Политическая роль газификации

Большой сырьевой экспорт России приводит к зависимости от внешней политики. Газовый экспорт не исключение, и что давно не секрет. Следовательно, выборы в США не избежать в свете заголовка, и о чем подробнее ниже. Но, еще раз, не ради «моды», а ради принципиальной позиции российских социалистов.

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Нынешние президентские выборы в США могут повлиять на российский сырьевой экспорт больше, чем раньше; а отсюда на внутреннюю политику с социальными последствиями. Так что, с одной стороны, пристальное внимание отечественных СМИ к этой теме оправдано. Но, с другой стороны, смотреть надо с классовых позиций, а не «политологических».

Современный капитализм – государственно-монополистический капитализм (ГМК). Могут быть версии в одну сторону типа США и Британии, где частные монополии не торопятся подчиняться государству; могут быть в другую, типа России и Франции, где монополии фактически слились с государством; но хрен редьки не слаще в принципиальном смысле. ГМК везде ГМК.

Соответственно, финансовая и политическая система страны лишь отражает эту специфику. К примеру, Республиканская партия в США ближе к монополиям с преимущественным выходом на частный рынок, а Демократическая партия ближе к монополиям со значительной долей государственных заказов. Но сказанное надо понимать именно в стратегическом смысле выживания всего ГМК. Если финансовый капитал типа всяких Морганов-Дюпонов-Рокфеллеров посчитает, что государственное влияние не столько помогает, сколько сдерживает рост монополий наподобие излишних регламентаций, то он поддерживает республиканцев. Если посчитает, что государственное участие поможет росту монополий путем инфраструктуры и так далее, то поддерживает демократов.

Но в том-то и дело, что штатовский капитал расслабился в связи с крахом Советского Союза, и упустил нужный момент. По самой логике выживания ГМК надо бы государственное участие сворачивать в связи с окончанием «холодной войны». Все эти советологи и публицисты, скороспелые академики, блатные разведчики, чиновники, журналисты, айтишники, пиарщики, юристы, психологи и тому подобное расплодились на государственных харчах, как тараканы на грязной кухне, но не повышают норму прибыли. Торговый баланс остается дефицитным, и овчинка выделки не стоит. Отсюда и возникла попытка сворачивания всего этого бардака в виде победы Трампа. Но ОПОЗДАЛИ! Опоздали перехватить мяч из одной руки в другую. Государственное участие в экономике приобрело столь большую силу, что, к примеру, «социалист» Берни Сандерс чуть было ни стал президентом страны. Половина студентов не имеет ничего против марксизма и социализма, и так далее и тому подобное. Кто ж спорит, что штатовский социализм надо ставить в жирные кавычки – но государственное влияние на экономику с определенными социальными гарантиями уже защищается и значительной частью народа, и с большой решимостью.

Поэтому для финансового капитала куда не кинь, везде клин. Если поддержать Трампа с его сторонниками, больше привыкшими к корпоративному образу жизни с собственным бизнесом, низкими налогами и тому подобное – взбунтуются «социалисты». Если поддержать вторых – взбунтуются «ковбои». Весь штатовский государственно-монополистический капитализм вступил в полосу системного кризиса; и именно поэтому происходит бардак с выборами Трампа-Байдена. Весь финансовый капитал не может определиться, на кого поставить; и выжидает, опустив поводья. Авось сам конь найдет дорогу.

Но вот «парадокс». Такое расколотое состояние еще хуже для путинского режима, чем если бы даже Байден победил четко и определенно, и определилась бы пятилетняя перспектива для инвестиций. А ныне, наоборот, перспективы роста мировой экономики, а отсюда сырьевого экспорта, абсолютно непонятны. Если «ковбои» передерутся с «социалистами», штатовский рынок начнет сокращаться, экспорт Евросоюза и Китая упадет вместе с ним, и российские углеводороды никому не нужны. Цены на них, уж точно, не поднимутся, а то и упадут. Не мясо, не рыба.

