Куда пристроить морской порт?

Во Владивостокском морском порту в октябре, ноябре произошел бунт докеров. Они протестовали против увольнения директора Заирбека Юсупова и назначения нового, Романа Кухарука.

Докеры боятся, что без их директора порт растеряет все достижения, которые были достигнуты за последние четыре года. Предприятие стало настолько успешным, что не только повысили прежний уровень зарплаты почти в два раза, но и начало помогать детским домам. Один из сотрудников Сергей Соценко рассказывал, что в жизнь докеров вместе с Юсуповым пришла стабильность. Он отметил, что его коллеги сразу же приняли решение поддержать своего гендиректора.

Докеры записали видеообращение. В нем механизатор Анатолий Тяжков от имени коллектива заявил: «Людям никто не объяснил, почему и зачем увольняют Юсупова. Мы не хотим, чтобы со сменой руководства предприятие скатилось в прежние времена, когда не было заказчиков, было мало работы и шло сокращение штата».

Юсупов за несколько лет сделал порт самым лучшим предприятием отрасли. ВМТП в сентябре этого года вышел на первое место по контейнер обороту среди всех портов Российской Федерации.

Самое главное — изменились отношения между руководством порта и его сотрудниками. На всех причалах, во всех помещениях и кабинетах висели табличка с электронной почтой Заирбека Юсупова. К нему можно обратиться лично! И он всегда отвечал, реагировал, помогал решать личные вопросы. Все время пребывания на посту Юсупов вводил дополнительные меры в социальной поддержке работников порта. Социальному пакету ВМТП нет аналогов во всем Приморском крае. Сотрудники порта получают лучшую медицинскую помощь, выплаты по рождению ребенка, предприятие предоставляет работникам спортивные залы, бассейн и даже услуги массажиста. Например, с весны 2020 каждый портовик, у которого подтверждён диагноз Ковид, не только получает оплачиваемый больничный — это вполне логично для предприятия с „белой“ бухгалтерии. Но и получает единовременную выплату в 30 000 рублей — так называемые „подъёмные на выздоровление“. Эти выплаты получает хоть сторож порта хоть докер, хоть бухгалтер».

Выросли и зарплаты сотрудников. В то время, когда на многих предприятиях идёт сокращение рабочей силы, так называемая «оптимизация», ВМТП за несколько лет создали дополнительно 400 рабочих мест. Если в 2015 году средняя зарплата докера в порту была 69 тысяч рублей, то по итогам этого года на руки работника получается около 141 тысяча рублей.

Кажется, такого руководителя должны были заметить руководители государства, журналисты. Приводить его опыт в пример другим. Не малолетнего сына Сечина нужно было награждать за «многолетнюю трудовую деятельность», а директора этого порта, который сделал свое предприятие лучшим в России, создал для работников благоприятные условия жизни.

Оказывается, в нашей экономике благополучие работника это не главное. Главное, кто больше денег из руководства украдет, уведет за границу. Дальневосточное морское пароходство принадлежало государству. В период, когда Председателем Правительства РФ был М. Фрадков, его 24хлетнего сына ввели в 2004 г. в Совет директоров этого стратегически важного объекта, а через полтора года Сын Фрадкова стал собственником этого порта. Далее, - он продал этот порт братьям Магомедовым. Вот такая паскудная история, не красящая Фрадкова.

И пошел гулять морской порт по разным кошелькам, даже неизвестно, кто сейчас его настоящий хозяин. Рассмотрим структуру акционеров группы Fesco, (ФЕСКО), в которую входит порт Владивостока. Главные из них:

• 32.9% - группа "Сумма"

• 23.8% - офшор TPG Group

Единственным учредителем группы "Сумма" является кипрский офшор бывшего руководителя Магомедова, который сейчас в заключение за финансовые злоупотребления. Вышеуказанная структура акционеров была актуальна на сентябрь месяц. В октябре группа неких инвесторов скупила офшорные акции ФЕСКО. После этого данная неизвестная группа акционеров назначила президентом ФЕСКО Андрея Коростелева.

В 2017 году порт с директором Юсуповым для общего блага подставил спину, выступил по просьбе ФЕСКО, при задекларированном обещание возврата долга, основным лицом по кредитному договору с ВТБ на сумму до $680 млн. Эти средства были направлены на погашение обязательств компаний транспортной группы, а ВМТП должен был обслуживать кредит. Время шло, а долг головная организация не возвращала. Срок возврата 19 млрд. рублей в банк истекал 7 октября 2020 года. Именно этот долг Заирбек Юсупов потребовал вернуть порту в конце сентября текущего года. Буквально на следующий день в FESCO собрали экстренное заседание наблюдательного совета, и генеральный директор ВМТП был уволен.

