, что в третьем разделе Устава, КНПК ставит своей целью «построение социализма», а предметом своей деятельности они видят «пропаганда идей научного социализма, марксистско-ленинского учения и прогрессивной общественной мысли». Всё! И ни одного упоминания слова «коммунизм». Если отбросить все упоминания слова «коммунизм» из названия партии и самоназвания членов партии словом «коммунист», то в уставе слово «коммунизм» упоминается один раз – в первом пункте, который упомянут в самом начале этой статьи. Застенчивые такие коммунисты, которые именуют себя коммунистами, но о коммунизме говорить стесняются.

Перейдем теперь к программе партии. Может там, мы больше узнаем о том, собирается ли КНПК двигаться к коммунизму или нет. Читаем в самом начале раздел «Наши цели» и видим следующий текст «развитие всех форм собственности, малого и среднего бизнеса». И в третьем разделе партии «Основные принципы и цели» опять же читаем «Коммунистическая Народная партия Казахстана за многообразие форм собственности, исключающих эксплуатацию человека: государственную, коллективную, частную, личную, акционерную и кооперативную, за приоритетное развитие общественной собственности».

Что? Серьезно? Коммунисты и за частную собственность? Частная собственность уже по своей природе подразумевает эксплуатацию человека человеком. Дедушка Ленин в мавзолее волчком вертится. Где логика? И вопрос частной собственности – это наиглавнейший вопрос у коммунистов. Задача коммунистов – обратить частную собственность на средства производства в общественную собственность, а не поддержка развития частной собственности.

Еще Ф. Энгельс в работе «Развитие социализма от утопии к науке» писал «Пролетариат берёт общественную власть и обращает силой этой власти ускользающие из рук буржуазии общественные средства производства в собственность всего общества. Этим актом он освобождает средства производства от всего того, что до сих пор было им свойственно в качестве капитала, и даёт полную свободу развитию их общественной природы. Отныне становится возможным общественное производство по заранее обдуманному плану». Как видим, программные цели КНПК расходятся с видением построения социалистического общества даже с основоположниками марксизма. Хотя в программе упомянули о построении коммунистического общества «построение социалистического, а затем и коммунистического общества». Но опять же, как они могут построить социалистическое, а затем коммунистическое общество, если они выступают за частную собственность?

Идем дальше. В программе есть такие строчки «глобальная компьютеризация и особенно электронные СМИ позволяют реакционным силам по-своему «форматировать» виртуальное пространство и манипулировать общественным сознанием, использовать индивидуализм для разобщения людей, устанавливать информационную диктатуру, что приводит к фундаментальной эрозии культурного слоя планеты». Т.е. мы видим, что оказывается интернет – это зло, которое разобщает людей, делает их индивидуалистами и вообще обескультуривает людей. Этакий намек, что будь воля и возможность партии, они бы и в интернете установили «железный занавес» и глобальный «китайский файервол». И да, что касается Китая, то КНПК считает, что Китай — это все еще социалистическое государство, которое идет по пути построения коммунизма. А то, что там уже давно, даже во властных структурах, затесались свои миллиардеры, в стране типичные такие рыночные отношения, свои корпорации, которые нещадно эксплуатируют своих же рабочих, этого видимо составители программы не знают.

Читая программу, наткнулся на забавное предложение «Партия будет направлять свои усилия на вознаграждения Коммунистического Союза молодежи…». На что будет партия направлять усилия? Вознаграждения Комсомола? Ну видимо тут опечатались и хотели написать возрождения. Но ведь в 2009 году они же создали свой Комсомол. Ну да ладно.

Кроме вопроса частной собственности, коммунистов выделяет отношение к диктатуре пролетариата и классовой борьбы. Но ни в программе, ни в уставе нет упоминаний о таких целях и задачах. Оно и понятно. Какая может быть классовая борьба, если ты выступаешь за развитие частной собственности? И то, что эти понятия чужды КНПК, подтверждает Жамбыл Ахметбеков, на его фан-страничке в Фэйсбуке, в июне 2019 года было сказано «С приветственным словом к собравшимся обратился сам кандидат. Жамбыл Ахметбеков заявил, что Коммунистическая Народная партия Казахстана смогла отказаться от изживших себя понятий, таких как «диктатура пролетариата» и «классовая борьба», сделав приоритетом своей работы защиту интересов простого народа». Вот так вот оказывается, КНПК это передовая партия, а все остальные, кто говорит о ликвидации частной собственности, о классовой борьбе и диктатуре пролетариата, оказывается уже устарели.

В целом же, если судить по программным документам и всей риторики партийных деятелей, то сколько бы КНПК не причисляли себя к коммунизму, но эта партия ни в коей мере не является коммунистической. Максимум, это социал-демократическая партия, но никак не коммунистическая. Думаю, что на настоящий исторический момент у этой партии цель не построение социализма-коммунизма, а отвлечение внимания на себя той части населения, которая ностальгирует по СССР, ну и для Запада, показать, вон дескать, у нас даже коммунисты в парламенте есть, мы демократическая страна.

Компартия убирает из названия слово "коммунистическая"!

P.S. После 11 ноября, когда на съезде КНПК было принято решение о переименовании партии, всякие споры о сущности данной партии отпали сами собой. Маски были сброшены и назарбаевские наймиты сейчас пытаются представить из себя «народную оппозицию», чтобы аккумулировать голоса протестного электората. Наша задача и дальше разоблачать проделки этих марионеток из НПК, которые призваны своими действиями укреплять нынешнюю буржуазную политическую систему, выстроенную Назарбаевым.