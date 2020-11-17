Война как следствие безответственного дебилизма власти

Ничего не писал о боевых действиях в зоне Карабаха – тошнит от всего происходящего. Убивают друг друга два народа, которые в 40 годах прошлого века были истинными братьями и плечом к плечу защищали их общую Родину – СССР. А теперь им чего не хватает?

Уже не помню у кого, возможно даже у В. Пикуля, был эпизод нашей истории, когда правящая элита России сочла момент очень удобным для войны с Турцией, но императрица Екатерина отказалась начинать войну, пока элитой не будут сформулированы цели этой войны – ЗАЧЕМ воевать? Какая польза России мыслится в случае победы?

Действительно – а зачем начинать войну без полезной для государства (соответственно, народу данной страны) цели? Победа в войне с Турцией предоставляла России огромный площади плодороднейших земель Новороссии, на которые могли переселяться уже оскудевшие землей крестьяне нечернозёмных областей. Кстати, эти земли, отвоеванные у Турции, были житницей царской России, хотя урожайность с гектара там была ниже, чем в нечернозёмных областях, но зато земли было много.

Разумеется, если правители считают свой народ тупым быдлом, а задачей этого быдла считают обслуживание себя – «элиты», то правителей и польза для народа и государства не будет заботить, но я имею в виду нормальное государство, в котором правительство стоит на защите интересов всего народа, а не только своего личного интереса.

Вот Гитлер, планируя войну с СССР уже в своей программной книге «Майн кампф», те есть ещё 1927 году - за 14 лет до начала этой войны, - объявил её цель:

«Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их, в общем и целом, только за счёт России. В этом случае мы должны были, перепоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов. Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущный немецкой нации». И ставит перед собой и Германией вполне определённую цель, выделяя её в «Майн Кампф» курсивом. «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определённо указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвём с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены …».

Что тут неясного? Гитлер ставил своей целью создание огромного немецкого государства – «тысячелетнего Рейха», но это государство для обеспечения своей независимости должно было само обеспечивать себя продовольствием. А для выращивания продовольствия нужны были земельные площади, и Гитлер видел эти земли в СССР. И начал войну, чтобы на этих землях свободно работал немецкий «плуг» - немецкие крестьяне, которым действительно, в те годы очень сильно не хватало земли, да и крестьяне в Германии были в избытке. И, кстати, надо понимать, что после завоевания СССР немцами, на территории СССР устанавливался апартеид, только если в ЮАР при апартеиде негры жили в отдельных бантустанах, то по планам немцев, на территории СССР немцы жили в отдельных колониях (куда русские ездили бы только на работу), а сами русские жили бы в своих городах и сёлах абсолютно свободно.

То есть приобретение большого количества земли для немецких крестьян и многих следующих поколений немецких крестьян - было целью войны гитлеровской Германии с СССР. Эта цель нам, само собой, не нравится, но эта цельа была и понятна всем тогдашним немцам, и принята большинством из них.

А кому в Германии сегодня нужна земля для того, чтобы на ней лично работать? Сколько немцев сегодня кричит, что им не хватает земли, чтобы лично выращивать на ней рожь? Да немцы уже и на имеющихся землях и заводах не хотят работать – уже и там за них работают турки или югославы, зачем немцам ещё земля и заводы где-то? И зачем им война по захвату новых земель и территорий?

Даже мировой жандарм – США – начинает войны, чтобы израсходовать наработанные за период мирной жизнь боеприпасы и дать стимул работать собственному военно-промышленному комплексу. Какая-никакая, а полезная цель есть, полезная хотя бы для той части народа, которая занята в ВПК. Даже без дешёвой нефти от американских марионеток в виде бонуса, что полезно всему народу.

Казалось бы – технический прогресс, ликвидация недостатка продовольствия сделали захватнические войны земли бессмысленными – новые земли, как таковые, уже никому в «цивилизованном мире» не нужны. Тем не менее, сегодня все эти наши «политические аналитики» и «политики» о таких «захватнических» войнах толкуют и толкуют, захлёбываясь соплями. И уже даже о Третьей мировой с удовольствием балаболят!