Более того, может получиться еще хуже. Хоть республиканцы, хоть демократы могут пойти ва-банк для коренного перелома в свою пользу. То есть, и как обычно для Штатов, решить внутренние проблемы за счет внешних типа кратного увеличения санкций против России и других сырьевых экономик с соответствующим падением их валют.

Итого. Даже автор этих строк не ожидал столь быстрое подтверждение своих статей о нарастании кризиса. Казалось бы, события будут развиваться закономерно, но не столь стремительно. Ан нет, они принимают обвальный характер по историческим меркам. Массы «социалистов» и «ковбоев» рискуют выйти из-под контроля, и взять ситуацию в свои руки путем маршей, забастовок, митингов, демонстраций, да с сотрясанием оружия, коего в стране пруд пруди. В том-то и дело, что не получилась ни убедительная победа Трампа, ни убедительная победа Байдена с определенным спокойствием масс. А получилась именно пробуксовка политического механизма с ростом активности этих самих масс. Но тогда перспективы инвестирования повисают в воздухе, и потребности в сырье под вопросом.

Да, и кстати, так в чем же отличие марксистского подхода от «политологии». Да потому что разделение идет не по линии каких-то чистых промышленников против чистых банкиров. Чушь невообразимая наподобие катасоновской, хазинской, фурсовской и подобной конспирологии. И промышленники, и банкиры, и торговцы, и высший менеджмент – все тот же финансовый капитал вплоть до региональных и федеральных кластеров и семейно-олигархических уз. К примеру, промышленные акционеры и менеджеры ни то что сидят в совете директоров банков также долго, как банкиры; но даже и организуют финансовые организации путем акционирования, да и не только. Соответственно, и наоборот.

А реальное разделение идет по участию государства в экономике, отсюда по модели ГМК. Одна часть финансового капитала сидит больше на госзаказах и подрядах, и поэтому заинтересована в таком участии – а другая ориентируется на частный рынок в большей степени, и поэтому заинтересована в меньших налогах и ослаблении регламентации государства. И вот почему Трамп с Байденом передрались. Выход из кризиса возможен или за счет одних – или за счет других. А это, разумеется, не хухры-мухры.

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Ну и что, скажет иной читатель. Зато у Путина имеется кубышка, которая поможет пережить трудные времена. Но не все так просто. Вернее, совсем плохо. Если кубышку влить в экономику, то сами же едросы разворуют с уводом в офшоры. А если наказывать едросов масштабно, и согласно воровству – мигом лишиться социальной и политической базы. Тогда найдут другого Путина. Но более того, весь процесс международных (и не только) заимствований зависит от размера кубышки. Не будет большого размера с соответствующим рейтингом, кредит исчезает. Уж такова уродская система, созданная самим Кремлем.

Следовательно, режим не способен на инвестиции по самой своей природе; и ни то что выпадающие сырьевые доходы заменить нечем, так еще и кубышка способна только в час по чайной ложке. Отсюда социалистическая революция и Федерация Советских Республик (ФСР) неизбежны. Совсем коротко об ее основах, а затем подробнее о принципиальной и даже политической роли российской газификации. Настолько принципиальной и, если социалисты поднимут этот лозунг на щит, их победа будет скорой и неизбежной.

Разумеется, кооперативы эффективнее «заошек». Но чтобы создать устойчивые кооперативы, нужны ТОСы для их политической крыши, аренды-финансов, и для честных заказов. Но чтобы создать ТОСы в решающем смысле, в свою очередь, нужна политическая крыша в виде советских районов (муниципалитетов) с передачей некоторых обязанностей-бюджетов ТОСам, и с соответствующей близостью к народным нуждам в пользу тех же кооперативов и индивидуального предпринимательства. А чтобы были эффективные советские районы, нужна политическая крыша в виде советских республик вместо нынешних бесправных регионов. А чтобы были поголовные советские республики, соответственно, нужна Федерация Советских Республик с должной платой за ресурсы для федеральных производств во избежание монополизма и ведомственных и местнических перекосов.

И все это логически законченное территориальное самоуправление будет сплетаться и с производственным самоуправлением в виде фабзавкомов и СТК. Следовательно, социалистическое дерево с такой большой корневой системой не свалить никакому кризису или войне; и капитализм проигрывает мировую конкуренцию с последующим крахом. Но в этом и принципиальное отличие ФСР от прежнего Советского Союза с примитивной корневой системой последнего. Почему тот и не устоял. Еще раз, отличие как в виде производственного самоуправления в виде фабзавкомов и СТК; но также в виде наличия законченного территориального самоуправления вплоть до ТОСов, и широкого распространения кооперативов и индивидуального предпринимательства. Вот в чем назревшая социалистическая демократизация и модификация; и вот в чем исторический прогресс.

Об этом автор писал много раз. Но вот что дальше и еще конкретнее?.. Каким должен быть социализм вплоть до программ комплексного социально-экономического развития, понятных и притягательных для каждого трудящегося?.. А вот здесь роль широкой газификации гораздо более важна, чем некоторые представляют даже среди левых сил. Это не одно звено из многих – а главное звено наподобие ленинского ГОЭЛРО. Именно так, разве что в современных исторических условиях.

Уже сказано-пересказано, что агропромышленный потенциал России весьма высок. А именно агропромышленный потенциал востребован в мировом масштабе в связи с урбанизацией, ростом населения и плохой экологией. Наверно, только в России остались здоровые пахотные земли, но еще больше земель для животноводства вкупе с лесной промышленностью и рыбной. Проблема только в одном – в тепле! Если агропромышленные рабочие будут жить в комфортабельных условиях и зимой, которая, как известно, длится фактически полгода; если и животные будут в достаточном тепле круглый год; если теплицы будут также работать круглый год; если техника будет содержаться и ремонтироваться в теплых гаражах – то производительность труда возрастет В РАЗЫ! Тогда знаменитая русская зима перестанет быть сдерживающим фактором, и произойдет гигантский социально-экономический прогресс. Но тепло – это ГАЗИФИКАЦИЯ в подавляющей и решающей степени! Теперь, стоит надеяться, ясна большая роль последней.

Да, нужны атомные станции, но это долго и дорого. Да, нужны гидростанции, но они точечны по недостатку должных рек, да и заливают подходящие земли, и что особенно наглядно в Иркутской области. Там строительство ГЭС по Ангаре стало катастрофой для старого агропромышленного района. Да, нужны ветряки и солнечная энергия, но это дополнение, а не решение вопроса. А вот газификация – в самый раз. В яблочко! Второе ГОЭЛРО и социально, и политически. Газовые месторождения разбросаны в целом и общем по всей стране; и провести трубы можно в любые районы с агропромышленным потенциалом.

Да даже можно сказать еще прямее и точнее для полной убедительности. Чтобы уж вообще никаких отговорок и сомнений. Современный город не может дать рабочие места даже минимально растущему населению. Огромная производительность труда на заводах, увы, «убивает» в этом случае. Еще раз, ни то что рост городов не нужен – а даже, и скорее всего, и часть нынешних городов не нужна. Да, можно амортизировать эти процессы сферой услуг. Но никуда с подводной лодки не деться. И сфера услуг не может раздуваться бесконечно без спроса рабочих и служащих.

Так что только два выхода. Уж извините за французский, или трахаться без рождения детей по причине едросовского безденежья и безработицы, что фактически маразм и извращение (которое, кстати, и цветет пышным цветом на западе в виде всякой голубизны и проституции, но которое начинает цвести и в путинской России) – или езжать в деревню и поднимать агропром в случае победы социалистической революции и сплошной газификации. Вот тебе и дом, и тепло, и рабочие места; вот тебе и рождение детей, лишь бы жена не взбунтовалась. И подросшим детям хватит и в смысле работы, и в смысле жилья.

Вот здесь современные технологии абсолютно к месту и времени. Нынешние схемы и комплектующие насчет постройки семейных домов столь удобны и эффективны, что прямо-таки сплошная красота и комфорт. Нужна только одна базовая инфраструктура – домовое и промышленное тепло путем преимущественной газификации (имеются другие источники, да на здоровье, но речь идет в принципе). А всякие там интернеты, магазины, клубы появятся гораздо раньше, чем некоторым кажется. Советские республики, районы и ТОСы дадут все экономические и политические инструменты для этого.

Но главное, разумеется, Федерация Советских Республик наведет порядок в газовой отрасли. Не только в ней, конечно, а в любой другой отрасли; но речь идет о ведущем звене быстрого социально-экономического развития. Путина и Миллера под суд; только советская и государственная собственность с реальным хозрасчетом и фабзавкомами; принятие назревших и демократических производственных программ по газификации страны; и так далее и тому подобное для коренного улучшения ситуации.

И вот что такое газификация вкупе с Советской властью в виде ФСР. Одно приведет к осознанию второго – а второе к железной необходимости первого. Одно без другого не существует. Хотите нормальную жизнь – сражайтесь хотя бы за ТОСы для первого толчка, и далее по нарастающей. Отсюда лозунг газификации приобретает большой СОЦИАЛЬНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКИЙ вес в современных условиях. Он ведет напрямую к Советской власти. То есть, если путинская власть неспособна на быструю и широкую газификацию, а она и неспособна – долой! Долой с полной поддержкой всего народа.

Поддержит российский рабочий уже сейчас – в эту минуту и секунду – такой лозунг?!.. Риторический вопрос! Речь идет о счастье или его самого, если он передаст работу в городе взрослым детям; или для самих детей, изъявивших желание переехать в растущий агропромышленный район. Для которых, к примеру, будет и свой дом, и нормальная работа, и все условия, так сказать, для делания внуков в нормальной экологической обстановке. Российский рабочий не только поддержит, а прибьет каждого, кто поднимет руку против.

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Разумеется, весьма немаловажным является и аспект газового экспорта; и вплоть до вопросов национальной безопасности. Но вот именно, что зависимость от внешних опасностей в случае широкой внутренней газификации резко снижается.

Ах, не хотите покупать российский газ по таким-то ценам?.. Пугаете политикой диверсификации поставок?.. Пугаете перекрытием труб во всяких Польшах и Германиях?!.. Идите лесом! Тогда мы подождем, и будем наращивать экспорт агропромышленный продукции в Китай, Иран, Египет, Корею, Филиппины и тому подобное. А ваш экспорт пусть проседает по усложнению энергетической составляющей. За что боролись, на то и напоролись. Не надо было вякать. Более того, именно тогда снижаются риски от мирового кризиса. Если нефть упадет в цене, опять-таки, кушать хотят все и всегда. И диктат Штатов путем давления на саудитов или на Евросоюз также не будет столь опасным. И как ни парадоксально, именно тогда и появится реальная возможность влиять на штатовскую «демократию».

То есть, и напоследок, если рост российской экономики будет даже в кризисных условиях вследствие внутренней газификации и агропромышленной диверсификации - рубль будет твердым, и санкционный нажим с усилением доллара не пройдет. Придется янки договариваться на равных. А уж кто будет милее в таких условиях – республиканцы или демократы – мы еще посмотрим. Вот тогда штатовские выборы будут не столько опасны, сколько перспективны в виде возможностей давления на их экспорт и доллар. Но отсюда и внешняя политика может сэкономить значительные средства для внутренней политики с соответствующим социальным результатом.

Что ж, к одному концу в свете нынешнего штатовского бардака, и с влиянием на российский сырьевой экспорт. Надо подходить к вопросу не конспирологически и «политологически», а классово. Ну и пусть путинский режим рухнет не мытьем, так катанием. Он будет угроблен все равно не только объективным мировым кризисом вкупе с вирусом; но и субъективными разборками Байден-Трамп. Туда и дорога. Но тогда вопрос уже в другом - что взамен, и побыстрее. А взамен, и как уже заявлено заголовком, политическая роль газификации с ФСР, которые важны не только внутренне, но и внешне вследствие крепкой национальной безопасности.