Начались протесты сотрудников ВМТП против увольнения Юсупова. До тысячи человек собирались у здания администрации порта. Как объяснила представитель профкома докеров ВМТП Елена Хорошун: «Рабочие не понимают причин увольнения Юсупова, так как «предприятие увеличивает производительность работы, ставит рекорды по грузопереработке, прибыль увеличивается».

Новоназначенный гендиректор предприятия Роман Кухарук выступил с обращением к сотрудникам, заявил, что не намерен нарушать рабочие процессы. Кроме того, Кухарук отметил, что наладить диалог между руководством и докерами «мешают некие силы». Впрочем, сами докеры настаивают на том, что поддержка Заирбека Юсупова для них акция добровольная.

Новые руководители FESCO и порта Коростелев и Кухарук приехали по просьбе профсоюза на встречу с митингующими рабочими, чтобы ответить на их вопросы. Однако их встретили, как захватчиков, не задали ни одного вопроса, а начали забрасывать касками. Собравшиеся рабочие скандировали «Уходи!». Диалога не получилось, Коростелев и Кухарук спешно ушли. На обратном пути рабочие начали хватать их за одежду. Оба руководителя после такой встречи с работниками получили травмы. Чьи каски нанесли травмы, не найдешь.

2 ноября сотрудники ВМТП провели очередное массовое собрание в поддержку уволенного гендиректора порта Заирбека Юсупова. В мероприятии приняло участие более 2000 портовиков. В ходе встречи докер контейнерного терминала Алексей Притуляк предложил обратиться напрямую к президенту Владимиру Путину и записал соответствующее видеообращение, за которое докеры проголосовали.

"За последние 4 года мы успешно развиваемся, у нас достойная заработная плата, мы платим высокие налоги. Вышли на первое место в России по перевалке контейнеров. Мы обращаемся к Вам и просим обратить внимание, как группа лиц путем разных махинаций пришла к управлению FESCO. И первое, что они делают – без акционерного собрания принимают решение уволить нашего генерального директора. Мы верили нашему генеральному директору, и он доверял нам, вместе мы пришли к успеху! Сегодня мы просим Вас поверить нам и вернуть нам нашего руководителя" - говорится в этом обращении.

К сожалению, в окружение нашего президента нет людей, похожих на бывшего директора порта Владивостока Юсупова и просьбы простых работников для них пустой звук. Реакции из Москвы не последовало, зато на месте среагировали сразу.

Вместо помощи от власти из Москвы на проходную порта пришли вооруженные представители частного охранного предприятия. Они попытались блокировать вход в порт 13 работникам, которые подписали письмо президенту. На территории порта было остановлено движение большегрузов. Благодаря объективной и взвешенной позиции органов власти и полиции работа ВМТП была восстановлена. В свою очередь, в Fesco сообщили, что все рабочие пропуска сотрудников действительны, кроме особого списка из 13 человек.

Передача полномочий новому гендиректору ПАО «Владивостокский морской торговый порт» Роману Кухаруку, при участии губернатора Приморья Олега Кожемяко, состоялось 11 ноября. Появилось обещание, что Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) будет национализирован и выведен из-под управления офшорной компании Fesco. Правительством определена для этого управляющая компания «Росатом». Губернатор заверил, что не будет допущено преследований «тех, кто принимал участие в противостояниях, отстаивал свои права, все исковые заявления будут отозваны».

«Росатом» оказывается уже является управляющим Северного Морского Пути (СМП). Именно через СМП предполагается организовать морской транзит контейнеров, который может составить конкуренцию Суэцкому каналу. Цель, конечно, амбициозная. Специально под перевозку грузов Росатом создал дочернюю компанию "Росатом Карго".

Все это выглядит комично, лабораторные атомы запряглись в перевозку контейнеров. Ведь здесь нужна совсем другая компетенция, нужно отрабатывать новые инновации. Или вот прорекламировали, что фирма Калашников будет производить теперь продукты питания. Опять заблудилась страна. И люди, которые знают выход из этой тупиковой ситуации, как директор Юсупов, оказались нашей стране не нужны.