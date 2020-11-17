Молдавия выбрала окно в Румынию

В ходе второго тура выборов президента в Молдавии победу одержала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов. У соперника Санду — действующего президента Игоря Додона — 42,25%.

Результат, в общем, ожидаемый - что ни пророссийский политик, то вор, это уже стало доброй традицией.

Но молдаване выбрали не просто нероссийского, они выбрали резко антироссийского политика, махровую антикоммунистку, да еще и гражданку соседнего государства!

Тут есть нюанс - хотя молдаване и румыны говорят практически на одном языке, но в одном государстве практически не жили: Румыния историяечки княжество Валахия, а Молдавия, соотвественно, Молдавия и есть. Это примерно как Германия и Австрия - язык один, но австрияки не немцы. И аншлюс нацистами Австрии был одной из самых мрачных страниц истории Дунайского государства.

Собственно, та же история и с вхождением Бессарабии (будущей территории современной Молдавии) в состав Румынии в 1918 гогду, что в СССР считали оккупацией - ничего хорошего маолдаван в "братской" Румынии не ожидало - и в 1940-м году Молдавия воссоединилась в Советским союзом весьма восторженно.

Последовавшие затем зверства румынских нацистов на оккупированных территориях СССР никто на счет молдаван не относил - они самит оказались пострадавшими.

Поэтому, когда на вопрос телевидения: «Кто для вас Ион Антонеску?», Майя Санду сказала, что «это историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое», это вызвало шоковую реакцию общества.

В комментарии по поводу этого своего высказывания, Санду выразила сожаление, что её слова «о диктаторе Ионе Антонеску стали объектом интерпретаций»: «Моё отношение к любым преступным режимам ХХ века, будь то нацистский или коммунистический, на совести которых миллионы жизней, общеизвестно и однозначно отрицательно». То есть в голове у Санду нацисты и коммунисты, вообще-то освободившие Молдавию от румынчского нацизма, - это одно и тоже.

Ну и, конечно, будучи гражданкой Румынии, она активный сторонник "объединения" - то есть растворения 3,5-миллионной Молдавии в 20-миллионной Румынии.

Впрочем, все это не смутило молдавского избирателя, и незамужняя 48-летняя румынка избрана президентом этой страны.

Голосование, понятно, протестное - достал Додон, как достал Янукович на Украине и "карабахцы" в Армении. Обычно это заканчивается скорым разочарованием на фоне катастрофических событий. А катастрофа грозит разразиться с ПМР на фоне интеграции с Румынией. Не надо забывать, кстати, что до 1940 года то, что мы называем Приднестровьем, было собственно Молдавской АССР, а то, что составляет основную часть Молдавии, входило в Румынию.

Кстати, единственный случай в современной Европе удачного поглощения - это захват и ликвидация Германией члена ООН ГДР. А так все больше разделяются: Чехия и Словакия, Сербия и Черногория, непрошедшитй роеферендум по отделению Шотландии, попытка отделения Каталонии, борьба за выход Тосканы из Италии. Это не говоря о самоопределении Абхазии и Южной Осетии, ДНР и ЛНР...

Наверно, и война может случиться...

А.Б.