Вот такой пример из жизни соседей. Даже в 2018 году депутат Верховной Рады И. Мосийчук продолжал слюнявить лозунг украинских нацистов, озвученный Корчинским: «Крым будет украинским или безлюдным». То есть этот «народный избранник» призывает к войне за Крым, причём, войне с уничтожением жителей Крыма, по сути – к войне только за крымскую землю.

Ну зачем вам, Мосийчук и Корчинский, никогда и нигде не работавшим дебилам, земля? И скольким украинцам, на заросшей бурьянами Украине, престало хватать земли для работы на ней? Зачем им земля ещё и в Крыму?

Сейчас вряд ли кто помнит, но бюджет украинского Крыма на 2013 год (накануне вхождения его в состав России) составлял примерно 590 миллионов долларов, из которых 305 миллионов составляли дотации Киева. Самостоятельно полуостров зарабатывал менее 300 миллионов долларов в год.

Вы же, Мосийчук и Корчинский, дебилы, потеряв Крым, стали богаче! Украсть у народа можете больше! Зачем вам крымская земля вместе с убытками, при отсутствии желающих на ней работать?

И вот эти украинские дебилы не исключение, а скорее образец. Ведь сейчас у власти всех стран такие безответственные и безнаказанные глупцы, которые даже то, что война обязана иметь полезную народу цель, не понимают. Они, окружённые помощниками и советниками, ни на что сами не способны, кроме дебильного примитива, типа:

«В нижней палате российского парламента призвали ввести уголовную ответственность за мат в общественном месте. Соответствующую идею в интервью радиостанции «Говорит Москва» озвучила зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко».

Ну не нравится этой убогой Драпеке, что в общественном месте народ, как только узнает, что она депутатша, так и начинает материться. Значит, давай закон! Была бы хоть одна извилина, наверное, подумала бы, а народу надо этот закон? Вместе с ней на шее народа?

Или:

«В рамках новых австралийских законов хозяевам, которые издеваются и мучают своих животных, грозит штраф в размере 110 000 долларов и два года за решеткой. Будут наказывать и тех, кто не предоставляет пищу или кров своим домашним животным, будут оштрафованы на 16 500 долларов штрафа или отправятся в тюрьму на шесть месяцев. Новые законы распространяются на хозяев кошек, собак и лошадей».

Что дебильные мозги эдаких «государственных деятелей» Австралии понять способны, про то и законы принимают, и, как видите, теперь решили поднять нацию на защиту прав кошечек регулярно кушать.

Эти «государственные деятели во всём мире и знать не хотят, что прежде, чем переться в депутаты или президенты, им нужно было стать хоть кем-то похожим на государственного деятеля – нужно было годами думать изучать, какое государство необходимо твоему народу. Нужно было думать и изучать, что именно не тебе, мерзавцу во власти, а народу действительно необходимо! Нужно было думать и изучать, как устроить экономику и общественную жизнь в государстве. Думать и изучать, как устроить оборону государства.

А бездельные дебилы прутся во власть с единственной целью - стать лично богаче. Ну и что от них ожидать, кроме следствия их дебильности – предельно убогих властных решений? Ведь тот же Киев удержал бы и убыточный Крым, и доходный Донбасс, если бы не вводил в качестве единственного государственного языка примитивный диалект сельских жителей. Но этот закон о единственном государственном языке дебилы Рады приняли, разорвав Украину, рассорив её граждан. Как их по-другому назвать? Врагами? Да, там есть и откровенные враги Украины, но основная масса является врагами потому, что ни на грош не будучи готовыми к государственной деятельности, они полезли в депутаты и президенты.

Однако попав во власть даже дебилы понимают, что им тут не просто деньги надо грести, но и что-то делать как бы для государства – за какие-то законы голосовать.

А за что эти идиоты у власти могут голосовать, если они тупые и в их куриных мозгах могут созреть только крайне примитивные идеи, типа языка, отбрасывающего Украину в средние века, борьбы с матом или забота о том, чтобы котики не голодали?

Ну посмотрите, хоть на депутатов Рады, хоть Думы, хоть на депутатов во всех странах СНГ, да и в мире. Что вы от них хотите полезного, если они пришли во власть не для того, чтобы вы ими были довольны, а за деньгами?

Ну и, понятное дело, ещё пришли, чтобы кнопки голосования нажимать либо за то, что им подсунет власть, либо за убого-примитивные решения типа разрушения памятников и переименования городов. Или войны.

Вообще-то начать войну – это тяжелейшее решение для настоящего государственного деятеля – для того, кто понимает, что для победы требуется и сколько это будет стоить. Но это и предельно простое решение для дебила. Что такое война он по телевизору видел, так почему её не начать, если она барабанить будет по народному быдлу, а не по его ослиной шкурке?

После такой преамбулы давайте теперь посмотрим на эти сорок дней войны между Арменией и армией обороны Нагорного Карабаха с одной стороны, и Азербайджаном, с другой. Войны, в которой Азербайджан принудил своих противников сдаться.

Потери, понятное дело замалчиваются обеими сторонами, некие наблюдатели считают, что они были примерно равными и общие потери (убитыми, раненными и пропавшими без вести) обеих сторон за 40 дней войны составили по 8 тысяч человек. Это число неплохо коррелируется с официальным числом безвозвратных потерь, которое сообщила армянская сторона – 2317 убитых (обычно на одного убитого приходится трое раненных). Однако бывший посол Армении в Ватикане успел сообщить и другие числа: «4 750 человек безвозвратных потерь, из них 2 250 погибших и попавших в морг, 1 400 погибших и пока не попавших в морг, 1 100 пропавших без вести». Если последнее число пересчитать для сравнения сначала на сутки, а потом и на численность населения, то это на четверть больше, чем потерял военнослужащих СССР в Великой отечественной войне за средние 40 дней той войны. Но то была война СССР, а ведь Армения - это крохотное «государство», в котором не живёт и 3 миллионов человек. Не мудрено, что Армения сдалась, а в Азербайджане прячут потери, но ликуют и ликуют диванные патриоты.

Хорошо, а какова была цель этой войны? Официально – это земля. Это некая территория земли, которую как бы вернул себе Азербайджан в ходе войны. Хорошо.

А сколько азербайджанцев сегодня нуждается в земле, чтобы на ней работать или жить?

Несколько лет назад я ездил в одну деревню в Владимирской области собирать грибы. Сначала проехали (остатки дороги ещё сохранились) три деревни (в которых едва ли в одном из 10 домов жили люди), а до нужной, в которой в 6-7 домах даже летом жил только одна семья, пришлось идти 5 км пешком по лесу – дорога был разбита лесовозами вдребезги так, что и для джипа не оставалось шансов. Поля нигде не обрабатываются – зарастают березняком. Но кроме дороги, вся иная инфраструктура деревень была на месте – даже к той глухой деревне сохранилась линия электропередач и была электроэнергия. Приезжай, работай и живи!

Но никто не слышал ни про каких азербайджанцев или армян, желающих на пустующих землях заняться сельским хозяйством. А вот на рынках Москвы довольно много лиц, которых можно считать и теми, и другими.

Так где те азербайджанцы, которым нужна была завоёванная (или отвоёванная) земля в Нагорном Карабахе?

Ладно, азербайджанцев, которым нужна была бы земля для работы, нет.

А нужны ли эти земли армянам? Земли, за которые в боях пострадали до 10 тысяч армян?

Помнится, в молодые годы мы охотно покупали портвейн «Агдам», это был город и район Азербайджана, так вот – Агдамский район Азербайджана вместе с городом был захвачен армянами в 90-х годах. Прошло 30 лет, и Википедия сообщает: «Том де Ваал в своей книге «Чёрный сад» пишет: «После того, как в 1993 году армяне захватили Агдам, они постепенно, улицу за улицей, дом за домом, разнесли город по кирпичику. Полуразрушенные дома заросли чертополохом и куманикой»[20]. Как отмечает Роберт Парсонс, город, который когда-то имел население в 28 000 человек и был знаменит своими садами, сейчас полностью пустой[21]. По свидетельствам очевидцев, разрушен весь город, за исключением большой мечети в центре города».

Ещё раз повторю вопрос: так нужны ли эти земли армянам?!

Если те земли, которые отвоевал Азербайджан, не нужны азербайджанцам, чтобы на них работать и жить, то какого чёрта «государственные деятели» Азербайджана начали эту войну ценой значительных людских и материальных потерь? Если те земли, которые отвоевал Азербайджан у Армении и Нагорного Карабаха, не нужны армянам, чтобы на них работать и жить, то какого чёрта «государственные деятели» Армении пытались удержать их ценой значительных людских и материальных потерь?

Государство – это народ и власть – органы управления народом, государственные деятели. Если что-то не требуется народу, то какое право имеют «государственные деятели» посылать на смерть народ за то, что народу не нужно?

Если есть только спор о том, что народам без надобности, скажем, уже не нужная им земля, то тогда вы, государственные деятели двух стран, обязаны не войну начинать, а сесть за стол переговоров и решить эти вопросы переговорами. Если вы не способны на это, то вы не государственные деятели – вас надо гнать с подло захваченных вами государственных должностей «ссаными тряпками».

Но, вообще-то, это «разговор ни о чём»: мир покатился в сторону дебильности государственной власти всех государств. Умные люди находят себя в бизнесе, а тупые подлецы лезут во власть, и разумеется, в кругу таких же, как и они, даже не замечают, что они тупые подлецы.

И остановить их, отвратить их от желания радостно хрюкать про, скажем, борьбу с матом, хлебая «ништяки» из государственных кормушек, может только тот закон, за организацию референдума по принятию которого осуждены члены Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ).

Иного выхода для всего мира просто нет – нельзя иными способами отвратить от власти безответственных дебилов, для которых бессмысленно послать на смерть свой народ – как раз плюнуть.

Ну и ещё момент.

Россия с этой нынешней властью показала себя крайне немощной, как умом, так и физически. Турция, во главе с умным и честным Эрдоганом, которая не стеснялась бить шойгаков ещё в Сирии, теперь, не стесняясь, помогала Азербайджану и людьми, и, главное, современным оружием. А Россия, которая по идее, должна была помочь Армении, что-то мычала из бункера, но и пальцем не пошевелила, чтобы реально помочь Армении, и у меня нет сомнений, что не пошевелила из-за ужаса, который испытывают шойгаки перед армией Турции. Ведь азербайджанцы, вооружённые Турцией, в считанные дни и вдребезги уничтожили хвалённую российскую технику, особенно технику противовоздушной обороны, которая стояла на вооружении армян. А затем с воздуха расправились с наземной техникой. К примеру, Азербайджан потерял в боях 30 танков и других бронированных боевых машин, а Армения – только трофеями оставила Азербайджану 210 целых бронированных машин, и ещё 120 сгорели.

Турки, выбив у армян тяжёлое оружие и захватив господство в воздухе, не оставили армянам шансов для сопротивления, и Пашиняну реально ничего не оставалось, как сдаться. (Где-то проскочило, что армяне самого Нагорного Карабаха начали Пашиняна об этом просить, чтобы у них под натиском азербайджанцев хоть что-то осталось).

Разгром российских «вундервафлей» был настолько обидный, что позор уничтожения российских средств ПВО Армении бросились «объяснять» многие «патриоты», скажем, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, уверенно заявил, что система войсковой ПВО российских ВС способна отразить удары любых типов беспилотников в любых типах конфликтов, если эти конфликты затронут нашу страну: «Лучшим примером является наша авиабаза Хмеймим: сотни БЛА террористов пытались прорваться и нанести удар по нашей авиабазе — все были уничтожены. Если все уничтоженные БЛА террористов принять за 100%, то 90% всех целей — это работа комплекса ТОР-М2. 10% сбили другие системы, которые обороняют авиабазу Хмеймим», — заявил Игорь Коротченко в эфире медиацентра «Патриот»».

Однако этот «патриот» как-то забыл, что авиабазу Хмеймим атаковали всего лишь партизаны с дронами, собранными на коленке, а тут регулярная турецкая армия – армия страны, у которой научно-технический прогресс далеко опередил российский. Да собственно, и не одного удара израильских ВВС по войскам Асада, хвалённые «торы» предотвратить не сумели.

Но это я попутно, а главное остаётся главным – пока власть государств безответственна, мир обречён на тупые войны, не несущие народам всех стран ничего, кроме людских потерь.