Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Молдавия выбрала окно в Румынию

Опубликовано 17.11.2020 в разделе комментариев 1

румыния санду
Молдавия выбрала окно в Румынию

В ходе второго тура выборов президента в Молдавии победу одержала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов. У соперника Санду — действующего президента Игоря Додона — 42,25%.

Результат, в общем, ожидаемый - что ни пророссийский политик, то вор, это уже стало доброй традицией.

Но молдаване выбрали не просто нероссийского, они выбрали резко антироссийского политика, махровую антикоммунистку, да еще и гражданку соседнего государства!

Тут есть нюанс - хотя молдаване и румыны говорят практически на одном языке, но в одном государстве практически не жили: Румыния историяечки княжество Валахия, а Молдавия, соотвественно, Молдавия и есть. Это примерно как Германия и Австрия - язык один, но австрияки не немцы. И аншлюс нацистами Австрии был одной из самых мрачных страниц истории Дунайского государства.

Собственно, та же история и с вхождением Бессарабии (будущей территории современной Молдавии) в состав Румынии в 1918 гогду, что в СССР считали оккупацией - ничего хорошего маолдаван в "братской" Румынии не ожидало - и в 1940-м году Молдавия воссоединилась в Советским союзом весьма восторженно. 

Последовавшие затем зверства румынских нацистов на оккупированных территориях СССР никто на счет молдаван не относил - они самит оказались пострадавшими.

Поэтому, когда на вопрос телевидения: «Кто для вас Ион Антонеску?», Майя Санду сказала, что «это историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое», это вызвало шоковую реакцию общества.

В комментарии по поводу этого своего высказывания, Санду выразила сожаление, что её слова «о диктаторе Ионе Антонеску стали объектом интерпретаций»: «Моё отношение к любым преступным режимам ХХ века, будь то нацистский или коммунистический, на совести которых миллионы жизней, общеизвестно и однозначно отрицательно». То есть в голове у Санду нацисты и коммунисты, вообще-то освободившие Молдавию от румынчского нацизма, - это одно и тоже.

Ну и, конечно, будучи гражданкой Румынии, она активный сторонник "объединения" - то есть растворения 3,5-миллионной Молдавии в 20-миллионной Румынии. 

Впрочем, все это не смутило молдавского избирателя, и незамужняя 48-летняя румынка избрана президентом этой страны. 

Голосование, понятно, протестное - достал Додон, как достал Янукович на Украине и "карабахцы" в Армении. Обычно это заканчивается скорым разочарованием на фоне катастрофических событий. А катастрофа грозит разразиться с ПМР на фоне интеграции с Румынией. Не надо забывать, кстати, что до 1940 года то, что мы называем Приднестровьем, было собственно Молдавской АССР, а то, что составляет основную часть Молдавии, входило в Румынию.

Кстати, единственный случай в современной Европе удачного поглощения - это захват и ликвидация Германией члена ООН ГДР. А так все больше разделяются: Чехия и Словакия, Сербия и Черногория, непрошедшитй роеферендум по отделению Шотландии, попытка отделения Каталонии, борьба за выход Тосканы из Италии. Это не говоря о самоопределении Абхазии и Южной Осетии, ДНР и ЛНР...

Наверно, и война может случиться...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
м написал 17.11.2020 03:07
Молдавия-парламентская республика и исполнительная власть находится в руках премьера, это, пожалуй, стоило отметить...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Чем нужно руководствоваться при выборе вакцины от COVID-19?:
Результаты
Интернет-ТВ
Метро в Нью-Йорке 115 лет
Метро в Нью-Йорке 115 лет
12.11.2020
СССР. Высокая культура и творчество масс
СССР. Высокая культура и творчество масс
12.11.2020
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Молдавия выбрала окно в Румынию (1)
Авиастроители. Тёмные времена (0)
Политическая роль газификации (1)
Война как следствие безответственного дебилизма власти (0)
Куда пристроить морской порт? (4)
С самого начала КНПК никакого отношения не имела к коммунистической идеологии (5)
Геннадий Андреевич, покажите ваши "ряды борьбы за СССР" (4)
Второй мэр крупного города арестован за 3 дня (9)
В нефтегазовой державе почта закрылась из-за отсутствия дров (6)
Годовщина несостоявшейся победы властей над горожанами (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ильич на самоизоляции
Михаил Делягин Михаил Делягин: Каким образом и почему время Солженицына стало эпохой предательства
Михаил Делягин Михаил Делягин: Закон РФ: зачем Солженицыну паранджа?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Кандидат от НАТО и ЕС. "Развяжет" ли Санду войну в Приднестровье
Михаил Делягин Михаил Делягин: Кого убьёт Мистер Гаджет?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss