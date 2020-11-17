Авиастроители. Тёмные времена

Продолжаются атаки на авиастроителей, живущих в доме 9 по 9-й улице Соколиной Горы. В настоящее время в доме отключено электричество. Отметим, что горячая вода и отопление были отключены ещё раньше, и сейчас дом медленно вымерзает. Люди звонят во все инстанции – им отвечают, что дом расселён. Люди говорят, что они в этом доме есть – людей не слышат.

Массовые выселения и лишение жилищных прав - это нормальная практика в Москве

Напоминаем, сначала (предыдущая дирекция завода «Салют») собирала авиастроителей по всей стране. Всем им за работу обещали дать жильё. Потом дирекция сменилась и уникальных специалистов попросили на выход. Началась долгая и упорная борьба. В итоге 48 семей получили в 2013-14 годах квартиры. 5 семей по каким-то странным причинам зависли. Их начали снова выживать из дома, то путем натравливания судей и приставов, то с помощью отключений коммунальных услуг, а то и вовсе радикальным заваривание дверей целого подъезда.

После налёта. 5 оставшихся в доме семей живут в ожидании выселения на улицу