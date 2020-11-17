Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Авиастроители. Тёмные времена

Опубликовано 17.11.2020 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Авиастроители. Тёмные времена

Продолжаются атаки на авиастроителей, живущих в доме 9 по 9-й улице Соколиной Горы. В настоящее время в доме отключено электричество. Отметим, что горячая вода и отопление были отключены ещё раньше, и сейчас дом медленно вымерзает. Люди звонят во все инстанции – им отвечают, что дом расселён. Люди говорят, что они в этом доме есть – людей не слышат.

Массовые выселения и лишение жилищных прав - это нормальная практика в Москве

Напоминаем, сначала (предыдущая дирекция завода «Салют») собирала авиастроителей по всей стране. Всем им за работу обещали дать жильё. Потом дирекция сменилась и уникальных специалистов попросили на выход. Началась долгая и упорная борьба. В итоге 48 семей получили в 2013-14 годах квартиры. 5 семей по каким-то странным причинам зависли. Их начали снова выживать из дома, то путем натравливания судей и приставов, то с помощью отключений коммунальных услуг, а то и вовсе радикальным заваривание дверей целого подъезда.

После налёта. 5 оставшихся в доме семей живут в ожидании выселения на улицу



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метро в Нью-Йорке 115 лет
Метро в Нью-Йорке 115 лет
12.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Авиастроители. Тёмные времена (0)
Политическая роль газификации (0)
Война как следствие безответственного дебилизма власти (0)
Куда пристроить морской порт? (4)
С самого начала КНПК никакого отношения не имела к коммунистической идеологии (5)
Геннадий Андреевич, покажите ваши "ряды борьбы за СССР" (4)
Второй мэр крупного города арестован за 3 дня (9)
В нефтегазовой державе почта закрылась из-за отсутствия дров (6)
Годовщина несостоявшейся победы властей над горожанами (4)
На смерть Ричарда Косолапова (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ильич на самоизоляции
Михаил Делягин Михаил Делягин: Каким образом и почему время Солженицына стало эпохой предательства
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон РФ: зачем Солженицыну паранджа?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Кандидат от НАТО и ЕС. "Развяжет" ли Санду войну в Приднестровье
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кого убьёт Мистер Гаджет?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss